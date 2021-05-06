【文／黃俊超】

加權指數於高檔爆大量且震盪劇烈，選股回歸基本面與籌碼面，短線操作則需關注市場資金流向，然就長期而言，穩定且高殖利率為萬年不敗題材，帶給股價最暖心的支撐力量。

國內本土疫情警戒升溫，加上今年加權指數急行軍，最高累積近三○○○點漲點，盤面熱區從電子轉向傳產，幾乎等同於所有類股都已輪漲一遍，且當沖比重相對偏高，近十個日內兩度成交量突破六○○○億元，十日均量則放大至超過五三○○億元，短線出現過熱跡象，也引發大漲過後獲利調節的多殺多。

多頭特性緩漲急跌

勞動節連假過後、五月的第一個交易日，加權指數下跌三四四．三一點，跌破五日與十日線，重災區是科技類股，就算重量級電子股聯發科與聯電擁亮眼財報也難逃；第二個交易日傳產指標股陽明與中鴻公告剽悍獲利，仍再跌二八八．五七點，一萬七與月線也宣告失守。

相對於加權指數三天高低點差達一○六二點、約六％，以科技股與生技股為主軸的櫃檯指數，更是一度跌破季線而更顯弱勢，同樣也是從今年最高點連續修正三天，高低點十九．五九點、逾九％。科技股短線上的修正明顯高於傳產股與金融股，與代表科技股的Nasdaq跌破季線、費城半導體逼近半年線，具高度關聯性。

其實，不少個股所繳出的財報都相當漂亮，甚至優於市場預期，但是，加權指數自去年三月低點至今漲幅逾倍的背景之下，又融資迅速增加、當沖比重甚至高於留倉，籌碼漸趨於凌亂，且多數投資者都累積一定程度獲利，短線進出籌碼助漲也會助跌，預期指數短線將進入整理，而個股則依基本面與籌碼面調整。

獲利數據與未來展望，是支撐股價表現最基本的兩大因素，市場在急速調整過後，籌碼仍將會帶來波動，不過會朝向營運狀況靠攏，殖利率也是支撐股價的因素之一，在股價上漲過後，若仍能維持在五％甚至以上，另一個角度也代表著本益比相對不高，在產業前景不看淡的前提下，股價低檔也相對較有支撐。

水泥、營建本益比相對不高

疫後全球基礎建設力道更為強化，不僅帶動鋼市大好，水泥產業同樣受惠，且中國政府繼續支持供給測改革、嚴控產能供給，未來也可望將水泥產業納入碳排放權市場交易，將帶動成本升高。今年來水泥報價淡季不淡，已經追上旺季水準，接下來又將進入傳統旺季，價格可望隨季節性調漲延伸至五月上旬。

台泥去年ＥＰＳ四．三二元，擬配發現金股息三．五元，殖利率在七％上下，並砸下一．三二億歐元跨入能源事業，宣布與歐洲Engie SA集團簽署協議，以每股十七．一歐元之對價，收購Engie EPS合計七七二萬餘股股權，占總發行股份總數六○．四八％，近期股價一度衝上五八．七元的波段新高。

水泥股營運與股價多屬相對穩健，除台泥擁高殖利率題材外，亞泥擬將配發現金三．五五元、殖利率高於七％高居產業之冠，而嘉泥配發現金股息一．四元、信大配發一．五元，兩者的殖利率也都有超過五％的水準，環泥與幸福殖利率雖稍低，然也在四％以上。