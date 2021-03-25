【文／林麗雪】

美十年期公債殖利率2％在望，外資落袋為安，調節高本益比科技股不手軟，並順勢回頭鎖定高殖利率股，鴻海、廣達、華碩等科技大型權值股及金融股價值重新回歸。

全球通膨預期拉升美國十年期公債殖利率一度衝破一．七％，擾動全球金融市場，高速成長的美國科技股投資動能受阻，也牽動台灣科技股順勢漲多整理，據統計，全球機構經理人過去一段時間拉高現金部位，逢高賣出成長股，轉進價值股操作，在台股亦然，操盤人認為，未來一段時間市場將反映通膨上升出現震盪，帶動價值股表現打敗成長股，高殖利率股將順勢出線，近期大型電子價值股的上漲，已反映大部位資金的挪移趨勢。

高本益比股面臨考驗

繼二○二○年大賣台股五四○二億元後，今年以來，短短不到三個月時間，外資再大賣台股逾三一○○億元，外資出脫台股科技成長股股票部位不手軟，其中，台積電、聯電成外資提款機，過去三十個交易日，外資分別賣超台積電及聯電三二萬張及五九萬張，提早落袋為安。

不僅僅台股如此，三月份美銀美林證券最新的經理人調查顯示，全球經理人現金持有比重從二月份的三．八％亦提高至四％，經理人出現大舉獲利了結成長股，並轉進價值股的動作，全球大型機構經理人對於快速奔馳的科技成長股，開始居高思危，並有超過五二％的經理人認為，未來一年價值股的表現將打敗成長股。

全球國際資金之所以大挪移，來自美國十年期公債殖利率的快速攀升及可能高於預期的通膨，今年以來，美國十期年公債殖利率從不到一％快速攀升至一．七％，美債短時間衝太快，顯示市場預期全球景氣將快速換檔向上，進而牽動金融市場出現價值面的調整。

一般認為，短線衝過頭的十年期公債殖利率，會稍作停頓，但中長期而言，美十年期公債殖利率將在一．八～二％間達滿足點，但這都會吸引保守型的資金回頭去鎖定二％的十年期美國公債殖利率，並造成全球資金出現挪移。

再者，全球商品原物料價格飛漲，仍未見止息跡象，調查顯示，全球經理人對於商品市場的看法持續樂觀，加碼全球商品原物料的比重仍持續攀高，看回不回的商品原物料價格大漲，將在未來一段時間推升通膨，這是第二、三季全球股市可能進一步大震盪的來源，儘管美國聯準會預測，今年通膨率將升到二．四％，但認為這只是短期現象，明年將回降到二％，但經理人還是將通膨列入可能干擾市場的最大尾端風險中，畢竟，這次的美國通膨預期，是創下二○○八年以來的新高，如若原物料價格在第二、第三季失控大漲，配合七月四日美國全面解封、七月底或九月底聯準會會議或宣布停止ＱＥ等政策，將引發市場揣測聯準會提前升息的擔憂，從時間軸來看，外資認為，過往Sell in May and Go Away的情況還是會發生，在未來一段時間確實已有必要審慎嚴控風險。

再者，不管是美債殖利率的上揚，或是通膨的捲土重來，其實都代表實體經濟要開始進入景氣好轉的階段，對股市理應也不該是負面解讀才是，但隨著美國公債殖利率的快衝，波及股市價值面的調整，投資人高度波動的情緒勢必使得科技股的漲勢沉潛一段時間。