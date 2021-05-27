【文／吳旻蓁】

後疫情時代，防疫當道，圍繞「宅」為核心的新經濟模式正迅速成長，遠距、網購、居家運動已逐漸成為生活常態，相關概念股商機依舊持續發酵。

五月中旬開始，台灣防疫出現破口，新冠肺炎拉起警報，由於本土案例激增，為阻止疫情向外擴散，五月二十五日政府再宣布全國三級警戒從五月二十八日延長至六月十四日，除了各級學校已停止上課之外，許多企業則自行實施ＷＦＨ（Work From Home）或分流上班，店家也自主不營業或是縮短營業時間，而實名制更是成為目前進入各大量販店、超商、餐廳等公共場所的必要條件。

台灣人積極自發性抗疫，可望對疫情緩解有助益，但與此同時，卻也勢必讓好不容易走出谷底的餐飲、旅遊、百貨、運輸、服務等內需產業營運恐再度面臨一段較黯淡的時期，不僅如此，因陸續有員工染疫的消息傳出，讓半導體、電子等科技業也如臨大敵，不敢掉以輕心，紛紛祭出高規格的防疫措施。

「宅」題材依舊大行其道

二○二○年，台灣因防疫有成，帶動製造業自第二季起快速回溫，且下半年起由於全球持續籠罩在疫情肆虐之中，影響產業供應鏈的運作，台灣因工廠不受影響，又有完整的上中下游供應鏈優勢，推升業者接單火熱，漲價浪潮頻傳，可說為台灣眾產業帶來豐收的一年。不過如今，台灣正在經歷過去一年其他國家所面臨到的新冠肺炎難題，防疫、抗疫成為全國上下的共同目標。

其實放眼全球，從新冠肺炎爆發至今，全球確診人數已突破一．六七億人，雖疫苗已逐漸開打，但許多國家狀況仍相當嚴峻，因此遠距辦公、線上學習已開始成為各地的生活常態，數位轉型浪潮明顯加速進展，網購、電商也伺機取代實體店面，而在本土疫情擴散下，這個趨勢也可望在國內發酵。

經過一年，以「宅」為核心題材的產業、商品依舊大行其道，觀察不少相關業者營運也持續維持在高檔水準，而近期宅經濟概念股再度因著台灣疫情升溫而躍出盤面，遠距商機就是其中之一。因停課不停學、居家辦公等需求大增，甚至引爆「筆電之亂」，各大實體通路、網路平台幾乎銷售一空，市場也看好此波購買浪潮可望再添ＮＢ供應鏈營運動能。

仔細來看，筆電早已是成熟期的產品，在全球疫情大舉擴散之前，筆電市場規模處於多年衰退的狀態，直至去年，因為疫情的神助攻，全球筆電出貨量不僅首次超過兩億台，年成長幅度也以二二．五％創下新高。而筆電出貨大躍進，則進一步帶動周邊零組件廠營運跟著跳增，包括筆電面板出貨量大增逾兩成，挹注友達、群創轉虧為盈；而過去成長率面臨停滯狀態的老牌鍵盤大廠精元，去年全年營收則大增六四．三％，ＥＰＳ繳出六．三九元的超威表現，為十年來新高，且目前接單暢旺，營運持續向上。

預期今年在全球遠距需求動能不減的展望下，仍將是筆電及零組件業者豐收的一年，進一步來看，網路寬頻的升速與WiFi 6換機潮也同步受到關注，對此，電信業者看準商機，紛紛推出優惠方案，像是台灣大五月以來，用戶透過網路門市、客服專線等虛擬通路申辦「好速」專案的數量較上個月同期增加兩成；中華電也表示這波疫情可望使企業遠端會議和專線業務大幅增長。