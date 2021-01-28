車用影像大爆發 群雄並起

【文／馮欣仁】

車道偏移、倒車環景、自動煞車等應用逐步成為新車標配，將帶動ＣＩＳ感測元件需求爆發，光學鏡頭、ＣＩＳ封裝與後段模組廠商可望受惠。

因應先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛趨勢，帶動CMOS影像感測器需求強勁，過去一台車可能僅搭載不到四顆鏡頭，如今在ADAS逐步成為新車標準配備時，包括倒車影像、車側盲點警示、自動緊急煞車（AEB）等功能，均推升車用鏡頭數量將大幅提升至六～八顆鏡頭、甚至多達十顆以上。若依照不同功能，車用鏡頭畫素與視角也各有不同。早期傳統車用鏡頭以VGA、一百萬畫素為主，但隨著ADAS功能大幅提升，影像要求必須達到HD或FHD，至於畫素則必須達到四百萬或八百萬畫素。然而，全球車用CMOS晶片主要掌握在On Semi（ON）、中國韋爾股份（603501.SH）旗下豪威科技（Omnivision）、Sony、松下（Panasonic）、三星（Samsung）等國際大廠，其中，On Semi市占率高達三五％，稱霸全球。

同欣電受惠On Semi大單

根據研調機構預估，二○二五年全球車載攝影鏡頭市場規模可望從一九年的一一二億美元，增加到二七○億美元，年複合成長率十五．八％。車載攝影鏡頭成長帶動CMOS影像感測元件（ＣＩＳ）需求量增，預估到二○二二年，車用ＣＩＳ元件市場規模可到二八億美元，成為ＣＩＳ元件第二大應用。為了搶攻車用ＣＩＳ元件龐大商機，包括Sony、三星、豪威、On Semi等四大廠去年下半年開始擴增自有產能或提高對晶圓代工廠投片，對於國內ＣＩＳ封裝廠同欣電與精材今年營運增添成長動能。

同欣電在去年六月合併勝麗，勝麗的大客戶ON Semi旗下Aptina是特斯拉ＣＩＳ主要供應商，因而晉身特斯拉供應鏈，因未來車用鏡頭畫素將持續往二○○萬畫素邁進，ＲＷ封裝技術需求將大幅成長，同欣電可望受惠。此外，勝麗也掌握Sony大客戶，Sony同樣瞄準車用市場擴大委外封測比重，同欣電也同步受惠。法人預估今年在車用ＣＩＳ需求成長下，營收與獲利可望創高，拚賺一個股本。

淳安、鉅祥跨入車載鏡頭

儘管車載鏡頭畫素要求不如手機，但因汽車須長時間在戶外行駛，遭逢高山低谷、白晝黑夜、颳風下雨（雪）等各種環境氣候考驗，因此車載鏡頭均得通過「高溫酷寒」、「防塵抗震」等嚴格環境檢測，確保車載鏡頭在各種氣候環境下影像均可保持清晰，加上汽車常以高速行駛，必須快速且精準辨識車外環境。