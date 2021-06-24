謝金河：台股來到關鍵十字路口

【文／謝金河】

疫情帶給台灣二千三百萬人巨大衝擊，全台三級警戒再延到七月十二日，這對台灣內需消費帶來一些負面影響，而先前氣勢如虹的台股，疫情以來靠著航運股一枝獨秀，指數撐在一萬七千點附近，現在看起來市場多空漸分歧，特別是外資報告，最近都不帶好意。

例如，一直以來都看壞台積電的摩根士丹利，現在出具報告說未來十二～十八個月內買台積電等於「死錢」，大摩認為台積電毛利率很快會跌破五○％關卡，還加了一句摩爾定律的成本優勢走到盡頭，其實大摩在二○一九年五月出具的報告就看壞台積電，並且把目標價下修到二一九元，但那個時候正是台積電最美好的起漲點。

外資成了台股反指標

台積電的未來，也正像是台股的寫照，在疫情失控之前，加權指數拉升到一七七○九，現在徘徊在一七○○○點附近，台積電的股價早在今年元月二十一日就走到最高點，台積電的ＡＤＲ漲到一四二．一九美元，台股寫下六七九元新高，如今ＡＤＲ收在一一五美元左右，從高檔修正下來約兩成，台積電是台股超級巨星，這一段股價的中段整理時間有多長？也象徵了台股今年能不能飛越一七七○九、再創歷史新里程碑。

今年台股再度成為外資提款機，去年賣超台股五三九六億元，今年還過不到一半，賣超台股四三二三．八億元，已達去年八成，這當中，今年賣超台積電四九．九萬張，金額三○四九億，占了外資賣超七成以上，而賣超聯電也有五一二．八億、九九．三萬張，賣超群創八九．一萬張，外資今年成了台股反指標。因此，晶圓雙雄、面板都在外資烽火下表現無力，像是前不久，外資賣超友達、群創每天超過十萬張，當然把投資人嚇跑了。

而伴隨外資大賣超，最近還經常出具一些嚇人的報告，除了台積電「死錢」之說，聯博旗下的Burnstein把聯電目標價下調到四○元，這個報告說聯電的好景已過了，現在是先跑先贏，又說聯電明年ＥＰＳ會大降七八％。而一個月前，美系外資才把聯電目標價調升到七○．八元，這份看多的報告估聯電第一季毛利率會超過三○％，第二季會達三三．六％，今年ＥＰＳ二．九七元，明年是三．五一元，二○二三年ＥＰＳ會達四．三四元。同樣是聯電，外資報告南轅北轍，而近期聯電召開線上法說會，表示市場供需仍吃緊，以五月營收一七一．八九億，第二季營收大約在五○五億左右，單季ＥＰＳ有機會挑戰一元，這樣來看股價在五○元上下應該是一個中繼站。

聯發科成了外資殺盤工具

以聯電ＡＤＲ來觀察，今年二月十六日寫下十一．二八美元高價，這次最低拉回七．九美元，現在是九．一五美元，就像是台積電ＡＤＲ一般，晶圓雙雄都在外資大賣超下，股價呈現中段整理格局，聯電今年最高價來到六二．七元，最低跌至四三．○五元，晶圓代工是台灣護國神山產業，台股要飛越一七七○九，繼續往更高的目標前進，晶圓雙雄最後一定要表態，台積電、聯電往上突破？或往下修正？是台股重要方向盤。

除了晶圓雙雄外，外資的殺盤最近指向聯發科，大家都有印象，四月二十八日聯發科由蔡力行在法說會上宣布未來四年每年加發十六元特別股息，將付出台幣一○○○億，而今年宣布配息二一元，若加發十六元，今年每股現金三七元，這是非常優渥的回報，二十九日股價拉出漲停，一價到底，寫下一一八五元新高，這一天所有外資紛紛調高聯發科目標價，最保守的是一三八○元，最樂觀看二○○○元，不過外資報告出來不久，台股遇到三級警戒，聯發科在五月十二日盤中最低跌至八二一元，這兩天，匯豐把聯發科目標價從四月二十九日的一五五○元砍至八○○元，單單一個多月光景，外資從大捧變成大砍，原先的正面評價全部變成負面，例如，看好聯發科挑戰高通，５Ｇ晶片出貨強勁，現在看壞說中國智慧手機需求不強，５Ｇ晶片成長受阻，單是這一個月，外資在台積電、聯電、聯發科的態度有完全不同的變化，而這三檔個股都是台股重要權值股。

台股今年重量級權值股中，台積電、聯發科、聯電都奔馳過，聯發科市值一度領先鴻海，而聯電市值也一度直逼台達電，坐上第七，疫情前，富邦金宣布令人滿意的股利政策，股價往上挺，一直直逼台達電，現在市值排在台達電後面，富邦金與國泰金）都挺進前十大，不過這一個月，貨櫃航運股大顯神威，三雄不斷往上挺，長榮市值已超越台達電，坐上第六，而萬海一飛沖天，市值排名第十四，陽明搶進前二○名，如果從市值排名來看，萬海追過日月光，陽明市值超越大立光、台灣大哥大及廣達，這堪稱是台股史上大變化，現在長榮市值八○九○．九億元，萬海是五五六七．九億，陽明是五一四八．一億元，從市值大膨脹的角度看，三家貨櫃航運股是在歷史空前大好階段。