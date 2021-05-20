線上遊戲、電商又露臉了！

【文／劉瓊雯】

隨國內疫情升溫，帶動宅經濟議題再度受到矚目，相關電玩的鈊象，及網路平台的富邦媒營運持續暢旺。

新冠肺炎疫情肆虐全球，被外界視為防疫模範生的台灣，本土病例在近日直線攀升，國內狀況急轉直下，面臨這波本土疫情日益嚴峻，為配合防疫，許多公司紛紛祭出在家上班或是分流上班政策，國內各家大專院校也開始實施全面線上遠距授課。

實體娛樂消費轉線上遊戲

隨著國內疫情升溫，帶動「宅經濟」議題再度捲土重來，電玩、電商等相關概念股在盤面上嶄露頭角，漲幅相對其餘類股顯著，尤其是全球休閒娛樂場所已在十五日起暫時關閉，再加上教育部宣布各級學校至二十八日前全面停課，而國、高三生提前進入暑假，原先在實體方面的娛樂消費可望轉向線上遊戲，線上遊戲產業商機大爆發，遊戲類股搖身一變成為市場關注的焦點，在盤面上表現相當強勢，包括網龍、華義、宇峻、歐買尬、辣椒、智冠、大宇資、橘子等多檔類股更是在十七日紛紛亮燈，奔向漲停位置，鈊象、傳奇、昱泉等個股漲幅也都有七～九％。

在包含遊藝場所、電子遊戲等場所關閉之下，主力產品多為博弈類遊戲的遊戲股王鈊象，毫無疑問地，成為最大受惠者。繼去年營收獲利繳出新高成績後，今年營運持續暢旺，四月營收達九．二三億元，雖較三月份的九．九四億元小幅下滑七．二％，不過年增幅仍逾五成以上，高達五五．三七％，且已是連續三個月站穩九億元大關，稅前盈餘達三．九八億元，ＥＰＳ五．六六元，已是連率六個月賺逾半的股本，前四月營收達三六．七六億元，成長四七．七五％。

鈊象網路遊戲主要收入仍來自包含《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》與《金虎爺》等六大App平台，在美國博弈市場授權收入營收比重亦持續提升；在商用遊戲機部分，去年因疫情影響，美國與中國市場出貨量減少，使全年營收縮減，但在去年第四季已逐漸回溫，且公司也將推出主打兒童及青少年市場的ＩＰ機台，下半年也會再發布新機種，可望帶動整體營運表現。受惠網路遊戲及商用遊戲機等兩大產品線穩健成長，第一季營收繳出二七．五四億元佳績，季增一八．四四％、年增四五．三六％，連九季刷新歷史新高，且毛利率維持在九六．○七％，營業利益十四．三三億元，單季獲利首度衝破十億元大關，達十一．七九億元，季增二九．六五％、年增四八．八％，ＥＰＳ優於市場預期，創下十六．七三元單季新高紀錄。