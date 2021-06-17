【文／方亞申】

台積電即將除息，帶動半導體族群的IC設計、驅動IC、無線通訊IC及記憶體等族群上漲，而五月營收創新高電子股也分進合擊；原先強勢的航運三雄續強，指數頗有挑戰高點企圖，正值季底，法人認養股也有所表現，台股呈現高檔傳產及電子輪動格局。

最近美股充滿中小型股炒作風潮，且國際原物料價格今年累計大漲，正值聯準會將開會，原先市場預期縮表或是ＱＥ可能提前結束或進行，但科技股轉強，四大指數中除了原先最強的道瓊拉回外，標普又向上推升創高，那斯達克距離高點不遠，費半也攻上所有均線；而原油價格站上七○美元，傳產股表現也不錯，大致上強勢股包括能源、鋼鐵、汽車、零售通路（如目標百貨、梅西百貨）及生技股的葛蘭素、可口可樂等；科技股谷歌、臉書最強先創新高，蘋果、亞馬遜築底盤堅；網路設備大廠思科創高很強；半導體大多整理，但輝達最強領先創高，其他則是Maxim、MRVL以及Microchip走勢較佳，代表ＭＣＵ、類比ＩＣ及網路通訊晶片業績可能較好。

台股再創新高僅差臨門一腳

美國四月ＣＰＩ拉升至四．二％，一度震驚市場，認為聯準會將有收縮資金動作。但是這些年，美國印了大量鈔票，但都沒有達到通膨目標值二％，儘管數據顯示通膨率已是二○○八年以來最快速度成長，但美國十年公債殖利率仍創下一年以來最大跌幅，通常會導致利率飆升，給高估值的股票帶來麻煩。相反的，那斯達克指數最近十一個交易日漲多跌少，平均上漲一．七％，只是十年期公債殖利率下跌令價值股壓力較大，原本強勢的銀行股普遍下跌較多，但幅度不大。債市下跌，市場解釋為因聯準會決心保持低利率，因此通膨不足為懼，所以科技股才能加入上漲行列。其實科技股自三月起就開始整理，主要是反應可能升息。不過隨著Google、臉書、輝達股價創新高下，後續觀察跟進者是否增加，果如此將替科技股打開另一條上漲之路。標普指數率先創高，包括那指及費半只要站在十日線上都屬強勢。

國際股市依然是多頭走勢，歐洲正朝向解封前進，歐盟各國領袖對於復甦基金規模敲定為七五○○億歐元，歐洲央行（ＥＣＢ）在十日貨幣政策會議維持利率水準與購債規模不變，並表示繼續以「大幅快於第一季的速度購買債券」，歐洲央行總裁表示，歐元區的經濟展望比三個月前樂觀。暫時性的供給限制帶來物價壓力，但通膨預期仍維持在受控制的水準。同時調高經濟成長與通膨率預測，今年成長率從四％調高至四．六％，明年從四．一％調升至四．七％，歐元區今年通膨預測由一．五％上修至一．九％。顯示歐盟也不認為通膨嚴重，只有中國四月ＰＰＩ高達六．五％，企業受成本提高之苦，所以股市較弱。而歐洲以德國及法國帶頭，其他歐盟國家股市都在輪流創高，瑞士上升角度更陡。亞洲除中港股市外，韓股本周創歷史新高、日股則是逼近三萬點，股市展開另一段多頭。深受疫情之苦的印度股市更是創歷史新高，所以說全球股市是朝著好的方向走。

台股端午節前雖出現賣壓，但主要是投信及官股銀行減碼，外資反而較積極買進，使得指數收高，周線出現四連紅。節後股市再上漲，距離歷史高點一七七○九點已不遠。只要成交量維持在四五○○億元以上，較有利多頭邁向歷史新高點。此外，隨著確診人數降至二百人以下，雖然疫情依然嚴峻，但總是從高峰下滑，而台積電十七日除息二．五元，股價已提前反映站穩六百元，主要是宣布下一次除息將提高至配息二．七五元，台積電走強，帶動聯電、華邦電等上漲，有利股市多頭走勢。自從台灣進入三級警戒已一個月，期間也傳出科技公司員工染疫，但是上市櫃五月營收還是有一二八家創歷史新高，總體合併營收達三．一九兆元，年增十七．二三％，創史上最強五月；內需雖被打趴，但顯示外銷狀況還好；事實上，五月台灣出口年增高達三八．六％，為連續十一個月正成長，是二○一○年八月以來第二高增幅、僅次於今年四月，展望六月將續紅，估計六月出口年增率約二七～三一％。第二季台灣的出口可能破千億美元，這又是新的里程碑，也就是台灣外銷基本面還是很好。法人估算，整體上市櫃第二季獲利約有望突破九千億元，略低於首季九八○○億元，上半年獲利仍可望達一．八兆元，還是非常好。

風向變了 電子股靜極思動

而正當國人因慌張的時候，高盛集團給台股目標價上看一九○○○點，認為有台灣企業七二％營業額來自海外，疫情不會造成經濟太大的影響，而五月經濟數據也出奇的好。此外，企業盈利增長全球最佳，今年不計台積電的盈餘成長率達四七％；三是台股很便宜，不計台積電，本益比只有十二．二倍，台股的股價淨值比、股東權益報酬率，都是亞太區最高，外資終將回補。

儘管國內因為施打疫苗，雜音不斷，但是經濟還是朝著好的方向走，這次疫情來得又急又快，算是給原先自滿嚴控疫情的政府一次教訓。隨著美日疫苗逐漸到位，七月以後有機會朝向解封。

管挖礦熱潮在第二季未有走弱跡象，但顯卡市場依舊供不應求，挹注台灣三大板卡廠華擎、技嘉及微星板卡業務維持高檔。另一方面，ＷＦＨ、線上學習需求延續，全球筆電供訂單能見度已至年底，供貨缺口比例卻仍有兩位數，亦將帶動台廠ＰＣ業務持續增溫。最重要看看ＧＰＵ供應商輝達股價不斷領先費半其他個股創新高價，顯見這方面還是很熱。微星及技嘉五月營收皆有逾四成的年增幅，各自站上歷年同期新高，及單月歷史第三高的表現。另全球主板前兩大的技嘉，除了板卡出貨皆維持高檔，在伺服器業務加持下，今年來除二月外，單月營收站上百億元以上，五月合併營收年增近五二％、達一一六億元刷新歷史新高。三大板卡廠前五個月累計合併營收，皆同步創下歷年同期新高。且諸如技嘉含息五元、微星六．一元、華擎八元，都是具有相當值利率保護，逢低可注意。