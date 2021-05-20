【文／魏聖峰】

面對這波新通膨年代，選擇能源、電力相關指標股，當前市場缺乏的車用晶片股以及將受惠這波景氣復甦的消費型產業，包括服飾、食品和其他民生消費物資的指標股，將有機會搭上這波通膨而有明顯的營運成長動能。

美國四月消費者物價指數年增率達到四．二％，創下二○○九年以來最大年增率，同時也超過市場預期的三．六％。現在美國經濟才剛要逐漸啟封，卻碰上因為原物料商品價格上漲所帶動的通膨風險。經濟從谷底翻身，民眾願意用較高價格買商品，有利景氣的復甦。這樣的大環境下，如何選股將是未來很重要的議題。

美國四月份消費者物價指數會這樣上漲與去年的低基期有關。從附表來看，去年四月間因為新冠肺炎疫情造成美國各地封城並鎖國，去年四月美國的消費者物價指數年增率僅有○．三％，低基期緣故造成四月的消費者物價指數漲上來。對照去年的消費者物價指數年增率數據，去年五月最低僅○．一％，推測五月的消費者物價指數年增率還可能會上漲。但六月之後的消費者物價指數年增率上漲的幅度可望逐漸緩和。

關於這個消費者物價指數數據，除了之前財政部長葉倫在數據未出來前的五月四日「越界」評論通膨外，聯準會主席鮑威爾在四月底重申，預計通膨率會暫時上升，然後才會回落到聯準會設定的二％目標附近，先前聯準會決議，只要通膨不要超標太多，在看到充分就業之前不施行。由此推測，聯準會早就預料到未來幾個月通膨率會竄升，但仍在掌握範圍內。畢竟，新冠肺炎疫情爆發至今，美國政府已實施三次的紓困政策，未來還有包括擴大基礎建設在內的美國就業計畫，聯準會的資產負債表在疫情後已膨脹到七．八三兆美元，比疫情前高出三．六七二兆美元。這麼多的資金挹注到經濟系和金融市場，通膨當然會起來。

只要聯準會短期間如果沒有針對通膨有提前縮表、升息的話，就不至於改變美股和全球金融市場現有的多頭趨勢。專家也相信，美股短線反彈後，仍有可能因為通膨議題再度出現震盪。與市場震盪共存，也是未來我們必修的課題。四月消費者物價指數比前一個月上漲○．八％，顯示企業在需求升溫下能夠向消費者轉嫁成本壓力。不含食品和能源成本的核心消費者物價指數年增率上漲到三％，是一九九六年一月以後最大漲幅，而這一數據已超過聯準會通膨目標的二％，聯準會下一次ＦＯＭＣ貨幣政策會議要到六月十六、十七日。

如何選股，就看那些產業屬於這波景氣上揚的受惠產業。從美國四月消費者物價指數漲幅較大的產業來看，食物上漲二．四％，其中以外送食物漲價三．八％最多，顯示民眾叫外賣件數激增。能源累積上漲二五．一％，能源價格會漲這麼多是因為去年四月間西德州原油受到疫情衝擊一度出現負三七．六三美元的歷史低價。如今西德州原油在六五．二三美元附近震盪，過去一年以來已經上漲超過一二一％，布蘭特原油漲幅也超過一一六％。去年四月國際油價處於低檔，隨著全球經濟情勢好轉，油價回復正常水準。這現象造成美國四月能源價格年增率大漲。其中，能源原物料漲幅將近四八％，汽油價格漲幅近五成。另外，電力和瓦斯也都分別比去年上漲三．六％、十二．一％。能源股和電力相關的指標股可望受惠這波通膨而逐漸好轉。

需求推升價格走高

其他漲幅較大的項目以消費類型產業為主，菸草、香菸比去年同期上漲六．八％，交通運輸服務上漲五．六％，航空費率上漲九．六％，服飾上漲一．九％。新車漲價二％，二手車大漲二一％。二手車價格上漲有兩種涵義，首先，是消費意願上揚的跡象，部分民眾覺得經濟將好轉，或者是找到新工作，需要交通工具，二手車價格比新車便宜，吸引民眾買二手車。第二，現在車用晶片很缺，很多車廠沒有車用晶片而停工，造成新車缺貨，迫使想買車的民眾只能去二手車市場買車。四月上旬至今，美國半導體股創新高後回檔，但車用晶片大廠的德州儀器、恩智浦半導體和安森美半導體的股價表現優於其他半導體股。美國車用晶片業者上季都交出不錯的財報，也對本季營運看好，且這些均有自己晶圓廠的ＩＤＭ業者，股價創新高回檔後，已出現抗跌力道。