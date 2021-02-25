物美價廉ＰＣＢ股 多幾分勝算

【文／吳旻蓁】

猶記得二○二○剛開年，就碰上新冠肺炎疫情攪局，重創全球經濟，尤其對台灣的ＰＣＢ產業而言，因大多設廠於重災區中國，受到封城限制，第一季台商兩岸生產比重驟降到六○．七％，為近三年新低，所幸後來宅商機爆發，以及５Ｇ帶動產業持續升級，讓整個ＰＣＢ族群營運回神，根據台灣印刷電路板協會（ＴＰＣＡ）預估，去年台商ＰＣＢ兩岸全年產值將達六七八五億新台幣，可望續創新高。

疫情打亂傳統淡旺季節奏，以往年初多是電子業淡季，但由於來自各產品的拉貨動能皆十分強勁，再者中國今年鼓勵「就地過年」助攻，從不少ＰＣＢ廠一月營收來看，都繳出不小的年增幅度，預期整體ＰＣＢ族群首季可望淡季不淡。且從產品面來看，從消費性產品如手機、筆電、平板、電視、遊戲機、耳機，到基礎建設的網通、伺服器、基地台，以及電動車等，對於ＰＣＢ的需求可說是全面的好，法人也樂觀預期，在５Ｇ的推波助瀾下，許多應用將會延續去年的成長態勢，今年繳出更好的表現。

在眾多ＰＣＢ板當中，ＩＣ載板就是受到５Ｇ相關應用需求持續暢旺的加持，在產能受限、供不應求之下，去年無疑是帶動台灣ＰＣＢ產業成長的主要火車頭，也讓ＡＢＦ三雄的南電、欣興、景碩股價跟著強勢大漲，且ＡＢＦ缺貨狀況在今年更將持續緊張，使三雄股價無畏台股高檔震盪，走勢仍舊剽悍。

ＰＣＢ需求全面啟動

ＡＢＦ的好眾所皆知，惟股價確實已不好介入，但在ＰＣＢ族群全面展望皆好、紛紛擴產的情況下，此時不妨可回頭搜尋估值仍偏低的物美價廉股，在台股高檔之際，無疑是進可攻退可守的好選擇，像是華新集團旗下的ＰＣＢ廠瀚宇博及精成科就是值得關注的標的。