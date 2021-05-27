【文／黃俊超】

隨著國際股市彈升，台股也在受疫情影響修正過後出現反彈，盤面上資金輪動迅速，當沖比重大幅提升，操作可從基本面展望相對明朗個股，搭配技術面與籌碼面著手。

新冠肺炎疫情來襲，去年台灣與其他國家宛如平行時空，雖無法出國但至少仍稱得上是自由自在，然在當了一年多的優等生過後，今年不幸出現破口，雖面對三級警戒且延長，加上遠距上班與上課的考驗，不過相信在全體國人自動自發之下，就已能達成「類封城」的效果，加上疫苗荒或將逐漸舒緩，疫情可望不再惡化。

操作信念與資金流向

雖然與其他國家受疫情影響的時間點相較，延後了將近一年，不過其實對於股市來說，低點出現於爆發初期的狀況是相同的，而後雖然染疫人數仍未明顯趨緩，但是至少屬相對可接受範圍，利空反應逐漸淡化，並慢慢與國際股市接軌，在國際股市持穩，且國內未再提升警戒等級的兩大前提下，台股將可望延續反彈。

加權指數自歷史高點一七七○九點，迅速修正二五五○點後，於半年線附近獲得支撐，且在外資買盤回補下，目前反彈到月線與季線附近。就技術面來看，二月初低點一五○八九點與近期低點一五一五九點連線，可視為頸線，亦為多頭重要防線，然月線將向下交叉季線，與上方的大量修正區為反彈力道帶來變數。

加權指數短線籌碼出現重大變化，五月二十四日總成交量能四二七九．八億元，當沖比重竟然高達五二％，代表超過一半以上的資金都只是短暫的過客，而這些資金主要集中在航運、鋼鐵以及面板股，其中單是航運占整體成交比重就幾乎等同整體電子股，尤其集中於貨櫃三雄的長榮、陽明與萬海。

約從第二季起，盤面資金轉由傳產掛帥，貨櫃航運是主軸，帶動散裝航運與航空，而後原物料族群塑化、鋼鐵、造紙、水泥到紡織，幾乎所有低價股都輪過一遍。航運類股近期成交占比都在三成之上，鋼鐵也多日衝上一成，尤其大牛晉升蠻牛的中鋼單月大漲五成最令人驚豔，也使得航海王、鋼鐵人威震一時。

而原本台股的天之驕子科技類股，占整體成交比重多在七成之上，更高也不令人意外，但是近期卻受到嚴重擠壓，占比降至五成以下，甚至僅能勉強力保四成關卡，搭配指數回檔，雖考驗著持股人的耐心，不過也強化對於信念的淬鍊，以及有助沉澱焦躁不安的浮額，近日隨美股表現，資金漸有回流科技股跡象。