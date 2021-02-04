遊戲機缺席 手遊挑大樑

【文／劉瓊雯】

不畏新冠肺炎疫情干擾，遊戲界一年一度的盛會「二○二一年第十九屆台北國際電玩展」終於順利落幕，在一月二十八至三十一日共計四天於台北南港展覽館展出，雖然受到疫情影響，展覽規模與過往大相逕庭，無論是攤位、參與玩家似乎都不如往年，不過卻成為全球少數成功舉辦的大型活動，也是全球第一個採取虛實整合、線上線下雙軌並行的展覽方式，透過數位科技與網路技術，將展覽空間從實體場域擴展至網路雲端，可說是電玩展舉辦這麼久以來的一大創新。

在二○二○年經歷疫情爆發而停辦的電玩展，今年以「Keep on Gaming」為主題強勢回歸，展現遊戲玩家在遊戲過程中，堅持挑戰自我，從不輕言放棄的精神。不過因疫情催生出的宅經濟商機而熱賣的三大遊戲機大廠包含索尼（Sony）、微軟（Microsoft）、任天堂（Nintendo）卻首次缺席，而遊戲開發商如萬代南夢宮（Bandai Namco）、SEGA、Ubisoft等也未參展，讓玩家們大失所望；值得一提的是，手遊市場逐年成長，躍升為此屆電玩展的主力。

手遊逐年成長成主力

事實上，在線上遊戲直播的發展和電子競技（e-Sports）熱潮的帶動下，整體遊戲市場規模在近幾年來不斷擴大。根據荷蘭市場研究公司Newzoo發布的《二○二○年全球遊戲業市場研究報告》中指出，全球遊戲產值預估將達到一五九三億美元，與一九年的一四五七億美元相比，成長九．三％，至二三年該收入將突破二○○○億美元，達到二○○．八億美元，複合增長率八．三％。報告中指出，在疫情影響期間，保持社交距離政策讓許多人對遊戲興趣倍增，進一步成為民眾在家期間的休閒娛樂之一，用戶參與度以及收入上，所有遊戲類型皆擁有明顯增長；在這當中，又以手機遊戲占最大宗，且成長最為顯著，在二○二○年將達六三六億美元，年增十五．八％。同時，Newzoo也預估在未來幾年，成長最快的市場將出現在亞太地區、中東和非洲等新興市場。

另外，根據市調機構App Annie調查資料顯示，除中國市場之外，全球手遊市場在二○二○年包括安卓（Android）與iOS等兩大平台的手遊收入達五四○億美元（約一．五兆台幣），相較一九年成長十八％，下載量則是成長二一％；其中在台灣市場方面，調查指出，台灣在全球手遊營收排名第七，若依照每位玩家產生的營收排名則是第六，每位付費玩家產生的營收則排名全球第三。

智冠營運穩健

掃瞄參展的廠商中，即便國內遊戲大廠鈊象、遊戲橘子並未參展，不過遊戲通路龍頭智冠以旗下子公司「遊戲新幹線」（Game Flier）與宇峻奧汀共同發行MMORPG的國產手遊《三國群英傳Ｍ》參展；此外，智冠也與主辦單位合作舉辦電競賽事「ＴＧＳ電競星光大道」。