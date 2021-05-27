亞果 擘劃海洋休閒產業新局

【文／吳旻蓁】

改變遊艇會「只有娛樂」的既定印象，亞果遊艇籌備已久的會員共好平台蓄勢待發，提供舒適愜意的旅程外，更將是商務往來的絕佳場域。

未來台南整個生態環境有機會因為這些科技業而掀起大大改變，而亞果的安平遊艇城將替台南帶來全新的觀光亮點。」亞果遊艇總經理張慶祥為何如此自信？近來產業吹起南風，台南古都正迎接新的蛻變，有台積電三、五奈米落腳南科，還有艾司摩爾、谷歌、微軟等國際科技公司進駐，帶動半導體、電子、綠能、車電等新興產業鏈成型，逐漸形成高科技產業聚落。

看準了台南未來科技城將帶來龐大的人口與休閒娛樂需求，加上安平港潮差小、內港平靜、受東北季風影響小等先天優勢，且又是少數能坐擁台海、古蹟、都市等多樣景觀的港口，發展潛力大，也讓作為台灣遊艇遊憩第一品牌的亞果遊艇早早插旗，搶先於一七年就拿下台南安平港五○年的開發營運權，正準備搖身一變成為全台獨一無二的遊艇度假村─亞果安平遊艇城。

亞果以打造「亞洲邁阿密」為目標，極力將安平港建設成足以媲美國際遊艇會規格的遊艇碼頭，不只將興建一九○個泊位的碼頭、Villa度假村、會員中心、餐廳、商辦大樓等多項設施，更攜手全球知名飯店業者新加坡悅榕集團（Banyan Tree）蓋國際級濱海度假飯店，這個飯店甚至是悅榕集團四八家聯營飯店中唯一具有遊艇港的飯店，極具指標性意義。

會員卡炙手可熱

「我們取得台南這個台灣最好的港灣，而且又鄰近市區，距離科技城只要短短三○分鐘車程，可以說奠定了亞果是霸者的基礎。」說亞果是遊艇界的霸者確實一點也不為過，一四年於高雄起步的亞果，短短六年拓展迅速，如今已串聯陸上、海上休憩，打造從點到面的出航體驗，可從台南的安平遊艇城延伸至高雄會所、澎湖馬公與青灣碼頭，更可擴及台北會所，提供「全台據點皆可出船」的網絡式服務。

「全台皆可出船」，是亞果獨步全球的營運亮點，也是與國外遊艇會普遍限於單一據點運營的最大不同之處；不僅如此，有別於其他遊艇會多屬娛樂性質，亞果因一直以來期待能為台灣的海洋休閒文化貢獻一己之力，除了積極整合遊艇產業鏈，帶動碼頭建造、船舶維修、飯店經營等產業需求外，同時也跨足遊艇及帆船教育，希望讓更多民眾親近海洋，讓遊艇遊憩不僅僅是限於金字塔頂端的休閒活動。

也因為多樣化、擴及各式人群的服務內容，相比國外遊艇會會員卡動輒四、五百萬，甚至上千萬台幣，還只能待在同一據點，亞果的會員卡則顯得超值許多，帶動近兩年亞果會員數翻倍成長，已來到七五○人左右。隨著會員數迅速攀升，亞果一項新的營運計畫─「會員共好商務平台」也正蓄勢待發。

「我們希望讓會員覺得參與亞果會員俱樂部不是只有娛樂，還能為其他的產業以及下一代帶來助益。」由於會員中不乏許多知名ＣＥＯ、企業主，或是產業領導者，張慶祥分享初衷，認為若是亞果能扮演橋樑的角色，促進會員產業間的企業交流、建立深厚的人脈網絡，將來許多大大小小的生意合作都可望在亞果這個平台發生，藉此達到共好、共榮。

期許與會員企業相輔相成

另一大契機，是來源於有感目前既能商務交流又可休閒的場合相當少，不外乎就是高爾夫球場，然而卻也讓生意人在拼事業之際，常常忽略家庭，「所以我們提供了一個新興場域，讓企業家都能夠在家庭和諧的情況之下，還可以跟客戶甚至員工保持良好的互動，達到生意、家庭同時兼顧的健康循環。」而在此基礎下，亞果也計畫進一步籌辦「產業ＣＥＯ學院」，讓會員的下一代可以在學生時期搶先參訪不同企業，更加了解產業動態、經營公司的秘訣，同時發覺自身性向。

從創立以來，亞果就一路以會員為核心，持續推出多元且客製化的海上休憩活動，而今年下半年將推出的會員共好商務平台，無疑是再次體現亞果以「會員至上」的服務理念，期待透過會員IoT的拓展，串接會員企業及旗下品牌，強化福利及商務合作機會。也因為加入亞果遊艇會可以享受到豐富且不斷增值的服務內容，讓首席會員即便從最初的六○萬，成長至目前的一五○萬，卻依舊吸引不少商務人士爭相搶購。

張慶祥更進一步透露，未來所有產業共好平台上的會員都可以在亞果的雲端電商平台開店，不僅使會員之間購買產品更添便利性，並享有更優惠的折扣，對亞果來說也將締造新的營運成長動能。

透過多元化的經營策略持續擴張事業規模，亞果不斷創造出遊艇觀光的新格局，張慶祥堅毅地說，「我們的產業就跟台積電的奈米數一樣，當我們做到一奈米的時候，才能確保勁敵沒辨法跟上來。」短短一句話道出亞果身為國內遊艇遊憩產業一哥所擁有的眼界，更凸顯亞果積極擘畫世界級遊艇產業的企圖心。