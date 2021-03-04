殖利率第一樂章揭開序幕

【文／黃俊超】

即將進入董事會旺季，除了去年財報之外，股利政策也陸續出爐，台股雖位處歷史高檔，息利股仍可望成為攻守兼備的主流族群之一。

隨著美國長天期公債殖利率走升，股市震盪更加劇烈，台灣加權指數在牛年開紅盤突破格局過後，攻上一六五七九．一七點的歷史新高，近日遭逢外資史上最大賣出，與ＭＳＣＩ調整權重，回測二○日線支撐，包含權值股在內多數累積漲幅已高個股進入整理，加上年報陸續出爐，預期股價將進入調整期。

今年元月乃至首季營收，在疫情可望因疫苗漸趨於平緩，總體經濟或有機會步向復甦，加上各國政府的紓困政策，與美國聯準會針對利率、通膨所做出的政策決議，基本上仍有利多方發展，不過加權指數自去年最低點漲幅逾倍，加上資金行情推波助瀾，仍需適時關注手上持股股價，與營運之間的連動狀況。

股價與殖利率在天秤兩端

綜觀盤面上的強勢股，近期可以觀察兩類，一是營運數字表現亮眼公司，例如鈞興ＫＹ繳出去年ＥＰＳ五．七六元、今年一月ＥＰＳ一．一元，天鈺則是去年四．○七元、元月一．三元的亮眼成績，股價都呈現強勢上漲的攻擊格局，當然，也有部分個股趁著勢好渾水摸魚，投資人須張大眼睛仔細分辨。

第二類是去年獲利表現亮眼，而股價仍屬相對低基期，就有機會伴隨高殖利率題材加持，例如中鋼構去年受惠於業外認列加持，ＥＰＳ創下近八年新高的三．二六元，擬配發現金股息二．八元，為建廠以來歷史新高，ＩＣ設計義隆電去年獲利創高，擬配發現金股息九元，兩檔個股股價都衝上波段高點。

從中鋼構發想，家電廠聲寶本業持穩，去年在處分龜山倉庫土地認列帶動下，前三季ＥＰＳ就已達四．五七元，法人預估全年有機會達二○年來新高的四．八元以上，過去五年平均配息率七七％，雖然業外認列不會完全配發，不過股利政策仍舊值得期待，且以目前股價來看，殖利率或有機會優於過往均值。

聲寶股利政策值得期待

除了本業依舊維持穩定之外，聲寶資產活化的腳步未有停歇，土城廠開發案將興建三棟大樓，下半年可望開工，而龜山土地則宣布將興建聲寶集團智慧科技總部，由於整體占地面積高達四萬坪，滯洪池工程過後山坡地可獲解編，將加速土地開發計畫，在解除容積率限制之後，預期將更有利於吸引企業進駐。

和碩集團旗下主機板廠華擎，去年受惠顯卡、主機板與伺服器業務同步成長，稅後純益年成長一二八％、ＥＰＳ達十一．三元創下新高，擬配發現金股息八元，殖利率逾五％。基期雖然墊高，不過今年四大產品線依舊看多，尤其ＡＭＤ顯卡供不應求，上季起陸續調漲價格，預期是成長率最高的產品線。