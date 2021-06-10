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蘋果鏈迎接歐美報復性消費

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

蘋果全球開發者大會（ＷＷＤＣ）隆重登場，雖未如預期發表搭載MiniLED的MacBook筆電，但從一連串的軟體更新來看，已有提前為九月將發表的iPhone 13銷售暖身的意味，隨著美國七月起將解封，法人高度預期，歐美市場將出現報復性消費，過去一年銷售不振的蘋果５Ｇ手機，亦有望重回銷售成長軌道，落寞許久的蘋果供應鏈，營運可望暢旺，值得提前卡位。

蘋概股因疫情沉寂一年

新冠肺炎疫情肆虐，歐美維持居家辦公長達一年，民眾對消費性電子產品的需求降低，加上蘋果全球供應鏈因應美中貿易戰而進行生產基地大挪移，及全球半導體晶片因為疫情停工衝擊而吃緊，多少影響蘋果各系列新品的發表及生產，也因此，過去一年的蘋果概念股，營運表現黯淡無光，投資人對該族群的投資也意興闌珊。

不過，蘋果全球開發者大會後，雖未如市場預期發表任何硬體產品，但蘋果正式發表iOS 15最新作業系統，提升iPhone體驗的重大更新，包括讓FaceTime通話變得更自然，並新增SharePlay分享體驗，iOS 15並在Siri、郵件與系統上多處提供新的隱私權控制設定，更加保護使用者資訊，這些軟體的更新，都為了提升消費者的最佳體驗，也為即將發表的智慧型手機銷售熱身。

此外，因應５Ｇ應用的到來，蘋果加速連結各項硬體用戶的生態圈及使用體驗，其發表的「Universal Control」（通用控制）功能，讓旗下各硬體的作業系統流暢度達到前所未有的程度，看得出來，蘋果的通用控制功能，未來將加速iPad、MacBook和iPhone更深入的融合，用戶對蘋果的黏著性亦將大為提高，下半年隨之將發表搭載Ｍ１晶片的MacBook筆電，亦已讓市場備受期待，機構法人已開始看旺下半年蘋果供應鏈的拉貨動能。

疫情帶動過去一年消費動能集中在筆電、電視機、遊戲機與居家用品等產品上，蘋果的平板及筆電銷售也拉出長紅，市占正在快速擴張，但蘋果仍在手機之外的硬體產品加速革新，除了今年四月已發表搭載Ｍ１晶片的iPad Pro外，下半年搭載Ｍ１晶片的Mini LED MacBook Pro亦將推出，蘋果加速整合旗下各硬體產品的用戶生態圈，動機明確。

5G iPhone換機潮可期

但對蘋果來說，手機仍是最大的收入來源，占旗下各系列產品銷售近六成，iOS 15作業系統發表後搭上歐美國家即將迎來經濟解封，手機亦被認為是歐美民眾報復性消費的一個選項之一，停滯許久的iPhone換機潮，有望捲土重來。

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