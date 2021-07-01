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無接觸支付異軍突起！「嗶」商機龐大 各路人馬紛搶進

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

新冠肺炎疫情嚴峻，在三級警戒下，多數民眾選擇待在家中，為避免不必要外出，包含日常飲食還是購物等相關實體消費，幾乎都轉移到線上平台消費，使網購需求大增，進而拉抬了電商平台的營運表現，與此同時，民眾為了降低接觸傳染風險，並維持安全社交距離，不需任何實體媒介即可完成交易的行動支付比例隨之提高，成為除電商之外，異軍突起的產業。

電商、線上金流需求增

確實，這場疫情的確大大改變了人們的生活習慣，更引爆了許多商機，電商平台就是最知名的例子，旗下擁有momo購物網的電商龍頭富邦媒股價更是水漲船高，不僅擠進千金股之列，更是不斷飆上歷史天價，六月三十日最高來到一九七○元，由於股價連番大漲，日前因應主管機關要求公告獲利自結數，自結五月稅後盈餘為三．一七億元，年增九八．六七％，單月ＥＰＳ二．二七元，前五月營收突破三○○億元，三二二．九億元再創歷年同期新高，富邦媒有信心到二二年全年營收有機會達到千億元目標。

「第三方支付」為目前主要網購交易使用的支付模式，在網購交易熱絡使線上金流及物流需求大增的同時，在國內中小型電商市場市占率有七到八成的綠界科技，為遊戲廠歐買尬轉投資的公司，目前已成為第三方支付龍頭，伴隨著網購需求崛起，綠界科技營運表現快速成長，業績屢創新高，第一季營收達三．三七億元，季增十．二％、年增三二．六％，稅後純益六七九五萬元，ＥＰＳ五．二七元，優異的好成績吸引市場關注，推動股價從三四五元開始一路往上挺進，十七日正式站上千元大關，站穩千元後，股價持續上攻，三十日盤中更創下一五四○元新天價，成為興櫃市場成立近二十年來，第一檔站上千元大關的個股。

除了網購的第三方支付之外，「電子支付」也成為民眾廣泛使用的工具之一，觀察金管會每月公告的統計數據，國內使用電子支付的用戶數幾乎逐月成長，且成長幅度可以說是相當顯著，在去年底更是突破千萬人，截至四月底為止，使用人數已達一三一五萬人；也就是說，已經有超過一半的國人都有使用電子支付，金額的部分，從一六年支付開始發展至今年第一季為止，累積金額已突破五○○○億元。

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