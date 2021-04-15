鋼鐵股狂飆 台股新風貌

【文／方亞申】

中低價股從二、三、四、五字頭一路往上墊高，這種比價現象相當正面，上漲者大多有基本面當靠山，尤其航運、鋼鐵、塑化、造紙乃至水泥等出現很久未見的榮景，股價似乎不會一下子就落幕！

美國道瓊工業與標普指數持續在歷史新高附近震盪，在拜登提出二．二五兆美元對綠能、半導體、基礎建設及網路更新後，再斥資約一．五兆美元對健保、教育等助攻輔助，連同先前的一．九兆美元紓困方案，總計將花超過五．六五兆美元因應這次疫情下半場，這筆天文數字約是當初二○○八年中國花四兆人民幣的九倍金額，果真落實對美國經濟未來幾年的提振將十分可觀，包括網路、電動車、充電樁、風電、半導體、鋼鐵、塑化、水泥等幾乎各行業都有加分作用；再者發放現金給國民，也有助於消費以及部分資金投入美股，幾乎是面面俱到，這個大餅將刺激國際原物料上漲。而先前聯準會主席及財政部長都偏向鴿派，言明就業率未上升前即使通膨超過二％一陣子，不會收縮市場資金。未調升利率，對中長線是偏多。

漲價產業蔓延 台股淡季不淡

另一方面，市場焦點轉向即將登場的美國財報季，大型銀行股十四日起陸續發布業績。法人預期，標普指數成分股獲利將勁升二五％，較樂觀者預估上升二六．五％，一舉扭轉二○二○年的下滑十二．六％頹勢；可望激勵美股更上層樓。只要道瓊及標普站在十日線之上，就屬強勢。

科技股部分，美國加重對中國制裁力道，不過亞馬遜、谷歌、微軟所受影響不大，即便是蘋果，股價大多打底盤堅，只要那斯達克站在一三五○○點之上就屬強勢。費半是美中對峙中心，三二○○點是強弱關卡。

國際股市四月份還是以美股為龍頭，尤其其祭出的天文數字救市方案，將是未來全球最重要拉動經濟火車頭。但是這次美中對抗加劇，台灣就要小心一點，尤其電子業業績與中國關係密切，越是上游越要注意，世芯ＫＹ被點名幫助中國發展飛彈，股價連續跌停。精密晶片一定要台積電生產，所受影響較小，不過台積電在被叫去跟美國政府開會後，中國高階製程產品不得生產，一如去年華為而空出製程雖被填補，但可能是利潤較低的車用晶片，所以台積電正受到地緣政治影響，接下來業績及獲利是否如預期上升？還是要逐月檢視。所以股價最好緩漲，即便是破天荒公布三年一千億美元資本支出，對股價刺激力不如以前強了。

不過台積電是全球數一數二公司，形象競爭力可見一斑，因此股價不容易大跌，業績基本上還是很好，對台股則是以支撐為主。回過頭來看，上市櫃公司第一季大發，台灣三月出口三五八．九億美元，換成新台幣破兆，上市櫃公司三月營收達三．三六三兆元，月增二六．二七％及年增二四．九％，不但創今年來單月新高，也是史上最強三月。其中，營收創新高家數達一七三家，創二○一四年十二月以來新高。法人預估，四月起以半導體、鋼鐵、航運、造紙等產業報價全數喊漲，台股第二季營運淡季不淡。

美國制裁中國後續動作要注意

當然美國對中國制裁，除點名台積電、世芯，是否還有其他電子公司尤其是ＩＣ設計值得觀察，這會影響獲利及股價。首當其衝是高價股，尤其是矽智財相關股以及千元以上的祥碩、譜瑞ＫＹ、矽力ＫＹ等，加上先前ＩＣ設計股比價漲翻天，接下來要有獲利檢驗。其實像是聯發科三月及第一季營收都創歷史高，市場預估今年ＥＰＳ挑戰五○元，以該公司手機晶片超車高通市占率，也是台灣之光，且美國不太可能對中國其他手機再打壓，這也會壓制美國公司獲利，所以聯發科其實具有投資價值；再者，全球晶片缺貨中，也蔓延至網通晶片，瑞昱的影音晶片就傳出十分缺貨，產品供不應求，以去年ＥＰＳ十七．二二元，首季營收成長四六．五％，今年ＥＰＳ有機會超過二五元，預估ＰＥ不到二○倍。

但是現階段是籌碼問題較需注意，台股自四月八日起，上市加櫃買合計成交量分別為五一八七億元、五七三○億元、五四○三億元、五六四七億元及五八七○億元，連續五個交易日成交量超過五千億元，雖說是有當沖，但絕對成交量過熱，而這五個交易日外資賣超約一五○億元，融資增加六八億元；且融資從農曆年後的一八九六億元，增至本周的二四三○億元，累計增加超過五百億元，量大就容易出貨，以台股基本面可以說相當ＯＫ，但量能失控就容易拉回，代表中小型的櫃買指數四月八日就出現最大量一二九○億元，高點雖出現在四月十二日，量先價行；上市指數四月十三日出現一七○四一點，也出現天量四六三○億元收黑，顯示四千億元以上量實在較容易失控，加上日ＫＤ值交叉向下，或需要整理一段時間。若能將量能快速縮至三千億元以下，則有利止跌反彈。季線一六二○○點具有較強支撐。