快訊

前美國務卿逝世 宋楚瑜揭他40年前訪台秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股散戶以小搏大簇擁選擇權

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／蘇彬貴】

無論是法人投資機構，抑或一般投資人，近期都在美股的股票選擇權上明顯布下重兵，打算要在欲小不易的行情中持續獲利。

對於全世界絕大部分的人來講，由於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的大爆發，去年是相當辛苦的一年；直到如今，全球的確診病例已突破了一億人的大關。而身為全球最大經濟體，及最大受難國的美國，光是其一個國家，目前累計的確診病例就已突破二五○○萬大關，而死亡總人數累計也超越四一萬名以上，儘管新冠病毒的疫苗已經上路。

受此衝擊，根據經濟學人資訊中心（ＥＩＵ）估計，去年美國的ＧＤＰ（國內生產毛額）就出現了三．七％的衰退幅度；而去年十二月失業率也攀升至六．七％。然而，美股卻呈現一種截然不同的氣象：以S&P 500股價指數及那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite Index）為例，去年一整年，就分別寫下了十六％以上，以及甚至高達了四三．六％以上的漲幅。

散戶以小搏大

而投資人這一種興致勃勃、意猶未盡，對於美股行情未來的展望，仍抱持著樂觀的信心，還一直延續到今年；除了美股中的各類大、小股價指數，今年以來，都輪番再進一步刷新歷史最高紀錄之外，無論是法人機構，抑或一般投資人（大、小戶）無不共襄盛舉，近期也都在股票的選擇權（option）上，明顯布下重兵，打算要在欲小不易的行情中持續獲利。

所謂的「選擇權」，其實是一種分為「買」、「賣」不同權利的兩種契約；如果購買的是「買入選擇權」（call option）的話，依照契約，投資人就有權利在未來的某一個時間，以某一個價位來買進某些股票；反之，如果購買的是「賣出選擇權」（put option）的話，投資人就有權利在未來的某一個時間，以某一個價位來賣出某些股票。

由於選擇權本身的價格，也會隨著契約所連結股票的漲跌而變化；而且操作時只需要小額的資金，因此，經常在專業的投資組合（portfolio）當中，被用來做避險（hedge）的工具。不過，隨著當地許多熱門公司的股價不斷創新高，購買這類高價股的股票，對於一般的散戶來講，就變得高不可攀。在這樣子的情況之下，以小搏大，選擇權於是成了購買美股的散戶一個愈來愈熱門的選擇。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2130-2131合刊號；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

陸中聯部前副部長：對美不能抱幻想 美將繼續對中施壓

拜登：全美達成群體免疫 今夏末前有困難

葉倫推銷拜登1.9兆美元刺激方案：明年恢復充分就業

拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁

相關新聞

解密先進封裝技術

先進封裝大部分是利用「晶圓廠」的技術，直接在晶圓上進行，由於這種技術更適合晶圓廠來做，因此台積電大部分的先進封裝都是自己做的。

USB4統包眾傳輸介面

大數據流量、高傳輸速度的需求驅動著傳輸介面不斷升級，隨著USB 4時代來臨，龐大的商機讓晶片商、連接線器廠商積極取得認證，可望搶先插旗。

美股散戶以小搏大簇擁選擇權

無論是法人投資機構，抑或一般投資人，近期都在美股的股票選擇權上明顯布下重兵，打算要在欲小不易的行情中持續獲利。

台股上演小蝦米扳倒大鯨魚？

三月因之後的股東會而成為融券強制回補的密集期，相對容易出現軋空行情，尤其必須留意高券資比個股股價的動向。

封關國際情勢一把抓

鮑威爾的公開演講是否透露重要的貨幣政策內容，將影響美元指數和美債殖利率波動，並牽動美股走勢。美國零售銷售、工業生產、思科、迪士尼和Wal-Mart財報是否報佳音，也影響股市變化。

謝金河：牛年選股大戰略

匆匆又過了一年，去年元月二十日，豬年股市在一二一一八．七一封關，當天指數上漲二八．四二點，大家放下手邊工作，回鄉過新年，沒想到元月二十三日武漢驚傳封城，疫情加速蔓延，元月三十日台股鼠年開紅盤，結果一開盤賣壓湧現，重挫六九六．九七，跌幅達五．七五％，鼠年股市有一個很不祥的預兆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。