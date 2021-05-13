謝金河：台股長黑回檔後的下一步

【文／謝金河】

每年的五月，在季節節令上，我們常說「五窮六絕」，歐美在投資上也有「Sell in May」（賣股在五月）的說法，這是因為五月通常是產業淡季，而此時是企業公布首季財報的日子，也是投資人檢視股價是否合理的一個關鍵時刻，最近我常提醒大家要「秤秤個股斤兩」，就是在提醒大家手上持有的個股在季報揭露的時刻，是否撐得住股價？尤其是經過第一季市場常說的「作夢行情」，此時業績端出來，股價終究要「醜媳婦見公婆」。

季報大限 股價激烈調整

在五月十五日季報揭露之前，台股出現一波大逃殺，由於美國科技股大跌帶動，加上台積電四月營收只有一一一三億元，股價跳空下跌，五一一那天台股開盤即大跌三五七點，而中午時分五股、羅東傳出本土疫情，本土確診病例增加七例，盤中指數一度大跌七七四．七四，這是史上第三大跌幅隔天盤中更是創下一四○○點的跌點，很多人看到台股狂殺，都問我：」今天發生什麼事？」

其實早在台股登上一萬七千點之際，我就提醒大家，台股從去年三月的八五二三漲到一七○○○，已經大漲一倍了，基本上，一萬七千點是大關，台股不可能長驅直入，勢必會在這裡出現大震盪，而且五月十五日財報大限，也是一次調整股價的機會，此時走勢一定很激烈。

例如，先前高速運算晶片與中國有關的世芯ＫＹ從一○○○元下殺到三六三．五元，股價一下子跌六三．六％，金麗科從六一五元跌到一六二元，股價跌了七三．六％才出現反彈，即使是超級績優股祥碩也都從二一四○跌到九五五元，像祥碩這般首季ＥＰＳ十．三五元的超級績優股，股價也可以一下子跌掉五五．三七％！還有先前大漲一波的５Ｇ天線概念股耀登從五一八元跌到一六二元，也跌了近七成，首季ＥＰＳ只有○．三三元，看起來難以支撐三位數的股價。

台股站在一萬七千的高點，但是個股調整其實十分激烈，像是立訊的股價在深圳Ａ股腰斬，台灣與立訊有關的個股股價修正都很慘烈，例如，立訊核心持股的宣德從一三八．五急殺到六○元，股價下跌五六．六八％；與立訊結盟的美律首季財報欠佳，股價直接從一七二元跌到九五．二元；最慘的是電聲元件的康控ＫＹ，最威風的時候股價創了六二四元天價，如今剩下五一．二元，連天價十分之一都不到，這個調整可說十分激烈。

如果大家回頭看去年大炒一波的生技股，像生華科從三○九．五跌到一二二．五元，股價一下子掉六成，ABC-KY（瑞磁）從一八二．五元跌到四二元，股價慘跌七七％，寶齡從一八一元跌到七一元，股價也跌了六成，其實所有大炒過的生技股幾乎是腰斬等級，股價炒作曲終人散的時候，若是沒有基本面支撐，股價調整起來一定是很激烈。

一次高檔大換手

林林總總列了一大堆慘跌的公司，是要告訴大家，指數跑到一萬七千點以上，股價腰斬，跌了六成、七成的也大有人在，這次五一一與五一二大狂殺，合計指數大跌一三○○點，各成交量逾八千億元，可說是高檔一次大換手，一方面是科技股漲幅過大的修正與調整，另一方面是市場對台灣進入社區感染的恐慌與憂慮，還有技術面乖離過大的調整，五月十一、 十二日的長黑回檔，指數正好摜破季線，以台股的實力，在季線與半年線上下盤旋整理很合理。

全球股市經過今年的奔馳，進入五、六月，面臨的最大考驗是通膨的壓力，中國的四月ＣＰＩ○．九％，但ＰＰＩ（躉售物價）大幅上揚六．八％，台灣四月ＣＰＩ也突破二％目標值來到二．○九％，這都意味了通膨壓力正在升溫，這次股神巴菲特在洛杉磯召開的波克夏股東大會，特別表示通膨壓力很嚴重，企業面臨漲價轉嫁的問題，葉倫則回應通膨只是短期現象，她認為拜登的二．三兆基建計畫要分十年完成，不會對通膨帶來火上加油的問題，但是對企業來說，眼前全是一片漲價聲。

例如，銅價飆升上了一○三五六美元，銅價直接漲上歷史新高，銅價上漲，一開始有利於擁有低價原料庫存的企業，像電線電纜首季都交出漂亮財報，大亞三月ＥＰＳ即高達○．四六元，華新首季ＥＰＳ也有○．五五元。紡織業的棉花漲價，也延伸到尼龍，集盛首季淨利三．八二億元，ＥＰＳ○．七二元，股價直接大漲到二四．八元，南紡首季也交出十年沒有見過的單季ＥＰＳ○．六八元的好成績。很多大漲的個股，首季都交出好成績，但用到高價原料的，業績可能會打折。

這當中最具代表性的是印刷電路板，像全台最大印刷電路板廠臻鼎ＫＹ，首季ＥＰＳ只有一元，最近從一二九．五元跌到八四元，是一年最低價，仔細看毛利率從二○．二五％下滑到十七．四七％，創了新低；華通、健鼎也都有這個現象。這次通膨問題影響最大的可能是餐飲業，可說物價齊漲，但只有產品價格不能漲，大成去年第四季毛利率十五．○二％，今年首季滑落到十三．八三％。

通膨壓力上升的陰影

從這個現象可以看出影響台股的未來變數，第一個是通膨壓力上升的問題，首先影響企業產品轉嫁能力；再來是通膨壓力升高，會不會影響各國央行的貨幣政策。最近葉倫與鮑威爾的發言，市場都高度關注，稍有風吹草動，也會對市場造成直接的影響。