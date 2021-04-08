這兩檔挖礦概念股最強勁

【文／劉瓊雯】

比特幣價格走勢兇猛，價格不斷刷新紀錄，帶動相關廠商技嘉、微星、麗臺、創意、映泰、承啟、青雲、撼訊等營運繳出亮眼成績單，股價大翻身。

疫情期間，全球央行為了拯救重挫的經濟，相繼實施量化寬鬆（ＱＥ）的貨幣政策，各國央行瞬間成為印鈔機，在資金氾濫的同時，使高風險的加密貨幣價格也隨之大飆漲，在眾多加密貨幣當中，比特幣（Bitcoin）一直是市場上熱門的話題，當然也是最受歡迎的加密貨幣，價格走勢也是相當凶猛，不斷刷新過去的高價紀錄，給予全球規模最大的加密貨幣稱號一點也不為過，同時帶動台股中與挖礦相關概念股的走勢，輪番走出一段漲幅。

回顧比特幣過去一年當中的表現，根據CoinDesk數據顯示，從二○年十一月中旬飛躍一八○○○美元之後，便開始一路扶搖之上，並且在月底突破一七年十二月所創下的一九七八三美元高點紀錄，十二月下旬更是漲到近二九○○○美元，漲勢相當驚人。

進入二一年，比特幣飆漲的態勢似乎尚未結束，價格持續扶搖直上，走勢依舊相當驚人，繼二月下旬衝破五○○○○美元大關，來到五八二三八美元後，三月十三日更是再度躍過六○○○○美元，十四日再度上漲，最高來到六一六六九．八八美元，不斷改寫問世以來新高價位，從年初迄今，漲幅逾一○○％，總市值也突破一兆美元，直逼美國科技巨頭谷歌（Google）。此外，身為以太坊區塊鏈的數位貨幣以太幣（Ether）的漲幅也不惶多讓，在四月二日一度飆過二一○○美元關卡，創下歷史新高，成為市值第二高的加密貨幣，從年初迄今，漲幅高達一八○％，在以太幣的推動下，使加密貨幣總市值達二．○二兆美元，與科技巨擘蘋果（Apple）市值相當。

加密貨幣接受度日益升高

隨著加密貨幣市值不斷改寫天價，市場的接受度似乎也開始提升。根據中國影像處理及社交平台美圖秀秀發布的新聞稿中指出，在三月五日已斥資高達四○○○萬美元購入一．五萬顆乙太幣（Ether）與三七九顆比特幣；根據《CNBC》與《彭博資訊》日前的報導，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）在一份內部給財務顧問的備忘錄中提到，目前正在啟動三支比特幣投資基金，將允許富裕客戶投資，最快將在四月開放；即便僅限高資產客戶投資，但此舉讓大摩成為美國第一家向財富管理客戶提供投資比特幣基金的大型銀行，並凸顯主流投資者和大型金融機構對加密貨幣的接受度日益升高，同時將有助比特幣加速被接納成為資產類別的一部分。

此外，一向對加密貨幣抱持的極大興趣的美國電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），繼二月份高調買進價值十五億美元的比特幣之後，三月二十四日又在推特（Twitter）上宣布：現在可用比特幣購買特斯拉！並且表示未來將考慮在其他國家也接受比特幣購車。

顯卡價格居高不下

加密貨幣市場熱絡，不僅帶動加密貨幣礦主「掃貨」顯卡情勢加劇，吸引新一波的挖礦風潮，不僅帶動諸多板卡場出貨，也使新推出的顯卡價格居高不下，市場上呈現一卡難求的現象，更傳出中國新舊顯卡價格全面上漲，漲幅最高達一倍。輝達（Nvidia）更宣布推出挖礦產產品線「加密貨幣挖礦處理器」（Nvidia CMP HX），為的就是滿足市場上大量掃貨顯卡的加密貨幣礦工，據了解，目前已經進入量產，台系合作顯卡廠可望最快在三月底或四月初就可端出CMP 30HX、CMP 40HX兩款礦卡，由於挖礦晶片不需用到顯示輸出等遊戲功能，因此輝達在產品設計上做了些調整，在最新「RTX 3060」顯卡中，新增一款當偵測到繪圖顯卡被用於挖礦的時候，將降低其效能的軟體，進一步引導挖礦者轉買ＣＭＰ晶片。