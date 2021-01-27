高階機種Mini LED背光上膛

【文／巫彩蓮】

透過Mini LED背光導入，讓LCD動態、對比性顯示效果直逼OLED，蘋果將在平板、NB強推Mini LED機種，台廠技術整合、專利優勢，成為合作的先遣部隊。

Mini LED（次毫米發光二極體）背光一直是下世代高階顯示器的焦點，已有微星電競NB（筆記型電腦），華碩、宏碁、聯想的電競Monitor（顯示器）等產品上市，意味Mini LED量產無虞；然而，規格革命升級，要進入主流顯示市場的關鍵推手，就等蘋果這股東風。

各界引領期盼蘋果2021年第一季推出12.9吋Mini LED背光iPad Pro，接續進行NB開案，以引領科技產品趨勢潮流；無獨有偶，三星（Samsung）為了鞏固TV龍頭位階，計畫在大尺寸TV產品線導入，就兩大品牌廠的動作，Mini LED背光無疑成為高階顯示器的「標配」。

Mini LED在高階顯示器領域，將取代掉傳統LED背光，複製當年傳統LED取代冷陰極燈管背光源，全球主要LED廠自然不會放棄躋身品牌大廠供應鏈的機會，日亞化、歐司朗、首爾半導體、富采投控等均已投入應用領域，尋求新的增長機會。

Mini LED高階顯示器標配

Mini LED背光在高階顯示器若能被市場廣為接受，下一步就是向中高階，或是中階市場推進，這是未來幾年LED產業成長動能所在，根據市調機構TrendForce預估，2024年Micro暨Mini LED產值將達到39億美元，占整體LED產業的比重18％。

蘋果力求產品顯示效果的精進，手機產品線從LCD（液晶顯示器）轉移到OLED（有機發光二極體）即是一例，在IT產品未採用OLED原因，外界臆測OLED有機材料可靠性疑慮未除，以及過度依賴單一零組件供應商，不符合長期以來採購策略有關。

反觀，LCD技術多樣化且供應廠商眾多，可與蘋果自身擁有先進專利技術結合，把LCD顯示效果提升到高動態範圍成像（HDR）水準，供應鏈管理彈性空間大；無怪乎，蘋果神秘龍潭廠找上晶電、友達等台灣業者合作的消息不脛而走。

技術、專利優勢築保護牆

Mini LED背光讓現今LCD顯示效果「無痛」升級，也吸引面板廠、LED廠相繼投入，技術開發牽涉LED晶粒廠生產技術，還有基板薄化、IC供應、LED封裝測試等條件配合，量產初期成本比OLED來得高，後續透過良率優化、經濟規模發揮，製造成本可控制在OLED差不多水準。

市場對於蘋果導入Mini LED背光技術，期待值相當高，供應鏈泰半都是原有的廠商，例如：LGD、瑞儀、GIS-KY業成…等，而富采算是新面孔，但技術、產能布局鴨子划水多時。

配合Mini LED終端客戶導入時間點，富采規劃，Mini LED在2020年底完成第一波設備裝機，2021年開始放量，對於藍光LED產能去化收立竿見影之效，毛利率較佳基礎下，晶粒需求攀升提升整體產能利用率，閒置設備虧損減少10億多元，以及紅、黃光植物、車載等高毛利產品挹注，全年可望轉盈。

聚焦Mini LED發展，富采進行組織改組，持股100％子公司元豐負責研發設計，為Mini LED解決方案供應商，葳天則強攻Mini LED覆晶技術為主，旗下晶電聚焦磊晶、晶圓到晶粒生產，布建一條龍供應，整體產值為過去單純生產LED晶粒三倍之多。