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電源供應器廠 選這幾檔就對了

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

當產業進入成熟期，並不代表一定就會進入價格競爭的紅海殺戮戰場，依據新的應用與需求，仍有機會闖出一片新的天空，如台灣手搖飲就極具創意，一般大眾化的經典款之外，可加入水果、珍珠、椰果等內容物或其他飲品，亦可走向文青風、漸層系等多種變化，運用產品差異化特性，引領新的市場潮流。

需求隨應用領域擴大

電源供應器主要用途是將電力公司提供的低穩定高壓交流電，轉換成電子產品所需的高穩定性低壓直流電，功能又大致區分為線性電源供應器、直流交換器、交換式電源供應器、不斷電系統電源供應器等，雖然產業已相當成熟，不過近年受惠電競、車用電子、物聯網、自動化等領域應用，需求也逐步成長。

全球電源供應器應用約四成用於ＰＣ相關產業，而台灣廠商供應其中約七成產能。根據經濟部統計處資料，台灣電源供應器產值於二○一七年受惠ＰＣ市況好轉帶動成長，自前一年度的一三五億元提升至一五八億元，一八年升至一六二億元，一九年因各大廠產線移轉與轉單等因素，再攀高至一八八億元。

台灣廠商在電源供應器市場本就扮演重要角色，雖然因成長幅度以穩定為基礎，股價的波動度相對較低，然多數公司擁有高於平均值的殖利率。隨著技術與品質提升，未來預計將持續朝向智慧型電源供應器、高密度雲端設備電源、高功率資料中心電源，與趨勢成型的電動車等領域持續發展，前景依舊樂觀。

僑威獲利爆發

甫創歷史天價三二五元的台達電，一九九六年起成為全球商用電源供應器龍頭廠，二○一五年併購挪威Eltek ASA之後，產業地位更加確立，並以節能環保愛地球為主軸，除了原先電源與零組件之外，觸角延伸至工業與樓宇自動化，資通訊與能源基礎建設，其中電動車不僅止於充電樁，也瞄準動力系統。

從今年元月營收來看，全球自行組裝電腦市場電源供應器大廠僑威，繳出單月首度達十位數十．○七億元的歷史新高，不僅是較去年同期大幅成長二○八．四％，且單月就已超過去年首季的九．二一億元、前年首季的九億元，不僅淡季不淡，預期隨著越南新廠的產能開出，全年業績可望逐季走升。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2132期；訂閱先探投資週刊電子版

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