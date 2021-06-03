聯電、新唐營運熱翻天

【文／吳旻蓁】

在全球半導體供需緊俏的情況下，掌握產能就等於掌握營收、掌握勝出關鍵，促使各界想方設法買廠、擴廠、卡位產能，儼然掀起一波產能保衛戰。

得產能者，得天下。」這句話可說是最貼切目前全球半導體界產能供不應求寫照的一句話。眾所皆知，由於終端需求不墜，帶動各類ＩＣ需求大幅度增長，然相應ＩＣ製程技術平台因受到晶圓產能配置的排擠影響，導致市場嚴重缺貨。

在全球晶圓供需緊俏的景況下，全球就像是掀起一波產能保衛戰一般，由於台灣占全世界三分之二的晶片產能，為力求晶片自主，目前包括歐美日政府都擬投入數百億的資金，希望推動在地晶圓製造產業；不僅如此，為保障供給無虞，不少企業也都希望能掌握晶圓產能，像是近期外媒指出特斯拉將採取提早支付晶片費用的方法，以確保供應穩定，並考慮收購一家晶圓代工廠，以解決全球車用晶片短缺的問題。

半導體產能超搶手

外傳特斯拉看上的目標，是記憶體廠旺宏擬出售的六吋廠，雖旺宏不評論市場傳言，不過強調將於本季完成售廠事宜。從旺宏確定出售旗下六吋廠以來，陸續有不少業者表達興趣，其中，鴻海也是潛在買家。鴻海積極跨入半導體領域，其先前競標馬來西亞晶圓代工廠Silterra未果，近日進一步傳出正與馬來西亞科技公司Dagang Nexchange（DNeX）進行入股協商，業界解讀，鴻海若入股DNeX，等於間接取得Silterra股權，有助集團取得晶圓代工產能。

適逢全球晶片缺貨潮，各科技大廠能擁有、掌握多少半導體產能，都成為市場一大焦點所在，國內四大晶圓代工廠也因應龐大需求積極擴產。其中，聯電與八家客戶攜手，透過雙贏的合作模式，擴充南科南科十二吋廠Fab 12A P6廠區產能，預計二三年第二季投產，而日前八家客戶名單也曝光，國內包括ＩＣ設計大廠聯發科、聯詠、瑞昱、奇景、奕力、群聯等，而國外客戶則是三星與高通。

專家看好，對聯電而言，拿下高通、三星等八大客戶長約，Ｐ６廠擴產不只是穩賺不賠的生意，更有望進一步強化聯電在半導體產業中的重要性。繼去年營運創下十四年來的新高表現後，市場看好在漲價效益以及產能滿載持續加持下，第二季可望如同第一季再攀新高，而全年營運也可望再刷新高表現。