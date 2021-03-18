【文／黃俊超】

三月下旬的台股充斥著滿滿的數字，除了國際股市表現與前二月營收亮點延續發酵之外，包含去年財報、股利政策、融券強制回補與法人動向等，都將是觀盤焦點。

國際股市走勢分歧，以美股為例，總統拜登簽署一．九兆美元紓困案，道瓊與S&P 500指數指數再創新高，科技股的Nasdaq與費城半導體指數，近日展開反彈，然仍在季線附近震盪，歐洲德股頻創新高，法股也持續盤堅，然亞洲包含中國滬深、香港恆生、南韓首爾同步季線整理，台灣加權與日經指數站上所有均線。

外資偏保守、投信最積極

若將費城半導體與台灣加權指數近十年走勢攤開，幾乎像是失散多年的雙胞胎兄弟，而台股近期仍能維持高檔震盪的強勢，除了大型權值電子股包含台積電、鴻海與聯發科，抵擋外資龐大賣壓外，金融股尤其富邦金與國泰金，加上台塑四寶扮演穩定軍心的重要角色。

美國公債殖利率持續向上走高，加上之前的漲幅相對較大，都是讓科技股近期面臨較大壓力的原因，而資金轉向基期相對偏低的類股，帶動部分景氣循環股如原物料，與疫情受害股如航空、觀光等彈升，台股亦出現類似狀況，除了金融與台塑四寶外，鋼鐵、紡織、二線塑化與航運，也多有所表現。

加權指數近期因電子股相對受到壓抑，加上外資今年來賣超金額已近二八○○億元，其中前兩大賣超為聯電與台積電，張數都約四○萬張，縱然業績好、展望也佳，然提款動作尚未鬆手，不過持續回補鴻海與面板雙虎，對金融股仍屬賣多於買。整體來看，期貨淨空單口數偏高，低基期股較受青睞。

三大法人當中，今年來唯一買超且持續買超的只有投信，不到三個月的時間買超金額突破二○○億元，第一名是強化布局電動車產業的鴻海，其餘則相對分散，以中型股為主，雖然第一季較少見到所謂作帳行情，不過卻仍可從中看出未來布局產業趨勢方向，而代表官股的八大行庫，基本上以低買高賣為主。

隨著董事會進入密集召開期，去年財報將在三月底之前全數公告，搭配股利政策與融券強制回補，去年雖有新冠肺炎疫情干擾總體經濟發展，不過對台灣上市櫃公司來說，尤其是電子類股是收穫頗豐的一年，今年隨國際經濟展望多屬正向，雖然股價漲多過後易有技術性修正伴隨而來，然聰明資金仍是贏家。

財報的公告就像是考卷對答案一樣，存在著理想與現實之間的差距，本夢比是大泡泡，有夢最美。回到台股來看，目前就是進入對答案的時刻，業績亮眼個股若成交量能放大，股價就有表現空間，中小型股則可留意股利政策優於預期或其他題材，此外，若是能夠獲得法人或特定資金鎖定，股價活蹦亂跳。

再次航向偉大航道!?

在總體經濟復甦與各國陸續解封背景下，貨櫃短缺、塞港與運力供應吃緊狀況，短期內不易見到大規模緩解，過往景氣周期第四季至第一季為淡季，不過以營運數字來看，今年可能會是史上最旺的淡季。近期上海出口集裝箱運價綜合指數略微下滑，加上未公布各航線最新報價，可能也是股價停滯因素之一。