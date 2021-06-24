保護元件應用面廣且需求大增

【文／黃俊超】

電子產品功能益趨強大，體積卻是越來越小，帶動電子元件演進更加迅速，需求亦大幅成長，保護元件即其中一環。

過去出門，總不忘「伸手要錢」，指的是身分證、手機、鑰匙與錢，然而隨著科技不斷演進，智慧手機已經幾乎可以完全取代，電腦與電視也是一樣，主機與顯示器「All in One」。縱然對於產品要求越做越小、越做越薄，對於功能的要求卻越來越強大，每個不起眼的小螺絲釘都扮演著重要角色，保護元件就是其中之一。

產業處於成長期

產品朝向更高功率的電源設計已是大勢所趨，然而在電源管理系統之中，除了如何設計電路之外，保護電路也是一門大學問，尤其高功率電源管理設計架構，更要強化保護措施，畢竟若是系統電路發生問題，影響範圍小是該產品短路，大則甚至引發災難等。此外，還必須提供電源系統更佳的效率，以及更低的成本。

不論是消費性電子商品，或運用於汽車、工業、通訊、航太等系統，都必須通過一系列電源突波測試，而突波的類型和所含能量，會因電子元件使用區域而異，電路可能遭受過壓、過流、反向電壓和反向電流等各種不同情境，且更是包含了高壓與大電流的考驗。保護元件為被動元件其中一環，有效避免上述突發狀況。

日常生活中絕大多數電器及電子產品，都有使用保護元件，其作用是保護產品及避免造成危險。保護元件主要功能是保護電子產品的迴路、主要元件及ＩＣ等，當電流或電壓出現不正常狀況時，能夠自動終斷供電，或自動將過高電壓降至安全值，防止產品零件受到損壞甚至火災發生，簡單來說可想成類似保險絲的概念。

聚鼎為全球第二大ＰＰＴＣ（高分子聚合物正係數溫度元件）廠，ＰＰＴＣ提供電流及溫度過載保護，主要應用於ＰＣ與通訊領域，去年受惠宅經濟，帶動營收衝高、ＥＰＳ站回五元之上，今年此業務將受惠於美系品牌手機客戶，預期平均一支手機使用量，將由兩顆ＰＰＴＣ提升至三顆，據了解，已於五月起開始出貨。