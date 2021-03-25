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長榮貨輪塞住運河 日本船東道歉曝「救援困境」

漲價產業接力賽

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

新一波的漲價聲浪再次響起，且不僅集中於電子類股，在預期通貨膨脹搭配熱錢簇擁之下，原物料族群也順勢跟風而上。

聯準會主席鮑威爾日前發表演說，除了基本利率不變，且將會維持至二○二三年，以及每月一二○○億美元持續購買資產計畫不變之外，上修今年ＧＤＰ成長率至六．五％，整體仍是偏向鴿派，不過市場預期通貨膨脹將會升溫，美國十年期公債殖利率今年來首次上升至一．七五％，股市再次出現較大幅度的震盪。

漲價瘋橫跨電子與傳產

一．九兆美元紓困案已正式起跑，新冠肺炎病例也在疫苗持續施打下減少，經濟可望邁向復甦，股市的震盪在於「預期」通貨膨脹，長天期公債殖利率走高，引發部分資金棄股轉債等想像，但一切都僅只於預期，當景氣走向復甦，將有機會推升企業獲利攀上更高峰，根據目前數據，尚未見到明確反轉訊號。

美國科技股的拉回，若單就技術面來看，較偏向漲多拉回的技術性修正，市場資金因各國紓困案而更加充沛且活躍。相較於美國Nasdaq與費城半導體、日本日經與南韓首爾等主要股市，目前位階多約在季線上下，中國上證與香港恆生相對偏弱勢，而台灣加權指數僅跌破月線、櫃檯指數則是創高，顯示台股的走勢依舊是相對強勁。

不過也有些必須持續觀察的潛在因子，新台幣匯率近期在美元指數彈升背景下，已出現微幅轉貶，數個交易日未見到二七字頭，外資於台股期貨市場空單仍居高不下，於現貨市場今年來賣超金額更是已經突破三五○○億元，而代表散戶的融資餘額，於牛年開市後大增超過三五○億元，籌碼恐將漸趨凌亂。

股價的表現，除了架構在對未來的展望外，能否繳出亮眼的獲利成績單，則是面對現實的時刻，也是本益比或本夢比拉扯的糾結點。一般來說，傳產類股由於相對易隨著產業景氣變動而更迭，包含景氣循環等因素而本益比相對偏低，然而，從另一角度看，則會擁有較高的殖利率，股價也因此波動幅度較電子股為低。

貨櫃航運獲利超嗆

同樣一個題材在電子股與傳產股身上，股價波動幅度幾乎也可說是市場大小眼的程度，以近期的漲價題材來說，科技類股中包含晶圓代工、封測、被動元件、記憶體、面板乃至ＮＢ，股價剽悍回應，然而相對之下，近期包含鋼鐵、塑化等原物料及航運報價趨勢看漲，股價雖也有上漲，不過卻顯得小巫見大巫。

雖然說不同產業比較股價與漲幅，難免有張飛打岳飛的不對稱感，不過驅動ＩＣ天鈺前二月ＥＰＳ約二．五三元，股價一度突破三○○元，而貨櫃航運的陽明一月ＥＰＳ二．三二元，股價奮力、努力終於突破三○元。各項因素使本益比與本夢比造成落差，然而落差太大，也可能會出現差距縮小的空間。

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