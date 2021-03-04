5檔翻身股 銅板變金幣

【文／方亞申】

台股進入公布去年財報及股利政策之際，低檔支撐相對較強，特別是中低價位獲利好的公司，容易在較容易上漲的三月份，股價可攻可守；例如PCB的華通、瀚宇博，超值封測股的京元電、超豐、二線半導體的聯電加上面板，配合原物料鋼鐵、塑化、航運等，預期第一季獲利亮眼，急拉回可以注意。

全球施打疫苗的國家及人口逐步增加，雖說世界衛生組織（ＷＨＯ）警告，認為可在今年底前終結COVID-19疫情的想法是不切實際的。但疫情進入下半場後，市場對於經濟復甦都開始寄予較大期盼，也因此美國十年期公債殖利率突然飆升至一．六％以上，讓股市震盪加大，因為利率上升可能威脅股票的相對吸引力，並透過降低未來現金流量來壓縮股票估值。最近全球總市值最高前二○大公司股價表現大多偏弱。

不過公債殖利率竄升，加上國際原物料今年以來大漲，最具份量的美國聯準會卻認為到目前為止，殖利率的上升可能是一個好兆頭，因為確實反映出美國經濟成長前景和通膨預期好轉，更接近聯準會的目標。美股大跌後又大力反彈，各國政府努力在疫情中釋放資金，無非就是要救經濟，當景氣朝好的方向走，政府放錢資金規模下降是必然的，而股市是反應未來，先前就反映資金行情快速拉升，如今拉回震盪等待經濟上來是很正常。不過以十年期公債殖利率來看，一旦超過二％，市場就會將各公司股息發放與股價及公債殖利率做比較，若是低於公債利率，面臨賣壓就不意外。但是市場資金多，股價正在取得平衡點。

台股歷年三月偏漲升

聯準會對於殖利率竄升，不以為意，而拜登政府的一．九兆美元紓困方案已獲得眾議院通過，將進入參議院審議，美股四大指數大幅震盪，較弱者如那斯達克、標普拉回至季線後反彈；較強的道瓊及費半也同步反彈，目前只有道瓊站上所有均線之上。未來只要季線—道瓊在三○七五○點、標普三八○○點、那指一三一七五點、費半二九五○點不破，都還是偏多整理。

這次國際股市表現，歐洲德國及法國表現都很強，月線都未跌破就重返今年高檔，就是著眼於疫情有解；經濟將復甦的新加坡、印尼、越南等股市都在今年高檔區，所以可以很清楚看出現階段國際股市弱者在季線附近，強者在今年月線之上，資金行情輪動還是存在。

台股元月份外資大賣一一三○．八億元、二月再賣超八○○．五億元，今年以來賣超一九九○億元，而近半年來除了去年十一、十二月，都是賣超，累計賣超九五二億元，顯見外資在台股從一二二○○點附近反彈以來，大多站在賣方，且期貨多單轉空，接近三萬口，這次近幾年來最高水準。此外，二月二十六日融資餘額在指數大跌中不減反增，從農曆年後一八九六億元，一路上升至二○七二億元，累計增加約一八○億元，這段時間外資又賣超約八百億元，籌碼歸宿上較不好。

時序進入三月，台股經歷一、二月累計上漲一二二一點行情，雖然二月底拉回四九八點，但三月行情持續受到市場期待，台股歷年三月偏漲升行情，近十、二○年的三月台股上漲率分別為七○％及六五％，電子、塑膠、金融等主要類股都偏漲走勢。食品及營建兩類股都上漲七○％等漲率較高，電子、金融、紡纖、汽車等類股漲率均為六○％。主要是進入各公司宣布去年獲利及股利政策，而去年上市櫃企業獲利大好，營收創三五．四兆元新高，預期去年獲利有望達到二．二兆元，配息相當可觀，相對股價低檔就有支撐；去年台灣經濟成長率為二．九八％，超過中國；而主計處預估台灣今年ＧＤＰ成長上看四．六四％，有利除息、填息行情。而大盤近期在外資賣超下，走勢較弱，壓低基期不是壞事，至少台股原本在一六五○○點之上是歷史高點，如今壓回至一六○○○點附近，中線壓力反而降低，以全球股市都還在月線及季線，台股若下修至季線一五一○○點附近─也正是前次低點一五○八九至一五一三八點，可能是一次買點。

瀚宇博、精成科本益比偏低

各公司陸續公布股利，若殖利率超過五％算是很高，股價將有支撐，例如華新集團ＰＣＢ的瀚宇博去年ＥＰＳ為六．一五元，還買進兩千張庫藏股在四二．一八元，目前股價不到四七元；精成科去年ＥＰＳ三．四二元，股價不到三○元；再如鋼鐵股的中鋼構，去年ＥＰＳ三．二六元，將配發二．八元現金股息，股價連續上漲兩根停板。