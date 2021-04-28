謝金河：秤秤自己手上個股斤兩

【文／謝金河】

過去三○年，唱衰台灣成了主調，很多人把台灣說得一無是處，甚至連「鬼島」的字眼也跑出來了，台灣人的信心跌到谷底，有很長的時間，台灣的ＧＤＰ在四小龍敬陪末座，台灣經濟成長率、人均所得遠遠落後南韓，談到股市，大家拿台灣跟中國深滬、香港股市來比，台股成交量小、本益比最低，甚至很多科技公司覺得本益比太低要轉戰深滬市場。

但是過去兩年，台灣用基本面改變大家一直以來的成見，去年ＧＤＰ二．九八％，三○年首度跑贏中國，台灣在全球經濟表現名列前茅，去年台灣出口成長四．九％，也超過中國三．七％及香港二．六％，台灣的出口還追過俄羅斯及西班牙，成為全球第十五大出口國，今年最值得國人驕傲的可能是台灣擁有一個最強大的資本市場。

台股漲幅今年稱冠全球

台股在不知不覺之中進入大時代，去年三月台股一度跌到八五二三，在投資人信心即將崩潰那一刻，我看到國泰投信董事長張錫挺身而出看好台股上兩萬點，在市場信心潰堤中，有人挺身而出看好台股，就像一盞明燈照亮大地，我對張錫的評價增加好幾分，去年台股創造非常優秀的漲幅，加權指數從一一九九七．一四跑到一四七三二．五三，大漲二七三五．三九點，漲幅達二二．八％，照理說，台股去年已拉出那麼大的漲幅，今年能維持在一萬五千點高檔震盪已屬不錯，沒想到經歷了七六七五億歷史天量後，依然腳步輕盈來到一七六三○，大家回頭檢視一下全球股市，到二十六日為止出現了不同的風貌。

台股今年大漲二八三九．七六，漲幅高達十九．二七％，櫃買市場也大漲十五．六七％，過去中港股市總是跑得比台股快，但今年深滬股市表現蹣跚，滬深三○○點指數今年下跌二．五三％，深圳Ａ股跌二．○七％，深圳成分指數跌八．五三％，上證Ａ股跌○．九七％，都是跌勢。港股去年下跌四．六％，今年上漲六．三％，但國企指數下跌二．二七％，東北亞的南韓去年表現出色，今年繼續上漲十一．九七％，表現不及台股。新加坡去年下跌，今年上漲十二．六九％，日本日經指數上漲六．一三％，越南胡志明股市上漲十．四九％。再看美國道瓊指數今年上漲十一．二％，Nasdaq指數上漲八．七五％，最強大的費城半導體指數上漲十四．三六％，台股漲幅今年稱冠全球。

這當中值得一提的是，外資去年賣超台股五四一九億元，是史上最大賣超，今年外資賣超台股已逾一○○億美元，這個賣超比南韓的七一．一億美元還大，但外資今年買超中國股市二一六．三億美元，深滬股市仍下跌！台灣及南韓都是外資大賣超的市場，但今年股市表現反而最亮眼，可以看出今年內資在台股扮演重要角色。

在美中博弈下，台灣成為地緣政治兵家必爭的焦點，很多產業也成了受益者，像是半導體、伺服器、筆電，台灣受益很大，今年新疆棉花又使台灣成衣產業活過來，拜登的擴大基礎建設更是照亮了鋼鐵產業，但是照亮台灣最大的助力是資金回流。

台幣升值強度透露訊息

從經濟部鼓勵的台商回台投資三大方案，到四月二十二日為止，共有八五四家企業登記回台投資，投資金額逾一．二兆台幣，過去大家唱衰台灣是因為資金外流，如今資金回流，製造業加碼投資台灣，這當中改變台灣最大的是兩岸關係的新變化，這些年兩岸關係變差，到中國投資的台廠，有的逢高出脫大陸企業，像和碩、緯創都把工廠賣給立訊，再加上香港變天，很多台商資金不斷回流台灣，從新台幣升值強度就可以看出來。很多人害怕中國軍機繞境，兩岸可能擦槍走火，但新台幣升值、台股不斷上漲，可以發現金融市場的變化跟大家心裡想的不一樣，台商資金回流，台股也進入大時代，會跑到哪裡？沒有人知道答案，但是有一件事大家絕對不能忘─基本面才是引導股價最重要的元素，必須仔細檢視自己手上持股的基本面，尤其股價大漲後，大家必須仔細檢視個股股價是否超漲。

因此，大家可以看到股價跑太快，一旦基本面出現變化，股價慘跌的例子比比皆是，像是金麗科從六一五元跌到二二六．五元，世芯ＫＹ從一○○○元跌到四一○元，股價一下子跌了五九％；績優股祥碩從二一四○元跌到一○六五元，股價幾乎腰斬；耀登從五一八元跌到一九三元，慘跌六二．七％。去年大炒的合一跌到二一○元；寶齡富錦從一八一元跌到七三．三元。如果仔細檢視個股，台股漲到一萬七千點，腰斬的個股也不少。

檢視幾個核心指標

這個時候大家一定要檢視幾個指標，例如個股今年ＥＰＳ到底有多少？股價淨值比是否合理？毛利率多少？本業獲利強度如何？最後回到殖利率，大家可以把五％當成一個核心指標。殖利率能超過五％的個股，下檔抵抗力也會比較強。

從個股ＥＰＳ的角度出發，大家一定要去看陸續公布的第一季季報，台積電首季稅後純益一三九六．九億，ＥＰＳ五．三九元，跟去年第四季的一四二七．六六億、ＥＰＳ五．五一元略顯遜色，再加上殖利率只有一．六％左右，限制了股價繼續走高的動能。接下來聯發科、聯電法說會會端出什麼內容？一定會影響股價。最近力積電公布首季稅前二五．七億元，ＥＰＳ約○．六元。如果聯電首季比去年第四季好，那麼股價追趕力積電力道就會增強。

基本面是決定股價最大的天平，今年最充滿戲劇性的是貨櫃航運與面板，去年貨櫃航運竄起，很多人都上下其手做短線，當沖經常超過五成，這樣沈睡十年的產業一旦翻起，通常都不會只有一下子，如果按照陽明一月淨利七四．八億元、ＥＰＳ二．三元來推估，貨櫃三雄的首季ＥＰＳ應落在六～七元之間，這個時候市場會給予什麼評價？現在沒有人知道貨櫃航運景氣有多久？這個眼前非常耀眼的獲利成績會走多久？這才是股價最微妙的地方。