快訊

14年婚姻破裂！出差返國自主管理「妻沒煮三餐」 男訴離婚獲准

5月資金新樂園

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

豐沛的資金與強勁的企業獲利，兩股力量簇擁台股奔向17500點。向來扮演台股主攻要角的電子股，四月份略顯疲態。由於原物料行情火熱且傳產股基期偏低，導引資金轉由鋼鐵、航運、塑化等非電子族群。接下來，五月份台股面對企業首季財報公布，相信類股輪動態勢依然持續，而布局首選傳產、面板、半導體等龍頭股。

台股自四月以來，資金明顯轉向傳產類股，尤其集中於水泥、鋼鐵、航運、塑化、橡膠、造紙、玻陶等族群。四月二十二日台股爆出史上天量，加權指數成交量高達六四四九億元，若加計櫃買市場成交量則達七六七五億元。向來電子股占台股交易量達六、七成，但從去年到今年第一季為止，半導體、ＩＣ設計等二大類股累計漲幅相當驚人，近來因飛騰等中國客戶遭美國商務部制裁，波及至國內世芯ＫＹ等高價ＩＣ設計股，促使資金流向基期較低的非電子族群。

若以近一個月股價表現來看，鋼鐵、航運、電線電纜、水泥等類股漲幅均優於加權指數。沉寂多年的鋼鐵、航運、塑化等族群，可說是台股第二季交投的重心所在，尤其鋼鐵股在龍頭中鋼領軍之下，帶動國內鋼鐵股全面齊揚。由於國際鋼市供需好轉、中國力行碳中和與美國總統拜登將大力推動基礎建設，中鋼第一季稅前盈餘大賺近一三一億元，同創歷史單月、單季最佳；進而激勵股價強勢上攻，創下近十年新高。

台泥轉型綠能 拉高投資評價

除了中鋼之外，水泥龍頭台泥近期股價也上演噴出走勢，因董事長張安平強調台泥未來將專注成為「處理人類文明與大自然複雜關係的綠色環境工程公司」，成為一家真正的「綠色企業」。因此，台泥除了在本業積極發展低碳水泥，更利用水泥窯的高溫，協同處理生活垃圾。台泥與花蓮縣政府合作的和平廠水泥窯協同處理廢棄物ＢＯＯ案，去年獲得環評大會通過，目前興建中，未來將成為台灣第一例。日前更斥資一．三二億歐元，收購位在義大利的法國上市儲能公司Engie EPS六○．四八％股權；入股Engie EPS，能補足在先進電池儲能系統、電動車快充裝置、智慧電網等技術，強化台泥集團在電池領域的布局。Engie EPS在今年與全世界第四大汽車公司Stellantis（原飛雅特克來斯勒、標緻）共組合資公司的未來商機；Stellantis在全球汽車市場市占率九％，年產汽車七七○萬輛，且已在三月正式宣布，歐洲區將自二○二五年全部轉生產電動車（約三三八萬輛），若以每部汽車需要五千顆電池，預計四年後每年會需一六九億顆電池，及布建全歐洲適用之充電樁及快充樁。

根據MarketsandMarkets,ASD Reports，二○二五年全球充電商機將達四五○○億美元，其中電動車大幅成長，充電樁及快充樁的需求也將大幅提升。未來快充的快速發展，可將電動車車主原本需八個小時的充電時間降為半小時以內。而充電樁與快充樁正是Engie EPS強項技術。目前市場上一般電動車充電都是G to V（Grid-to-Vehicle; G2V），但Engie EPS的技術可以做到充電系統雙向饋電Ｖ２Ｇ，也就是車載電池的電力還可以回送到電網，讓電動車也可以成為行動電源。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2141期；訂閱先探投資週刊電子版

<

延伸閱讀

中鋼4月股價飆升逾50％！但外資券商開出降評第一槍 散戶該跳船了嗎？

貿協將辦智慧移動展 10月中旬登場

全民權證／中鋼 布局稍價外

國際智慧移動展 盼找到電動車契機

相關新聞

全民瘋股 開戶人數大成長

台股的熱絡程度確實不可言喻，帶動參與台股行情的人數激增，同時也使券商的業務明顯增加；隸屬於開發金旗下的凱基證券，成長率最高。

致新、盛群繳出亮眼成績單

晶圓代工產能爆滿帶動PMIC、MCU的報價跟著喊漲，相關概念股茂達、矽力ＫＹ、致新及盛群同步受惠。

1張財報撐台股

台股上市櫃在震出七六八四億元歷史天量後，由績優的聯發科及聯電帶頭，短暫拉抬過高，而後漲價聲頻傳的傳產航運、鋼鐵、造紙以及金控股再度拉升，推升指數持續創歷史新高，在第一季報陸續公布前，預期大多將有好成績，只要融資未大幅增加、外資未大賣前，有助台股持續輪動，中低價股表現又強過高價股。

謝金河：秤秤自己手上個股斤兩

過去三○年，唱衰台灣成了主調，很多人把台灣說得一無是處，甚至連「鬼島」的字眼也跑出來了，台灣人的信心跌到谷底，有很長的時間，台灣的ＧＤＰ在四小龍敬陪末座，台灣經濟成長率、人均所得遠遠落後南韓，談到股市，大家拿台灣跟中國深滬、香港股市來比，台股成交量小、本益比最低，甚至很多科技公司覺得本益比太低要轉戰深滬市場。

5月資金新樂園

豐沛的資金與強勁的企業獲利，兩股力量簇擁台股奔向17500點。向來扮演台股主攻要角的電子股，四月份略顯疲態。由於原物料行情火熱且傳產股基期偏低，導引資金轉由鋼鐵、航運、塑化等非電子族群。接下來，五月份台股面對企業首季財報公布，相信類股輪動態勢依然持續，而布局首選傳產、面板、半導體等龍頭股。

喬山打造數位平台 創造三贏

健身產業因疫情出現結構性變化，家用產品搭配線上課程需求驟增，下半年起商業產品亦將復甦，喬山大步跨向數位時尚健身風潮的藍海市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。