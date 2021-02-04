謝金河／GME帶給台股的投資啟示

【文／謝金河】

震驚美國資本市場，也驚動國會調查，被視為當代最經典的小蝦米對抗大鯨魚的史詩級散戶自救的GameStop（GME）炒股事件，在美國引起各方熱烈討論，事情的緣由是放空機構Citron發表針對GameStop的沽空報告，卻引來社群網站Reddit發動小散戶自救，意外引發軋空行情，迫得券商Robinhood限制投資人買入，GameStop股價就從二．五七美元炒高到三八六美元，如果從最低點來計算，股價大漲一四八倍，市值炒高到二六七億美元。

GameStop是一家遊戲通路，過去經營十分辛苦，去年的EBITDA是負七七○○萬美元，毛利率是負的五．二三％，ＲＯＥ是負五六．八八％，去年營收五一．六一億美元，但卻是長年虧損，這家看起來岌岌可危的遊戲公司，短短幾個月，市值從一．七九億美元炒高到二六七億美元，這樣快速膨脹的股價若沒有基本面支撐，就會像海市蜃樓股傾倒。

一場驚心動魄的炒作

散戶炒高GameStop，元月二十八日這一天，股價拉升到三八三美元，但盤中快速下殺到一九三．六美元，收盤大跌一五三．九一美元，跌幅達四四．二九％，次日散戶又發動攻勢，股價又大漲六七．八七％，到了二月一日，股價又跌三○．七％，二日大跌六○％，股價跌至九○美元，盤中最低跌到七四．二二美元，最大跌幅六七％，看起來這場炒作驚心動魄。

另一家參與史詩級的散戶炒股行動是線上院線公司ＡＭＣ，受到疫情撞擊，營運情況慘烈，去年營收二五．二七億美元，EBITDA是負四．七一億美元，毛利率是負的一四四％，看起來前景岌岌可危，可是Reddit號召炒股，股價仍從一．○一美元拉升到二○．三六美元，ＡＭＣ在元月二十七日一天大漲三○一％，次日大跌五六．六三％，股價瞬間腰斬，到了二十九日又隨ＧＭＥ出現報復性反彈，又拉升了五三．六五％，二月二日又重挫四一．二％，股價跌四七．八二美元。

第三家是耳機生產商KOSS，這家小公司發行七六二○萬股，股價最低只有○．八美元，是一家不太受注意的「仙股」，這回被Reddit盯上，也跟著GameStop狂炒而上，元月二十八日居然創下一二七．四五美元高價，又下殺到二五美元，二十九日又大漲五二．五三％，二月一日下跌四五．三一％，二月二日又大跌四二．八六％，股價跌回二○美元，KOSS這段從○．八美元到一二七．四五美元的歷程，股價大漲一五八倍，威力GameStop更厲害。

這股散戶瘋狂炒股行動，最近居然盯上白銀，銀價一度炒高到三○美元，但很快又退回到二六美元上下，這場炒作有如電影「華爾街之狼」的原型，最近劇中主角喬登．貝爾福（Jordan Belfort）出來示警，表示散戶投資人可能血本無歸，也許這齣散戶自救的戲碼還沒有結束，但將來一定會成為投資學的範本。

疫苗國家隊安在？

從歷史的角度來看，十七世紀的荷蘭鬱金香到南海泡沫，一直到日本股市、台股泡沫，其實歷史反覆重演，這當中所有的炒作最後都會回歸基本面；也就是說，基本面才是撐住價格最重要的那隻手，沒有基本面支撐的股價炒得再高，最後都會現出原形。

例如，去年五、六月間生技股的狂熱，很多炒到高價的生技股，儘管台股創了一六二三八的天價，但大家如果比對一下，合一最高四七六．五元，現在一九八．五元，中天最高一五九．五元，如今五五．四元，杏國最高一五五元，如今四一．五五元，瑞基最高四三五元，現在一三五元，普生最高二七八元，現在四五元左右，最狂熱的口罩股，像敏成一度拉升到三三六元，現在也是四五元左右，即使以八○元增資籌到資金，但是股價仍殺破增資的溢價。

最近全世界大家都在搶疫苗，台灣也喊出疫苗國家隊，但是，現在Moderna、輝瑞、英國的阿斯特捷利康、中國的科興等五家企業都研發出疫苗，台灣那些疫苗國家隊卻無聲無息，像ABC-KY已從一八二．五元跌到四八．一元，國光一度到七九．八元，如今剩下四九元，安特羅也從一二五元跌回四四元左右，在大家最需要疫苗的時候，台灣疫苗股反而沒有站出來，如果從股價來看，似乎只剩下高端疫苗還有一線曙光。

去年高端疫苗從二七元漲到一三四．五元，回檔到八三元，如今在一二三元左右，看起來姿態最高。另一家標榜用口服的生華科，一度拉升到三○九．五元，如今在一七五元，姿態也算很高。我們無法得知疫苗研發的現況，但是股價概約透露一些端倪，像是在香港掛牌的疫苗股康希諾，二日股價創下三一七．四港元新高紀錄，台灣的疫苗股現在也應該加油了，因為這是重要戰略物資，先前高端透露與美國國家衛生院的合約，現在應該到交成績單的時候了。