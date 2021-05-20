電子股乖離率收窄 先跌先彈

【文／方亞申】

台股遇到新冠疫情急速擴散重大事件，電子股尤其台灣命脈的半導體下跌在前，預計未來跌深後，將有反彈機會，也說不定是今年低點！

從四月以後台股就是傳產及金融股為漲升主軸，電子股重量級股如台積電高點出現在元月農曆年前、鴻海出現在農曆年後、廣達高點在三月底、以聯發科為首的ＩＣ設計族群如瑞昱、聯詠、矽創等高點則出現在四月底；近半年漲幅甚高的驅動ＩＣ天鈺及敦泰，以及大部分矽智材（ＩＰ）股如立積、晶心科、愛普加上封測的日月光投控、電源管理ＩＣ的致新、快充ＩＣ的偉詮電、MOEFET的富鼎、杰力則在四月初。

觀察融資下降和法人動向

上述這些族群其實不少跌幅都相當重，天鈺、敦泰、偉詮電等累計跌幅都超過四成。按過去慣例，先跌先彈，當然這也要考慮到融資是否快速下降以及法人賣超後是否回頭買進。畢竟從去年至今全球各國對台灣最注意就是半導體，地表上沒有一個地區或國家能在方圓三百公里內，擁有這麼多半導體上中下游公司。台灣或許一時鬆懈導致英國變種病毒入侵肆虐，但是台灣的優勢不會因為疫情而喪失；且隨著美國預計國慶日將全面解封、北歐及英國加上部分歐陸國家也將跟進，政策上大撒錢要大家消費，對於電子產品需求只會多不會少，至少不會像去年一樣低迷，無論是手機或汽車等對半導體用量極大，一旦陸續恢復，台灣半導體業將受惠。所以若是去年及今年第一季獲利好的半導體公司，這次疫情利空反可以注意買點，而美日等五眼聯盟對抗中國、避用其產品才要開始，這點是台股這次大跌中不要忘記的。

地緣政治使得台積電名聲大噪，當然間接也引來不必要的壓力。不過最終還是要看台積電本身競爭力的維持，該公司對二奈米、一奈米甚至埃米都有其規劃，台灣政府也深知台積電重要性，哪裡都可以停電、停水，就只有台積電廠區必須正常，已經是共識所在。台積電首季ＥＰＳ五．三九元，雖不如首季五．五一元，但還是歷史次高。預計第二季將維持高水位，下半年在出貨蘋果、高通、ＡＭＤ、輝達以及中國比特幣下，預計將恢復成長。去年ＥＰＳ十九．九七元，外資平均預估今年將達二二至二三元，若以二二．五元計算，本益比二十倍在四五○元、二五倍計算在五○六元；若以全球前十大總市值公司平均ＰＥ達三○倍左右，低於二五倍的台積電算是偏低。這次低點在五一八元，若是將今年配發七．五元現金股息加進去，其實五一八元跟五百至五一○元關卡已經相當近了。且今年外資賣超台積電超過五十萬張，最近隨著股價下修已看到買進。若以外資預估二○二五年前後，台積電ＥＰＳ可望接近二八至三○元來看，長線七百元以上還是看得到，如今若離上檔目標愈遠，相對長線投資獲利空間越大。以五一○元計算，上漲至七○○元，獲利就達四成（加計股息更高）。現在台灣疫情嚴峻，歐美國家正打完疫苗經濟要開始重啟，台灣疫情遲早會解決，對台積電就不必看太壞，急跌在接近五一八元以下反而是分批買進之時，至少買進勝算遠高於六五○元以上買進者。

聯發科現金股利吸引人

另外，全球缺八吋晶圓產能，主要是新應用興起，例如汽車電子以及互聯網，不需要到七奈米以下製程，先前專業機構就預估，至二○二四年八吋產能都缺，全球最多八吋公司中，聯電一定居前茅，這次股價最深跌幅為三○．六％，超過三成，且含息一．六元，這是二十幾年來配發股息最好一年，若以四三元計算扣除股息在四一．四元，預估年線具有強烈支撐，約在四○元上下兩元。