【文／馮欣仁】

豐沛的資金與強勁的企業獲利，兩股力量簇擁台股奔向17500點。向來扮演台股主攻要角的電子股，四月份略顯疲態。由於原物料行情火熱且傳產股基期偏低，導引資金轉由鋼鐵、航運、塑化等非電子族群。接下來，五月份台股面對企業首季財報公布，相信類股輪動態勢依然持續，而布局首選傳產、面板、半導體等龍頭股。

台股自四月以來，資金明顯轉向傳產類股，尤其集中於水泥、鋼鐵、航運、塑化、橡膠、造紙、玻陶等族群。四月二十二日台股爆出史上天量，加權指數成交量高達六四四九億元，若加計櫃買市場成交量則達七六七五億元。向來電子股占台股交易量達六、七成，但從去年到今年第一季為止，半導體、ＩＣ設計等二大類股累計漲幅相當驚人，近來因飛騰等中國客戶遭美國商務部制裁，波及至國內世芯ＫＹ等高價ＩＣ設計股，促使資金流向基期較低的非電子族群。

若以近一個月股價表現來看，鋼鐵、航運、電線電纜、水泥等類股漲幅均優於加權指數。沉寂多年的鋼鐵、航運、塑化等族群，可說是台股第二季交投的重心所在，尤其鋼鐵股在龍頭中鋼領軍之下，帶動國內鋼鐵股全面齊揚。由於國際鋼市供需好轉、中國力行碳中和與美國總統拜登將大力推動基礎建設，中鋼第一季稅前盈餘大賺近一三一億元，同創歷史單月、單季最佳；進而激勵股價強勢上攻，創下近十年新高。

台泥轉型綠能 拉高投資評價

除了中鋼之外，水泥龍頭台泥近期股價也上演噴出走勢，因董事長張安平強調台泥未來將專注成為「處理人類文明與大自然複雜關係的綠色環境工程公司」，成為一家真正的「綠色企業」。因此，台泥除了在本業積極發展低碳水泥，更利用水泥窯的高溫，協同處理生活垃圾。台泥與花蓮縣政府合作的和平廠水泥窯協同處理廢棄物ＢＯＯ案，去年獲得環評大會通過，目前興建中，未來將成為台灣第一例。日前更斥資一．三二億歐元，收購位在義大利的法國上市儲能公司Engie EPS六○．四八％股權；入股Engie EPS，能補足在先進電池儲能系統、電動車快充裝置、智慧電網等技術，強化台泥集團在電池領域的布局。Engie EPS在今年與全世界第四大汽車公司Stellantis（原飛雅特克來斯勒、標緻）共組合資公司的未來商機；Stellantis在全球汽車市場市占率九％，年產汽車七七○萬輛，且已在三月正式宣布，歐洲區將自二○二五年全部轉生產電動車（約三三八萬輛），若以每部汽車需要五千顆電池，預計四年後每年會需一六九億顆電池，及布建全歐洲適用之充電樁及快充樁。

根據MarketsandMarkets,ASD Reports，二○二五年全球充電商機將達四五○○億美元，其中電動車大幅成長，充電樁及快充樁的需求也將大幅提升。未來快充的快速發展，可將電動車車主原本需八個小時的充電時間降為半小時以內。而充電樁與快充樁正是Engie EPS強項技術。目前市場上一般電動車充電都是G to V（Grid-to-Vehicle; G2V），但Engie EPS的技術可以做到充電系統雙向饋電Ｖ２Ｇ，也就是車載電池的電力還可以回送到電網，讓電動車也可以成為行動電源。

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