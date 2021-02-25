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解封後的台股新結構

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

美國總統拜登就任後股市大漲，不過蜜月期似乎暫告段落，財政部長葉倫認為企業加稅方向不變，且國際銅價大漲超過九千美元、鎳價逼近兩萬美元，加上石油登上六○美元，市場對於疫苗大量接種後，將帶動全球經濟復甦逐漸形成共識。聯準會仍未將升息納入今年方針，但是美國十年期公債殖利率二十二日最高來到一．三九四％，改寫一年新高，英國及德國十年期公債亦上升，造成股市震盪，尤其那斯達克及費半指數都拉回至月線上下，只有漲幅較少的道瓊還持穩在均線之上。

過去一年新冠疫情爆發，各國為救經濟大撒錢，如今疫苗供給量逐漸趕上來，最超前部署的以色列已超過七成人口施打疫苗，歐美日正在積極進行中，預期經濟將逐步復甦，除了股市走在前面外，原物料價格走勢也跟上。

高盛看好銅價可望改寫歷史新高，宣布將倫敦金屬交易所的期銅十二個月目標價調高至一○五○○美元，而期銅的歷史高點是二○一一年的一○一九○美元。目前銅價則在九二三一美元附近，較去年三月最低價四一六七美元，漲幅已超過一倍；其他包括錫、鎳、鉛與鋅等各類金屬全數大漲。銅所帶動的非鐵金屬大漲，鐵礦砂價格也向上推升，去年中國及澳洲交惡，禁止進口澳洲鐵礦砂，今年則對於鋼鐵產量將管制，表面說是配合全球減碳，實則是鐵礦砂來源有限。問題是全球若景氣復甦，對鋼鐵用量一定增加，所以鐵礦砂價格一直上漲。

原物料大漲 鋼鐵、塑化轉強

再來是石油，美國德州遇到百年一見的寒害，開採石油遭受重大影響，油價登上六○美元以上，間接產出的五大泛用樹脂減少，全球價格也上漲；再來就是大宗物資大豆、玉米、小麥及棉花全面上漲。原物料加上油價上揚，的確相當有感，國際貨幣基金預測，今年已開發國家的平均年通膨率為一．六％，遠高於去年的○．八％；花旗則預估，今年全球平均通膨率將由去年的二％，上升到二．三％。Fed曾表示即使通膨率短期超過二％，也不會改變寬鬆貨幣政策，但還是要注意是否通貨膨脹要密切追蹤。

原物料、油價上漲，美國掛牌的相關股如Freeport、Vulcan、艾克森美孚等也上漲，支撐美國能源及製造業，道瓊指數相對低檔較有支撐了。短線那指率先跌破月線，標普及費半指數接近月線，似乎都轉弱，也印證拜登蜜月期似乎結束。惟多空決戰點在季線，那指在一萬三千點、費半在二九○○點、標普在三七八○點。

若統計今年以來主要股市漲幅，費半、香港都超過十％，台股也相當強勢，上漲十一．六％。基本面來看，有半導體支持，加上DRAM及面板產業好轉，電子上游出口持續增加，而元月就有一九三家上市櫃公司營收創歷史新高，相當驚人；接下來塑化、鋼鐵有漲價利多，第一季都很好，可以預期台灣第一季經濟成長率很優，主計總處最新經濟成長率（ＧＤＰ）預測，預估今年ＧＤＰ成長率可達四．六四％，大幅上修○．八一個百分點，是自一五年、近七年來最高。去年經濟成長率上調至三．一一％，主計長朱澤民以「堅定腳步、穩健成長」形容我國目前經濟表現。且去年賺一個股本的上市櫃公司超過一百家，相當驚人，顯示台股是有基之彈。

只是在基本面很優秀中，加權指數創歷史新高，目前與年線乖離超過三一％，畢竟不小，操作上須謹慎。

再者，開紅盤以來，融資餘額從一九九○億元以下大增至二○五一億元以上，短時間增加超過一五○億元，也提供個股回檔可能。技術上，月線上升至一萬六千點，是多空防線。

就台股基本面來看，半導體、面板還是很好，短線拉回只是漲多了修正，尤其是大型股。隨著原物料大漲，鋼鐵、塑化股轉強，剛好挺住電子漲多拉回，電子及傳產都是漲有業績的，所以算良性。例如最近大漲被迫提前公布元月獲利公司，包括比特幣大漲受惠的麗台一月ＥＰＳ達○．四一元，超過去年前三季，股價連漲五根停板但股價還低於三○元；驅動ＩＣ的聯詠一月ＥＰＳ二．六六元，以此速度來看全年保守賺超過二五元不成問題，股價ＰＥ也約二○倍出頭。光罩一月ＥＰＳ○．七二元，幾乎等於去年前三季獲利，相對股價來看都不算超漲，所以拉回都可注意。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2132期；訂閱先探投資週刊電子版

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