【文／馮欣仁】

儘管近來市場對於台股恐有泡沫化之疑慮，但在資金行情簇擁與企業獲利強勁支撐下，加權指數一路攻高，成功站上萬七。這波資金明顯從電子股轉向鋼鐵、塑化、貨櫃航運與金融等族群，不過，部分類股短線漲幅已大。現階段不妨布局技術面已回檔修正或是具備低本益比之個股，例如：電動車相關零組件、高爾夫球具、運動鞋服與居家修繕等，均將搭上美國內需復甦之商機。

護國神山台積電法說會後，由於公司釋出第二季毛利率恐跌破五成，此消息一出引發市場賣壓，加上近期世芯ＫＹ事件衝擊高價ＩＣ設計股回檔修正，進而導引資金從電子股撤出，轉向水泥、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、橡膠、貨櫃航運與金融等類股，成為支撐台股站穩在萬七之上另一股力量。長期以來，傳產股本益比被壓縮，加上這波塑化、鋼鐵景氣回溫，就連大牛股中鋼也能漲停板。顯然，台股在資金充沛與企業獲利強勁背書之下，指數高點仍可期。畢竟台股可用之兵仍相當多，從基本面或是技術面去作選股，仍有許多漲幅落後大盤的類股。

福斯電動車熱賣 英利受惠

這波汽車股與汽車零組件股，受制於車用晶片缺貨之影響，相關個股股價明顯被壓抑，不過，隨著台積電法說會表示第三季車用晶片短缺問題將大幅改善，對於全球車市復甦力道具有正面助益。根據德國汽車工業協會（Verband der Automobilindustrie e. V.; VDA）發布今年第一季全球汽車銷量報告，從數據中可看出，大部分汽車市場皆已從疫情的影響中恢復，其中，中國更是比去年同期銷量增長七六％，成為本季中全球第一大的新車市場，達六四八萬輛規模；尤其，新能源汽車銷量更達五一．五萬輛，年增二．七九倍，預估今年中國新能源車銷量可望突破二○○萬輛。

尤其，福斯汽車近期動作頻頻，展開布局電動車市場；未來四年將在中國投資一五○億歐元於電動車事業，執行長預期福斯將在未來二～三年間趕上特斯拉。對於國內福斯相關供應鏈如功率導線架順德、ＩＧＢＴ散熱艾姆勒、ＰＣＢ敬鵬與高技、電池殼體的英利ＫＹ、扣件恒耀、充電樁台達電等可望受惠。

其中，英利除了量產Volvo電動車之電池殼體下蓋，兩個主要客戶一汽大眾和北京奔馳已陸續推國產化電動車車型；其中，一汽大眾ＭＥＢ電動車平台量產ID.4Crozz車款並開始銷售，而北京奔馳預計再加入ＥＱＡ、ＥＱＢ等車型量產，相關電動車產品訂單挹注英利可期。

此外，旗下子公司長春英利以每股二．○七人民幣於四月十五日在上證Ａ股掛牌，連續拉出五根漲停板，漲幅一倍之多，對於持有長春英利股權八六．九一％的英利ＫＹ可望母以子貴。展望今年，受惠於中國車市回溫與高毛利率的電池殼體比重拉升，法人預估今年ＥＰＳ挑戰七．五元。除了福斯供應鏈之外，中國自主品牌與日系車今年第一季銷量也表現不錯，相關供應鏈如：端子胡連、傳動軸江申與江興鍛、車內飾件廣華ＫＹ與環泥轉投資六和機械等，也值得留意。