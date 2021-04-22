快訊

外出記得帶傘！3縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

獨家畫面／見蔡英文前 潘忠政首度與國民黨會談氣候正義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喬山打造數位平台 創造三贏

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

健身產業因疫情出現結構性變化，家用產品搭配線上課程需求驟增，下半年起商業產品亦將復甦，喬山大步跨向數位時尚健身風潮的藍海市場。

縱然面對逆境，若處變不驚且應變得宜，就能迎來新商機，一代新人換舊人，然而所謂新舊其實心態重於資歷，重點在於能否跟上演進腳步。除了Peloton大放異彩，帶動一票供應鏈吃香喝辣之外，台灣本土品牌喬山，憑藉營運組織結構基礎紮實，二○二○年營收年增十一．四％，超越Life Fitness等廠商，躍居傳統健身器材廠之冠。

延續創辦人羅崑泉對於健身器材產業「一生懸命」的執著，二代接班的總經理羅光廷，不僅對產業具有通盤透徹的眼光，也賦予喬山在數位健身時代的新定位。收購日本按摩椅市占第一品牌「Fujiiryoki」之後，未來產品將以商用、家用、按摩椅三方向發展，搭配垂直整合、通路與行銷管理到位，擬定營收挑戰三○○○億元的宏觀目標。

奪全球傳統健身器材龍頭

時間回到疫情爆發初期，喬山營運一度受到衝擊，然而全年營運最終仍是成長，羅光廷表示，其實喬山是從家用市場發跡，擁有「VISION」與「HORIZON」兩自有品牌，依價格與級別進軍專賣店及量販店，並於全球三四個國家自設子公司，且於一九八○～九五年的製造轉型期間，養成深厚技術與研發能力，因此商用與家用產品得以迅速銜接。

除了產品轉換之外，銷售模式也隨市場需求迅速反應調整，二○一九年喬山透過電商銷售總金額為二○○○萬美元，然而二○二○年已迅速成長至九八○○萬美元，且持續透過各國子公司強化電商布局，新客戶也跟著陸續增加。廣布零售店同樣也獲取不錯的戰績，單是美國近百家零售店，去年營收成長逾倍至一．八二億美元。

隨著疫苗施打、疫情可望逐漸和緩，商用健身器材今年起可望逐漸恢復成長力道。羅光廷認為國際健身房市場在疫後，可依客戶群概分為三大類型，第一種是中型、中價位，然會員不如高端穩定，也無法如低端迅速擴張，營運將會相對困難；二是高端健身房，雖然會員相當穩定，但仍在觀察市場，對於拓點與換機需時審慎評估。

而第三種則是喬山最主要的客戶群，以平價、高性價比為號召，透過迅速併購且大幅拓點，因平價故客戶流失率不高，回籠速度也最快。目前包含美國前兩大Planet Fitness與LA Fitness、中國最大威爾斯、台灣最大World Gym、加拿大最大GoodLife Fitness、歐洲最大Basic-Fit、英國前兩大PureGym與The Gym、德國最大McFit、中南美最大健身房SmartFit等，都是喬山客戶。

強攻數位健身商機

除了搶占高性價比類型健身房的龐大商機之外，酒店與旅館占全球整體健身器材比重約六～八％，占喬山商用營收則近五％。喬山除了一八年打進全球最大集團Marriott與其收購的Starwood之外，也是IHG Holiday Inn、Four Seasons、歐洲最大Accor等全球知名酒店集團的供應商。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2140期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

肌肉西裝上市！不用上健身房一秒變猛男

獅子大開口！他沒走斑馬線遭撞討1999萬 連洗碗機也要

這次不開健身房！ 館長陳之漢首家飲料店「3cm」來了，開幕時間地點曝光

影／健身工廠4億打造旗艦總部 員工專屬頂級健身房開箱

相關新聞

喬山打造數位平台 創造三贏

健身產業因疫情出現結構性變化，家用產品搭配線上課程需求驟增，下半年起商業產品亦將復甦，喬山大步跨向數位時尚健身風潮的藍海市場。

萬七買什麼？

儘管近來市場對於台股恐有泡沫化之疑慮，但在資金行情簇擁與企業獲利強勁支撐下，加權指數一路攻高，成功站上萬七。這波資金明顯從電子股轉向鋼鐵、塑化、貨櫃航運與金融等族群，不過，部分類股短線漲幅已大。現階段不妨布局技術面已回檔修正或是具備低本益比之個股，例如：電動車相關零組件、高爾夫球具、運動鞋服與居家修繕等，均將搭上美國內需復甦之商機。

聯發科法說 法人關注的重點是…

近期台股在傳產、金融類股齊力帶動下，依舊連續創高，維持健康輪動格局。四月底前不少大咖公司都將陸續舉辦法說，可望持續釋出偏多訊號。

謝金河：傳產卅年大反擊真相

台股從去年三月最低點，這一年來漲到一七三二三．八七，指數大漲逾八八○○點，漲幅達一○三．二六％，這個漲幅不可說不大，已是台股世紀級的大漲幅，即便是從今年起算，台股從一四七三二．五三起漲，也大漲二五九一．三點，漲幅十七．五九％，在全球股市也是最亮眼的市場，如果以華爾街百年名言：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅。」那麼，大家可以想想台股是處在哪一段？

庫存×漲價 最強利多

國際原物料在預期景氣復甦下，包括煤、鐵礦砂、銅、鋁、鎳等近一年來無不大漲；石油也從去年一度負油價回升至目前六二美元之上，帶動塑化及橡膠原料價格上漲，尤其疫情演變至各國塞港已半年無解，貨櫃及散裝價格大漲，中上游原物料跟進，演變成下游乃至終端產品也跟著上漲，通膨似乎有點蠢蠢欲動，相關個股因產品漲價及庫存潛在利潤，獲利漲勢未歇。

全球TOP10半導體公司

微處理器未來在各大科技領域扮演要角，除傳統大廠外，Ampere Computing、EdgeQ、Fungible、Graphcore和Tenstorrent等半導體新創公司實力不容忽視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。