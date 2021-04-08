【文／黃俊超】

台灣去年經濟成長率繳出亮眼成績，上市櫃公司獲利持續創下新高，年報是公司年度營運的總體檢，找出藏在細節中的天使，是在股市中獲利的最佳途徑。

新冠肺炎疫情大爆發，二○二○年成為歷史上最痛苦的回憶之一，卻也因此讓台灣的堅韌與防疫能力，成為全世界矚目的焦點。據主計總處公布經濟成長率概估為二．九八％，不僅是全球少數能維持正數的國家，也是三○年來首度超越中國，反應到台股表現上，年報成績單相當亮眼，指數亦持續創高。

台積電獲利年增五成

二○二○年整體上市櫃十二月、第四季與全年營收同創歷史新高，其中全年年增一．一四％、三五．四六兆元。以產業細分，半導體成長二二．二一％為最高，其次為營建十四．四七％與生醫九．九八％，而觀光類股衰退三六．○五％敬陪末座，油電燃氣與紡纖也分別衰退了三三．五八％、十七．○一％。

若以獲利角度來看，更可謂是逆風高飛，一舉衝上二．四六兆元，較前一年度大幅成長二一．九％，遠優於營收成長幅度。其中，第四季本為相對淡季，然卻不僅半導體、電子上游零組件等拉貨力道持強，包含塑化、鋼鐵等原物料也明顯回溫，帶動整體獲利持穩於相對高檔，且較前一年度成長逾七成。

台股能有神勇表現，護國神山台積電居功厥偉，去年第四季ＥＰＳ創單季新高拉尾盤，帶動全年稅後純益達五一七八．八五億元、ＥＰＳ十九．九七元，與衰退逾一成的鴻海，為唯二獲利突破一千億元的公司。此外，富邦金與國泰金分居三、四名，尤其富邦金年成長超過五成。

相對其他高絕對獲利的公司，台積電扮演的角色更顯重要，不僅讓台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，且包含旗下公司、周邊供應鏈及其再向外開枝散葉，都能雨露均霑。日前公告未來三年將投入一千億美元，加快三奈米及更先進製程技術研發速度，並將在全球據點同步擴充先進製程及成熟製程產能。

股王大立光稅後獲利雖然衰退十三．一九％，不過ＥＰＳ一八二．九元仍是唯一超過五○元的公司，而後五家公司介於四○～五○元，分別是緯穎、鈊象、譜瑞ＫＹ、祥碩與群聯；其中祥碩年成長二○三．三五％為最高。獲利逾一個股本共計一一○家公司。

ＮＢ品牌大廠華碩ＥＰＳ三五．七六元名列第七，稅後盈餘二六五．五八億元、年成長一．一九倍，雖然今年首季恐因受缺料影響，出貨量季減，不過仍可望較去年同期雙位數成長，第二季則將重回成長軌道，且擬配發股息二六元，股價縱然創下波段新高，殖利率仍舊有七％以上水準。