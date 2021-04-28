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致新、盛群繳出亮眼成績單

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳禹潼】

晶圓代工產能爆滿帶動PMIC、MCU的報價跟著喊漲，相關概念股茂達、矽力ＫＹ、致新及盛群同步受惠。

「漲價概念股」可說是今年以來資本市場當中最為火熱的話題之一，只要搭上漲價的題材，無論是傳產股或科技股的股價表現都能展現相當強勁的漲勢，回歸產業實際狀態來看，確實，從去年底開始，各產業都陸陸續續傳出缺貨漲價的消息，也漸漸帶動起各公司的營收及獲利大幅躍升，在基本面數據的撐腰之下，股價的上漲當然也就是有跡可循。

隨著晶圓代工成為漲價概念股的領頭羊，ＩＣ設計類股為因應產能難求的困境，也跟上漲價的腳步，其中，電源管理ＩＣ可說是終端需求量增加幅度最為龐大的族群之一，在需求大增、成熟製程供給又相對不足的雙重夾擊之下，調漲價格確實是勢在必行，而相關廠商包括：茂達、矽力ＫＹ及致新去年底已經有所準備，先行預定好相關產能，將有望受惠這一波電源管理ＩＣ的漲價浪潮。

致新出貨量持續看增

致新去年營收以七四．○七億元、年增超過三成的優異成績，創下歷史新高，再加上毛利率逐季走揚，帶動全年ＥＰＳ達十二．二四元，創下歷史次高紀錄，今年以來持續受惠於陸系及台廠面板、ＴＶ客戶強勁的拉貨動能，旗下三大產品線，包括面板、ＮＢ以及ＴＶ都同步暢旺，帶動致新今年第一季單季營收達二一．八四億元，季增將近一成、年成長更達三四．六八％。

展望後市，除了ＴＶ朝向大尺寸發展的利多趨勢外，４Ｋ２Ｋ用驅動ＩＣ顆數增加，連帶提升耗電量，進而對電源管理平均售價有明顯的挹注，因此，法人樂觀預期致新今年市占率將持續攀升，同時客戶端持續發展新產品也有望持續帶動致新的業績成長。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2141期；訂閱先探投資週刊電子版

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