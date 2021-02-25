2021半導體選股攻略

【文／馮欣仁】

二○二○年台灣半導體產業可說是一片欣欣向榮，多數廠商的營收與獲利更是出色，同時也推升台股一路創高，逼近萬七大關。在５Ｇ、ＡＩ、車用電子與電動車等商機興起，更加速半導體上、中、下游產業鏈蓬勃發展；尤其，台灣在ＩＣ設計、晶圓代工與封測領域更是執牛耳，最具代表性廠商如台積電、日月光投控、聯電與聯發科等構成護國群山。

此外，近來全球車用晶片大缺貨，德、美、日政府更向我國台積電、聯電、世界、力積電等晶圓代工業者尋求奧援，更加凸顯出台灣在全球半導體產業舉足輕重之地位。近期日本地震與美國德州暴風雪等天災影響，導致部分位於德州的國際半導體晶圓廠產能停擺，使得半導體產能供給面持續短缺，也給了台灣半導體廠商正向發展空間。根據工研院產科國際所統計，台灣二○二○年半導體業總產值達三．二二兆台幣，年增二○．九％，表現優於國際半導體業水準。展望今年，在筆電、５Ｇ智慧手機出貨增長，以及車用半導體回溫之下，預估台灣今年半導體業產值將進一步達三．四九兆元，年增八．六％，再創歷史新高。

台股自去年三月十九日低點八五二三點起漲，至近期高點一六五七九點，累計漲幅達九四．五％；主要推升力道主要為台積電、聯電與聯發科三檔個股；其中，台積電漲幅達一八八％、聯電更高達三五三％、聯發科則有二六九％。外資法人也紛紛看好這三檔個股今年營運表現，惟短線上股價漲幅過大，恐面臨到技術面修正壓力；月線為重要支撐關卡。不過，整體半導體產業前景依然樂觀，包括晶圓代工與封測產能持續滿載，從中長線的角度來看，或許這是個趁修正逢低回補持股部位的好機會。此外，台積電、聯電與聯發科三家公司旗下也有不少小金雞，如隸屬於台積電的世界、創意與精材；聯電旗下的聯詠、矽統；聯發科轉投資晶心科、揚智等，近期股價也出現創高走強。因此，這些有富爸爸當靠山的個股，或許也是下一輪半導體族群，值得留意的標的。

台積電三奈米將提前量產

這波半導體產業榮景可說是前所未見，日前力積電董事長黃崇仁表示：「全球晶圓代工產能不足會持續到二○二二年之後，原因包括需求成長率大於產能成長率；且包括５Ｇ及人工智慧（ＡＩ）等應用將帶動更多需求。然而建造新晶圓廠成本高昂且至少需時三年以上，期待新產能緩不擠急，產能吃緊已經到了客戶會恐慌的情況。」尤其，台灣晶圓代工占全球市占率高達六五％，其中，又以台積電五五％稱霸全球。儘管外資法人買超並不積極，但因台積電在五奈米先進製程比重明顯拉升，帶動去年營收、毛利率、淨利與ＥＰＳ均創下歷史新高；吸引國內法人、壽險資金與政府基金等買盤青睞。