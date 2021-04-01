光罩、僑威年報獲利成長吸睛

【文／劉瓊雯】

台股上市櫃公司年報陸續公告，台幣匯率強勢走升影響許多公司獲利表現，若是能在此時繳出新高成績，或是由虧轉盈，就值得特別留意。

面對突如其來爆發的新冠肺炎疫情，二○二○年全球經濟面臨衰退疑慮，而股市也在疫情爆發後重挫，但在三月下旬迅速從低點反彈後，便屢屢創下歷史新高，台股加權指數同樣地不斷刷新歷史新高，目前在「萬六」高檔震盪整理。

即便疫情影響許多終端產品需求遞延甚至需求急凍，相對地也催生出包含遠距工作、教學等商機，加上台灣防疫有成，因此訂單紛紛轉往台灣，種種因素使上市櫃公司全年度營收相當亮眼，累積全年營收不僅優於一九年全年的三五．○八兆元，年增一．一四％，攀升至三五．四六兆元，一舉突破三五．三二兆元的歷史新高。

信邦連十二年ＥＰＳ遞增

時間來到三月下旬，第一季邁入尾聲，繼二月營收公告完畢後，緊接在後的就是公告去年財報，隨著公告截止日期逼近，已經有許多公司開始陸續公告，等同於進入密集出爐的時期，即便公司全年營收及成長表現優異，但若是往獲利數字來看，美國在去年祭出無限量ＱＥ政策之下，使熱錢不斷湧入台灣，台幣匯率強勢走升，導致許多公司獲利表現受匯損侵蝕甚大，若是能在去年繳出獲利新高，或是由虧轉盈的公司，有機會得到市場關注，吸引買盤青睞，值得特別留意。

根據CMoney統計，截至三月三十日為止，觀察已公告年報的公司中，ＥＰＳ逾二五元公司總計有二五家，又以大立光的一八二．九元、緯穎四九．二五元、鈊象四八．三八元表現耀眼，還有譜瑞ＫＹ、祥碩、群聯、華碩、矽力ＫＹ、達新、環球晶等ＥＰＳ皆繳出三○元以上成績。再進一步篩選，ＥＰＳ創新高且連續遞增的共有一八二家，包含信邦、寶雅、信驊、健鼎、智邦、花仙子、是方、威鋒電子、鈺太、M31、義隆、緯軟、立端等公司，至少連續兩年ＥＰＳ創高，其中信邦更是連續十二年遞增，寶雅則是連十一年遞增。

光罩獲利強勁成長

可以發現，在獲利優異的公司中，又以半導體相關供應鏈為最大宗，值得關注的有台灣光罩。隨著晶圓代工業者產能供不應求，ＩＣ設計業者為了分散產能，增加製造多套光罩，開始廣泛在不同代工廠投片，加上晶圓代工廠專注發展先進製程，資本支出壓力漸大，讓過往以自製為主的十二吋光罩外包商機開始發酵，光罩便是從一九年開始，從八吋製程跨入十二吋製程；在各家晶圓廠產能爆滿之下，使台灣光罩的接單量從去年第四季開始大暴增，八吋成熟製程和十二吋的中階製程光罩產能利用率皆呈滿載，交貨期從先前的七至十天，拉長到一個月以上，部分熱門產品也陸續調高售價，帶動本業業績、獲利強勁成長。