聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯電、新唐營運熱翻天

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

在全球半導體供需緊俏的情況下，掌握產能就等於掌握營收、掌握勝出關鍵，促使各界想方設法買廠、擴廠、卡位產能，儼然掀起一波產能保衛戰。

得產能者，得天下。」這句話可說是最貼切目前全球半導體界產能供不應求寫照的一句話。眾所皆知，由於終端需求不墜，帶動各類ＩＣ需求大幅度增長，然相應ＩＣ製程技術平台因受到晶圓產能配置的排擠影響，導致市場嚴重缺貨。

在全球晶圓供需緊俏的景況下，全球就像是掀起一波產能保衛戰一般，由於台灣占全世界三分之二的晶片產能，為力求晶片自主，目前包括歐美日政府都擬投入數百億的資金，希望推動在地晶圓製造產業；不僅如此，為保障供給無虞，不少企業也都希望能掌握晶圓產能，像是近期外媒指出特斯拉將採取提早支付晶片費用的方法，以確保供應穩定，並考慮收購一家晶圓代工廠，以解決全球車用晶片短缺的問題。

半導體產能超搶手

外傳特斯拉看上的目標，是記憶體廠旺宏擬出售的六吋廠，雖旺宏不評論市場傳言，不過強調將於本季完成售廠事宜。從旺宏確定出售旗下六吋廠以來，陸續有不少業者表達興趣，其中，鴻海也是潛在買家。鴻海積極跨入半導體領域，其先前競標馬來西亞晶圓代工廠Silterra未果，近日進一步傳出正與馬來西亞科技公司Dagang Nexchange（DNeX）進行入股協商，業界解讀，鴻海若入股DNeX，等於間接取得Silterra股權，有助集團取得晶圓代工產能。

適逢全球晶片缺貨潮，各科技大廠能擁有、掌握多少半導體產能，都成為市場一大焦點所在，國內四大晶圓代工廠也因應龐大需求積極擴產。其中，聯電與八家客戶攜手，透過雙贏的合作模式，擴充南科南科十二吋廠Fab 12A P6廠區產能，預計二三年第二季投產，而日前八家客戶名單也曝光，國內包括ＩＣ設計大廠聯發科、聯詠、瑞昱、奇景、奕力、群聯等，而國外客戶則是三星與高通。

專家看好，對聯電而言，拿下高通、三星等八大客戶長約，Ｐ６廠擴產不只是穩賺不賠的生意，更有望進一步強化聯電在半導體產業中的重要性。繼去年營運創下十四年來的新高表現後，市場看好在漲價效益以及產能滿載持續加持下，第二季可望如同第一季再攀新高，而全年營運也可望再刷新高表現。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2146期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

特斯拉推出官網線上商店！從賞車到售後服務虛實整合

有瑕疵！ 陸特斯拉召回311輛Model 3電動車

大陸逾7成特斯拉Model 3 不到1年轉賣

形容企業搶料像搶衛生紙 馬斯克：缺晶片 特斯拉大挑戰

相關新聞

全球海運股季報亮眼 股價表態

歐美市場補庫存效應，各國推出紓困和振興經濟政策，帶動航運景氣持續暢旺。馬士基、赫伯羅特和亞洲主要航商均交出強勁的季報。

聯電、新唐營運熱翻天

在全球半導體供需緊俏的情況下，掌握產能就等於掌握營收、掌握勝出關鍵，促使各界想方設法買廠、擴廠、卡位產能，儼然掀起一波產能保衛戰。

特斯拉投靠LiDAR陣營

過去特斯拉執行長馬斯克曾嘲笑LiDAR技術，不過這回卻被市場發現，特斯拉已經悄悄測試光達技術的應用，儘管自駕車用感測技術百花齊放，但光達的應用顯然成為新潮流！

謝金河：世界的重心正在轉戰

這一陣子，國人目光焦點都集中在台灣出現疫情破口，從五月十五日進入三級警戒，國內經濟的內需活動幾乎都停下來，大家每天打開電視，看到政治人物在噴口水，每一個人都把話愈說愈狠，甚至連疫苗都成了朝野政治人物的鬥爭工具，大家盯著每天數百個確診及逾百人死亡的數字，信心幾乎都崩潰，我有朋友每天都要靠安眠藥才能入睡。

台股新常態

確診人數微降，台股重返17000點，而扛起重責大任從航運到鋼鐵、電線電纜再到二線塑化及金融股；電子股以半導體為主軸，IC設計族群、矽晶圓以及面板族群有復活跡象，台股有機會持續挺升。不過，今年台灣經濟成長率在內需幾乎被打趴下，勢必下修，台股六月還是以大箱型震盪為主，五月營收向上者是首選。

順德、界霖成長強勁

國內相關導線架廠商在國際上占有舉足輕重的地位，隨國際銅價不斷攀高，促使導線架廠議價能力提高，順德、界霖等廠商值得留意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。