【文／方亞申】

台股上市櫃在震出七六八四億元歷史天量後，由績優的聯發科及聯電帶頭，短暫拉抬過高，而後漲價聲頻傳的傳產航運、鋼鐵、造紙以及金控股再度拉升，推升指數持續創歷史新高，在第一季報陸續公布前，預期大多將有好成績，只要融資未大幅增加、外資未大賣前，有助台股持續輪動，中低價股表現又強過高價股。

台股在四月二十二日由傳產股爆量，使得上市出現六五三二億元、櫃買一一五二億元，合計七六八四億元歷史天量後，二十三日換由聯發科及聯電拉升，帶領電子股突圍，二六日則呈現電子、傳產、鋼鐵、金融等族群都上漲，指數躍過二十二日天量區上限一七四二八點，持續上攻，展現超強走勢。台股今年以來加權指數已大漲近二十％、櫃買漲幅近十六％，相較美股及全球股市中，台股漲幅名列前三名之內，這還是在外資大賣之下出現，主要在於台股企業獲利真的很好。

台股企業Ｑ１獲利好到爆

去年小賺小賠的面板群創及友達今年可望賺超過四百億元，中鋼第一季稅前已賺一三一億元，航運三雄長榮、陽明、萬海年也都有機會賺三百至八百億元，台塑四寶如台塑、南亞去年ＥＰＳ僅三．一五元及三．二四元，今年可望賺約十元及九元，大幅度成長，包括造紙、鋼鐵、二線塑化、散裝貨運、電線電纜等都將是獲利大幅上升；金融股兩家龍頭國泰金及富邦金第一季都賺超過五百億元，ＥＰＳ各為四．三二元及四．八九元，都超過去年獲利一半。加上電子ＩＣ設計聯詠、天鈺、瑞昱都公布很好獲利，記憶體大幅翻升，聯發科獲利也可望有倍數成長；封測由日月光、京元電帶頭，也幾乎全面成長，聯電亦同，台積電只要獲利維持個位數成長，粗略統計台股上市櫃企業，今年獲利可望大幅超過去年總獲利二．四六兆元，有機會挑戰三兆元以上創歷史紀錄，所以說台股創歷史新高，是有基本面推動。

主計總處將在四月三十日發布今年第一季經濟成長率概估值，同時也將連動修正今年全年經濟成長率概估值。二月大幅上修今年全年經濟成長率為四．六四％，各季經濟成長率依序為六．二％、七．一六％、三．一九％、二．四四％。國發會主委龔明鑫日前受訪表示，由於進出口暢旺，今年全年經濟成長率有很大機會超過五％，第一季經濟成長率會比原預估來得高。中華經濟研究院日前上修今年成長率至四．八％，可見台灣經濟真的很好。

值得注意的是，這波台灣經濟會好，主要就是美中對抗開始檯面化，兩年前川普政策命令廠商撤出中國，台商返台加速建廠，美國參議院委員會日前高票數表決通過，將「二○二一年戰略競爭法案」遞交參議院審議。同時，部分參眾兩院議員還另外提出了一項「無盡前沿法案」（Endless Frontier Act），在科技領域對抗中國。這兩項法案都將結合美國重要盟邦如五眼聯盟乃至今台灣都放進去（不包括韓國），拉抬台灣國際地位。美國新總統拜登對抗中國態度更是強硬（或是美國朝野共識），對台灣更加支持，所以不斷將資源或軍售都給台灣，緊密結合台美供應鏈，在這種地緣政治及國際關係下，台灣經濟豈會不好？何況台灣在防疫以及矽金（半導體）所展現的優勢，的確令台灣成為在國際舞台不得不令大家注意的明星。有美國加持，台股中長線除非國際股市大回檔，否則台股盤堅趨勢可能將持續。包括電子股，幾乎中上游族群都有輪漲機會。

注意聯準會說詞及加稅動作

美股即將迎來「超級財報周」，大型科技股如微軟、Alphabet、蘋果、亞馬遜都將發布財報。半導體大廠超微和高通也將公布財報。截至目前為止，已公布財報的企業有八六％優於預期。市場預期標普指數企業第一季獲利成長三三．九％，營收成長九．九％。同時有政府高層將發表談話，聯準會舉行決策會議，各項原物料及大宗物資價格都大漲，通膨疑慮再起，由於去年基期較低，接下來幾個月的通膨勢必大幅上揚。市場預期四月消費者物價指數可能漲到三％，高於三月的二．六％。先前聯準會說過會容忍通膨率超過二％一段時間，但若是消費者物價指數急速拉升，聯準會是否又將改變說法？另一方面，拜登在二十八日在參眾兩院聯席會議發表演說，推銷新的支出和加稅計畫。此部分牽涉到企業及富人加稅，拜登計畫將資本利得稅提高至三九．六％，將由目前的二○％ 幾乎倍增提高，加上投資收益附加稅三．八％，意味聯邦資本利得稅率將高達四三．四％；先前川普為鼓勵企業資金返美，企業稅率從三五％降至二十一％，而拜登計畫再調回二十八％，如此一來企業獲利將被削減部分，本益比相對降低，進而影響股市。由於目前四大指數都在歷史高峰附近，對此利空股市接受度如何，需觀察。

基本上，由於美股四大指數十日線及月線加上指數都很接近，暫時以月線為強弱關卡，道瓊在三三六二一點、標普在四○九四點、那斯達克在一三七○三點，費半較弱勢，月線在三二○四點，低檔以季線三○九一點為關卡所在。

國際股市近期都在高檔震盪，弱勢的中國深滬股市終於躍過季線，底部形成，港股亦同。歐洲股市德國及法國等都是均線集結，要特別注意；韓股則是在高檔狹幅震盪。日股因為東奧可能取消的變數，指數在季線之下最弱勢。國際油價在六○美元之上，但是包括銅、鋁、黃小玉等都衝高，資金明顯轉進大宗物資及基本金屬原物料。