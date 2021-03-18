特用化學廠身價三級跳

【文／吳禹潼】

隨著半導體大廠積極推動原物料在地化，台灣的特用化學廠商發展出創新、附加價值較高的化學材料，找到新的舞台，將發光發熱。

電子特用化學品為電子產業生產過程中重要的材料，雖然占整體電子產業生產成本的比重沒有其他項目高，但卻扮演著推動製程能夠順利進行不可或缺的角色，再加上技術門檻與產品毛利率相對較高，因此成為不少化工大廠的重要獲利來源之一。

台灣雖然貴為電子產業的生產大國，化工產業供應鏈廠商也遍地開花，不過，目前電子化學品的自給率卻相對偏低，根據工研院（ＩＥＫ）的統計數據指出，日本是目前各國供給電子化學材料當中的領頭羊，全球市占率高達超過七成，可以說明，即使台灣科技業發展傲視全球，但許多製程當中所需要用到的特用化學品，幾乎都掌握在日系大廠的手裡。

老牌化工廠轉型有成

不過，近年來，不少國內的化工廠商積極發展出創新、附加價值較高的化學材料，以提升自身競爭力，其中，研發電子特用化學品就是極為典型的範例，再加上，晶圓代工龍頭大廠台積電積極培養國內在地的特用化學品廠商，確實帶動不少台灣老牌化工廠成功轉型。

據業界人士指出，只要特用化學品的配方稍微改變，就會直接影響到終端產品的品質以及良率，甚至某些時候就要針對整條生產線的製程重新認證，所以不少廠商一旦確定了材料的來源後，就不太會再輕易更換，此狀況對於已經拿到認證的公司來說，也算是一種保障。而回過頭來看當前產業狀況來看，三福化與勝一打進台積電供應鏈的消息已經不只是傳言，而是已經能夠用營收與獲利說話的實際表現。

由三福氣體公司所分割後獨立出來的國內老牌化工大廠三福化，轉型布局電子級的精密化學品市場有成，目前精密化學品占其整體營收比重超過七成，包括顯影液、蝕刻液、剝離液、蝕刻液、清洗液等都是其產品涵蓋範圍，過去主要的客戶為面板、太陽能和ＬＥＤ廠商，不過近年轉入半導體市場，隨著台積電近幾年力推綠色製程，三福化的TMAHR（顯影液回收）也跟著開花結果，成為台積電在這個領域的重要夥伴，去年全年營收三八．一九億元，稅後淨利三．九九億元，ＥＰＳ則是繳出四．三六元的優異成績。