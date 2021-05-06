波克夏轉盈 大讚蘋果香甜

【文／劉瓊雯】

波克夏海瑟威召開年度股東大會，由股神巴菲特親自主持，除了談到經濟、貨幣等議題，也在股東會中認錯減碼蘋果股票，大讚蘋果公司。

全球投資人矚目的年度盛事，擁有「股神」稱號的華倫．巴菲特（Warren Buffett），領軍波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於五月一日在洛杉磯召開五六周年股東大會，與去年一樣，採線上直播進行，而在去年缺席的投資夥伴副主席查理蒙格（Charlie Munger），終於在今年合體，一同出席回應股東疑問，範圍涵蓋了美國經濟、貨幣與財政寬鬆、投資決策、氣候變遷、增稅、波克夏業務等議題。

建議投資指數型基金

波克夏身為受到全球高度關注的控股公司，在股東會開始之前，率先公布上一季營運概況，營收六四六億美元，年增五％，營業利益由去年同期的五八．七億美元大幅成長二○％，來到七○．二億美元，淨利則是由去年同期的虧損四九七．五億美元，轉虧為盈，回到一一七億美元；在現金流的部分，則是成長五．二％，超過一四五四億美元，略低於去年第三季末的紀錄水平。前四大持股為蘋果（Apple）約一一○九億美元、美國銀行（Bank of America）約四○○億美元、美國運通（American Express）二一四億美元以及可口可樂（Coca-Cola Company）約二一一億美元，合計占總持股部位六九％。

在股東會進行的過程中，他表示美國經濟表現優於他的預期，指出聯準會的貨幣政策和國會的財政政策使經濟以「非常有效率的方式」持續復甦，看好美國經濟的復甦前景，不過，他認為通膨「不會停止」，且正在大幅上漲；此外，也由於近來投入股市的散戶越來越多，認為三○年後市值最大企業可能會出現大洗牌，建議一般投資人投資指數型基金（ＥＴＦ）的績效會比個股好，突顯持有廣泛且充分多元投資組合的重要性。

值得注意的是，波克夏從一六年底起買進蘋果股票，之後便一路加碼至一八年七月初，總成本約三六○億美元，擁有的蘋果股數略多於十億股，此後，波克夏也從蘋果獲得平均每年約七．七五億美元的固定股息。不過去年第四季，開始減持蘋果約五七一六萬股股票，約一一○億美元的部分獲利落袋，減碼之舉讓波克夏年底對蘋果的持股剩九．○七六億股，大約值一二○○億美元；而公司也透露秘密買進威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）、保險服務商威達信（Marsh & McLennan）以及石油公司雪佛龍（Chevron）等三檔個股。