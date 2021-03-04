【文／林麗雪】

除了毋庸置疑的硬體製造及強大的供應鏈管理能力外，鴻海MIH電動車開放平台的軟實力，更是鴻海跨入電動車製造的利劍，與Fisker簽署協議，不會是最後一家，更是鴻海逆襲國際專業電動代工廠的重要一役。

去年初，ＥＭＳ製造大廠鴻海先後宣布與飛雅特克萊斯勒及國內的裕隆汽車合資，掀開了鴻海正式跨足電動車市場的扉頁，然，時值美國電動車大廠特斯拉（Tesla）聲勢正大鳴大放之際，多數人對於成立四十多年來都在做硬體代工的鴻海想要跨足汽車產業的未來，不僅不看好，且多半報以噓聲，看壞聲浪不斷。

轉型電動車的關鍵鐵三角

不過，鴻海跨入汽車製造轉型的藍圖，一張張地掀開，去年十月十六日，鴻海推出ＭＩＨ電動車開放平台，矢志成為電動車界的Android，並廣邀英雄帖，號召全球軟硬體廠加入ＭＩＨ電動車開放平台，市場這才驚覺，鴻海想跨足的汽車產業，早已顛覆傳統的造車思維。

鴻海亮出的造車利劍，不僅僅止於推出軟硬兼施的電動車開放平台。今年一月鴻海宣布，在汽車產業已有四十年經驗的鄭顯聰，擔任ＭＩＨ聯盟執行長；鄭顯聰除了曾任職福特、飛雅特外，亦是蔚來汽車（NIO）的聯合創辦人，他加入鴻海，除了專責ＭＩＨ聯盟規劃外，並將掌管硬體部門及平台的規格定義，其在汽車產業經驗跨足傳統與未來，補足了市場對鴻海硬體製造經驗恐不足的疑慮。

ＭＩＨ聯盟的另一關鍵人物，則是魏國章，他過去是賈伯斯創辦的NeXT Computer中唯一的華人核心軟體成員，在蘋果收購NeXT之後，魏國章跟隨賈伯斯團隊進入蘋果，開發出iOS和Mac OS X作業系統，未來魏國章將主導ＭＩＨ的軟體平台。

鄭顯聰、魏國章兩位軟硬體大將到位，和以電子工程背景出身的鴻海董事長劉揚偉，形成鴻海推進電動車事業轉型的關鍵鐵三角，有了對的人、對的團隊及對的營運模式，鴻海的電動車轉型大計，在不到一年的時間，已有先馳得點的態勢。

鴻海日前宣布拿下第六家電動車廠盟約，和美國電動車新創公司Fisker將透過「Project PEAR」專案，於二○二三年第四季正式量產一台電動車。Fisker的第一台電動車款Ocean SUV本來擬在福斯的電動車ＭＥＢ平台打造，據了解，最後由於量產不順，改由專業電動車代工廠Magna取得，Magna手上客戶還有BMW、Toyota、Jaguar等，號稱已量產超過三七○萬輛電動車，這次鴻海拿下Fisker第二款電動車款代工，雙方預計在第二季底完成協商溝通，並正式簽署合作夥伴協議，這台車從概念到量產預計只要花二四個月的時程，比傳統造車需要四～五年的時間減少一半以上，並預計未來每年將量產二五萬輛，鴻海與Fisker的第二台電動車量產計畫若順利推進，將成為鴻海逆襲國際專業電動車代工廠的重要一役。