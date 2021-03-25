謝金河：空中飛鳥與海底死魚

【文／謝金河】

上周到高雄林酒店參加高雄市政府主辦的投資高雄論壇，會議結束後，駐龍董事長王昆生來到會場看我，他看到我就說，股票上市後他就「落難」，說投資他的股東賠錢，他「無顏見江東父老」。

王董事長覺得很抱歉，是因為駐龍上市前，我們組了一個考察團到仁武駐龍廠區參觀。王董事長親自為我們作簡報，那是二○一八年底疫情沒有爆發前，一八年駐龍在興櫃，當年度ＥＰＳ創下八．○一元新高，股價從一○五元漲到一八三元，在一九年規劃上市，每股高達一四○元，沒想到厄運接踵而至，先是波音MAX 737先出問題，去年疫情襲來，駐龍原是波音起落架供應商，波音受難，駐龍也首當其衝。

駐龍有實力配現金

一九年駐龍的業績從第四季急轉直下，此後營收、獲利逐季下滑，到去年第三季還出現虧損，最近公布二○年財報，全年營收從一九年的八．一五億降到三．五億，稅後淨利在一八年高達二．四億，去年只剩三三○○萬元，ＥＰＳ只有○．九二元，以一四○元掛牌上市，股價一度慘跌到六七．一元，王昆生董事長來看我，很怕跟我一起去看廠的夥伴，因為投資駐龍賠錢，因此，他以「落難」來形容，不過為了回報股東，今年駐龍仍比照前一年，現在配發五元，駐龍自有資金比高達八七．八四％，每股淨值達五一．五二元，有足夠實力配現金給股東；王董事長也表示，他有十足信心，駐龍會在下半年展翅飛翔，他一定不會讓股東失望。

類似駐龍這樣的公司是好公司遇到巨大亂流，如果從技術面來看，今年二月十九日駐龍收在八二．二元，首度翻揚站上年線，這是一個好的買點，也就是駐龍在一九年十月十四日這一天正式從一五一元跌破年線反轉向下，呈現完整空頭排列一年多後，首度出現多頭的買進訊號，如果從營收來看，駐龍每月仍只有二千萬元左右，盤旋在低檔，但技術面已呈現翻揚的訊號。

看駐龍要先看波音，這次疫情重擊全球航空業，像是美國航空從五九．○八跌到八．二五美元，巴菲特慘賠的達美航空從六三．四三跌到十七．五一美元，波音也從四四六美元重挫到八九美元，去年十二月波音技術面重回多頭排列，這一波已從八九美元反彈到二七八．五六美元，達美航空也迅速反彈到五二．二八美元，直逼疫情前的高價。從這個現象來看，世界各國正全力施打疫苗，現在確診病例及死亡人數正快速下降，很可能下半年各國會逐漸解封，跨境旅遊可能會從旅遊泡泡慢慢恢復，像雄獅去年仍慘賠，但股價卻寫下一○六元波段新高。

駐龍上市承銷價一四○元，股價慘跌至六七．一元，居然剩下不到承銷價的一半！類似駐龍同樣遭遇的還有生產複合材料、機腹蒙皮的漢翔；而去年先是發生大火，又受制於疫情，這兩大利空重擊的錢櫃及好樂迪，也紛紛在二月技術面轉為多頭排列。

海底死魚任你撈

這些疫情受害股，如果業績比預期好一點，股價都有強烈反應，例如晶華酒店在二月十七日翻越年線，如今股價站在一六○元左右；王品去年十一月在七七元左右越過年線，如今跑到一九三．五元；雄獅在元月廿五日在七○元站上年線，如今跑到一○六元。進入二○二一年，股市生態將出現很大變化，這些受到疫情重創的個股，長期在年線下，現在逐漸翻越過年線，套一句《財訊》孫社長生前最喜歡用的一句話「天上飛鳥」與「海底死魚」，他說天上飛的鳥不好抓，但海底死魚任你撈，只要夠耐心，今年很可能是海底死魚翻身的一年。

今年疫情可能逐漸受到控制，全球經濟可望陸續解封，金融市場也會發生很大變化，一方面經濟解封後，各國經濟可能加快復甦力量，這時候市場對景氣復甦會充滿期待，近來最強烈的反應是美債殖利率快速上升，美國十年債殖利率衝到一．七五％以上，這壓抑了去年漲不停的科技股表現，像Tesla、Apple、Amazon等都顯著回檔，香港新經濟股從阿里、騰訊、美團、小米、京東等都出現不小的回檔，最具代表性的Zoom從五八八．八四美元急殺到三○九美元，Peloton從一七一美元跌到九四美元，股價下修紛紛逼近年線，這些情況跟原來那些疫情受害股正好呈現豬羊變色的景象。

我在年初就提出，今年操作的心法是「貴上極反賤，賤下極反貴」，台股中去年表現最優秀的台積電、聯發科、台達電、聯電今年紛紛拉回。台積電從六七九元跌到五七一元，聯發科從一○一○元跌到八五四元，聯電也從五九．四元跌到四四．九元，台達電從三二五元跌到二五九元，這四檔個股加上鴻海，去年一年貢獻了台股四分之三的漲幅，今年那些蹲在地上很久的個股，開始出現顯著的漲幅，正好跟去年那些奔馳的個股成了對照組。

選擇低檔突破年線個股

今年選股的第一條法則是技術面剛剛從低檔突破年線、谷底翻揚的個股，像航空的駐龍、漢翔，旅行社的雄獅、山富、五福、鳳凰，到酒店餐飲股，都具有代表性。再來是股價跌了很久，最近公布配息令人驚艷的，例如台泥宣布去年稅後淨利二五○．九九億元，ＥＰＳ四．三二元，將配發三．五元現金，這是台泥連續三年配股後，恢復純配息，不過三．五元股息對照四二．七元股價，殖利率仍高達八．三％，對喜歡存款的人來說，台泥乍看之下，一直都在四○元上下波動，短線毫無差價效益，但對長期投資的人來說，台泥年年填權息，長期投資台泥的人，每年回報率都在十％以上，這是最好的投資標的！值得注意的是台泥斥資百億以上投資台泥循環能源公司，將全力發展高功率鋰三元電池，將全力生產電動車電池，台泥旗下和平電廠、和平港、達和環保及達和航運都維持高獲利，現在加大力道投資環保及再生能源，未來前景值得期待。