蘋果Mini LED新品呼之欲出

【文／林麗雪】

繼蘋果之後，據悉，美商戴爾最新筆電將跟進採用Mini LED，訂單確定花落台灣供應鏈，富采、惠特、台表科等關鍵供應商第二季起營運大步走！

蘋果首款搭載Mini LED螢幕的產品呼之欲出，外資券商三月以來先後發報告卡位，富采、惠特、GIS-KY被外資點名是三檔最關鍵的受惠者，將隨著蘋果新品的發布，營運自三月起進入快速向上奔馳的軌道，中、長期股價趨勢向上。惟時值近期科技股遭逢獲利了結賣壓，短期業績面本就不占優勢的Mini LED供應鏈，仍隨著市場交易情緒走跌，這或是投資人可以逢低承接並建立中長期持股的好時機。

蘋果拉動供應鏈於ＩＴ產品導入Mini LED的計畫，已鴨子划水逾二年，如今即將進入開花結果的階段！據供應鏈多方確認，三月底蘋果將發表的十二．九吋iPad Pro，將是首款搭載Mini LED背光的產品，新品的發表，不僅對相關供應鏈有激勵的效果，預料非蘋品牌筆電亦將加速導入跟進，相關供應鏈將同時迎來題材及業績向上的雙重利多，Mini LED已是確定向上的趨勢。

OLED仍不構成威脅

不過，即便從各項特性應用來看，Mini LED導入中大尺寸顯示器應用、並可望大幅度取得市占已是板上釘釘的趨勢，仍不時有消息面干擾相關供應鏈的股價表現。

日前媒體報導傳出，蘋果可能在明年的ＩＴ產品中導入OLED面板，導入品項包括平板及筆電，劍指Mini LED才剛要初試啼聲即逢勁敵，再度動搖投資人對Mini LED供應鏈的投資信心。

理性客觀來分析，蘋果一年的iPad出貨量近六千萬台、MacBook筆電一年出貨量達二三○○萬台，為了穩定供貨考量，品牌廠都不可能在其各系列ＩＴ產品單押一種顯示器技術，更何況是蘋果，即便蘋果未來要單押Mini LED顯示器技術，短期是否有足夠的高階Mini LED晶粒可以提供，也是一個問題，因此，蘋果多方嘗試新的顯示器技術應用，並不令人意外，這反而凸顯蘋果未來在全系列ＩＴ產品有加速導入高階顯示器的計畫，不管對OLED或是Mini LED供應鏈來說，都會是蘋果這項計畫中的贏家。

惟OLED顯示技術已經在智慧型手機面板應用多年，一直無法導入中大尺寸面板，雖然OLED生產成本在二○吋以下的產品略低於Mini LED，但壽命、性能及溫度耐受性都不及MiniLED優越，假以時日，隨著Mini LED生產成本下降，OLED能否取得ＩＴ產品的出貨份額，恐仍待商榷。

蘋果之後戴爾將跟進

但可以確定的是，三月底蘋果將發表的iPad Pro、及第二季底可望發表的十六吋及十四吋MacBook筆電，都已確定採用Mini LED，甚至，據供應鏈端的消息指出，全球筆電銷售市占第三大、年出貨量高達五千萬台的戴爾電腦（Dell Computer），年底將發表的高階筆電產品，也將跟進採用Mini LED，供應鏈已確定花落台灣，非蘋品牌廠跟進的趨勢亦見明確。

匯豐證券即指出，蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED，是一個很大的轉變，而不僅僅蘋果採用，該機構預期，其他品牌廠也將在未來廣泛採用，該機構預估，從今年起到二○二六年，全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成；野村證券則預估，蘋果今、明年導入Mini LED產品的出貨量將分別達到七三○萬台及一千萬台。