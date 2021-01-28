【文／方亞申】

外資大賣台積電，加上本土疫情未明，引發春節前賣股過年氣氛，但半導體、面板、被動元件、航運等基本面都還很好，電子零組件漲價題材擴散，趁拉回調整長假後持股，尤其率先鎖定半導體、航運、高息股。

國際股市高檔震盪，美國總統拜登就任前後股市已創新高，反映將祭出一．九兆美元刺激經濟方案，以及對個人發放一千四百美元、提高失業救濟金等利多。接下來就是企業財報，英特爾日前交出亮麗財報，惟可能不委外代工，造成英特爾及台積電股價一起跌，拖累費半指數，所幸有谷歌及蘋果預期季報利多，股價表現強勢。技術面上，標普及那斯達克都還在所有均線之上，道瓊及費半則接近均線，未來強勢關卡各在三千八百點、一萬三千點、三萬點及二九五○點。正常情況下費半指數須在三千點整數關卡上下整理一陣子，再衝關才有力。

歐洲股市也是高檔震盪等待解封；亞洲的韓股姿態高，接近歷史高點三二六六點、日本也在近三○年高點附近。中國深圳指數一度創五年半新高，上證指數則挑戰近五年半高點，都守在月線之上；香港恆生及國企股亦同，表現都很強，包括中芯國際、騰訊、長電、股王茅台、舜宇光學、鴻海集團的鴻騰、富智康等表現都不錯，尤其騰訊總市值推升至九千億美元以上，超過特斯拉及臉書，居全球第五名。

封關前先消化賣壓

外資二十二日大賣台股三三四．三五億元、二十五日續賣二○九．七六億元；二十六日再賣二八八﹞五六億元，至二十六日止，外資一月份轉為賣超四○五﹞三億元，合計賣超台積電近十萬張，提款超過六百億元，主要就是英特爾釋單利多落空，引發外資賣壓；另一方面媒體不斷報導年輕新進投資人如何梭哈台積電或權證賺大錢等，以致台積電股價跌，但融資近一周卻增加超過五千張。過去台積電融資張數大多在兩萬張左右，如今已增至三萬張以上。而以近日最高價六七九元計算，一月尚未過完，台積電股價已經大漲二八．九％，跟中型股沒兩樣。過去緩漲變成急漲，就容易引發中長線持有者賣壓，且漲多就是最大利空，加上股價在下跌六四九至六六五元出現超過十三萬張大量，整理在所難免。

投資市場在意疫情發展，確診人數持續增加，大家都怕擴散至生產事業，北部不少公司要員工在家辦公，這股預期心理對漲多股市較不利，尤其距離春節長假只剩幾個交易日，所以賣壓較大，去年電子業之所以大成長，與疫情控制得宜有關，若疫情擴大，可能會影響外資信心。

另一項數據，近十五年春節封關前十日中有九個年度是上揚，上漲機率約六成，代表年前的確有賣壓出來；但是來到封關日前五個交易日，指數上漲機率就逐漸提升，到封關日則有多達十三個年度收紅，上漲機率為八七％；再進一步觀察，最近五年封關日上漲機率是八成，且近四年封關日都收紅，而近五年封關前五日也都有四個年度上揚及上漲機率為八○％；也就是說，節前賣壓一般都會提前出籠，一直到最後幾天該賣的已經賣了，賣壓減輕，多頭就會反攻。其實目前指數受台積電影響壓回，日ＫＤ值交叉向下在八○以下，理論上應先整理五到八日，降至低檔後再反攻就會容易。另一方面，指數已跌破二十一日大長紅低點一五七七五點，顯示初步轉弱，一旦十日線不守或將退向月線一五四三○點附近。

由於台股從去年十一月出現一一七六點長紅後、十二月上漲一○○九點。一月至今又上漲一千點左右，三個月連續大漲，先前就提醒要注意指數與年線乖離達三一．九％，是歷史相對高峰，要小心拉回，目前果然拉回；另一個要注意是融資從十月底至今增加約四五○億元，增加速度相當快速，籌碼較為不穩，何況一月份已有六次出現單日成交量超過四千億元，其中僅有一次收紅，代表大量就不容易控制，如今拉回最好量能急縮至二八○○億元以下，則將有利籌碼歸屬。

半導體上半年業績不成問題

指數及股價漲多拉回是長多必然現象，此時要檢視基本面有無變化，台積電在英特爾財報會議中未聲明將委外代工，出現外資大賣超，連帶影響到高價半導體股；但是半導體展望還是非常好，供應鏈透露，聯電、世界先進擬於農曆年後二度調高報價，漲幅最高上看十五％，聯電更已通知十二吋客戶，因產能太滿，必須延長交期近一個月；主要是疫情未解，遠距會議、教學持續，而這波景氣還有汽車電子出來搶產能，使得半導體出現二十年來最旺一次。

而這次半導體景氣先是從疫情開始，遠距離視訊辦公、教學興起帶起筆電、桌機等需求大旺，今年這種情況還是將持續，廣達等下游代工大廠去年底就說今年訂單沒問題、品牌大廠宏碁及華碩也是被客戶追著跑，加上５Ｇ世代的轉換一直在進行，對於新舊晶片需求暴增；而特斯拉的成功，電動車已成潮流，對於面板等電子產品需求大增，配合原本汽車應用電子產品比重一直提升，所以造成半導體景氣旺，去年台灣整體半導體產值年增逾二○％，超過全球低成長數據非常多，今年依舊樂觀，從晶圓代工、封測、驅動及電源管理ＩＣ乃至於MOSFET等傳漲價聲音，面板亦同，至今基本面還是很好，有３Ｃ產品加上汽車對於半導體需求強勁，上半年半導體業績將不成問題，甚至傳出要提前預定明年初產能才給下單，所以說晶圓代工還是很好，並不因股價拉回就改變。