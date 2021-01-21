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晶宏超前部署 營運大步向前

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

大數據時代來臨，精準行銷當道，其中ＥＳＬ為智慧零售前置作業一環，元太與晶宏分據重要零組件領頭地位，今年營運有望明顯成長。

萬物聯網的世界背後，持續累積不斷更新的大數據，對科技而言，是智慧化的重要寶藏，對各行各業來說，若經過整理消化，將找出更具效率的經營模式，而對零售銷售產業，則帶來新世代的管理模式，並可有助於精準行銷。透過鏡頭、動態定價系統等硬體，及網路、雲端搭配演算法，智慧零售的新紀元正逐步體現。

ＥＳＬ智慧零售重要環節

電子貨架標籤（ＥＳＬ）是動態定價系統裡的一個裝置，取代傳統紙式標籤，搭配電子紙與液晶顯示技術，消費者可透過無線傳輸連結，業者亦可由控制後端平台進行前端門市批次調整，有效節省人工抽換標籤時間，並利於降低成本，且由於具機動性更新價格，將有助於提升時效所造成的價格僵固，進而提升銷售量。

ＥＳＬ還能夠提升產品價格的正確性，排除傳統紙式標籤的人為失誤機率，ＥＳＬ系統與零售銷售時點情報機（POS）整合後，將可確保貨架商品價格與POS系統價格的一致性；日本超商Lawson與以色列新創公司Wasteless，透過ＥＳＬ支援動態價格特性，依據到期日而動態調整價格，大幅降低生鮮食品過期造成的浪費。

除了動態價格與節省人力優勢與失誤，三大顯而易見的優勢之外，ＥＳＬ還可顯示多種資訊，如促銷時限、庫存數量、使用者評價、產品成分與產地來源等，消費者可利用手機掃瞄ＥＳＬ，觀看產品使用影片，降低不確定感而提升購買慾，另一方面，業者可透過電腦進行統整分析，將可為門市庫存管理，帶來全新的體驗。

零售商能透過ＥＳＬ有效率降低備貨不足或積壓過多等相關問題，以最適管理制度取而代之，協助零售商優化成本與現金流，並創造不間斷銷貨機會；ＥＳＬ亦可做為零售商與消費者溝通媒介，等同線上、線下融合關鍵，透過產品資訊的豐富度，降低消費者的認知風險，達到廣告與說服效果，對購買決策具有正面效益。

對消費者來說，缺乏效率的購物流程難以忍受，尤其是購物旺季時大排長龍，然若零售商將ＥＳＬ結合線上與實體店面，掃瞄ＥＳＬ上的QR Code，也可直接導向線上購物，流程如線下體驗搭配線上下單支付，並搭配零售物流宅配，可提升消費者滿意度，並同時蒐集客戶軌跡，找出銷售最佳與最差商品，以此進行改善。

目前ＥＳＬ於全球發展最快的市場是中國與歐洲，中國沒有個資的問題，快速成長在預期之內，然歐洲對人權個資保護性強，但是普及率卻也見加速，而亞洲發展較迅速的還有新加坡與日本，美國則為穩定增加，其中BestBuy全美一千多家門市約花兩年多布建完成，三大連鎖藥房中的CVS與Walgreen，也準備開始採用。

至於美國最大零售商、擁有超過三五○○家門市的Walmart，則仍在等待更低成本而尚未採用，由於每家門市平均擁有逾十四萬個品項，總需求量預估至少五億顆；換句話說，若真正獲得Walmart採用，可能會是ＥＳＬ市場朝向高峰發展最快速的時間，且由於電子標籤電池壽命約三～五年，除了新需求外，售後更新商機同樣可觀。

根據全球ＥＳＬ最大品牌商SES-imagotag二○年第四季所發布營運展望，受惠疫苗問世，北美及北歐零售業對經濟復甦信心大增，帶動在手訂單平均年成長五一％，顯示ＥＳＬ於二一年終端需求，將大幅增溫。由於玻璃、面板與晶片價格走揚，二一年上半年ＥＳＬ價格可望持穩，然長期仍將緩跌，更利市場擴大。

晶宏營運倒吃甘蔗

雖然台灣目前零售運用ＥＳＬ比率仍相當低，不過包含上游零組件、中游電子標籤模組、下游系統整合三大結構的產業供應鏈卻頗為完整，主要業者有電子紙龍頭廠元太、驅動ＩＣ廠的晶宏、天鈺，與IoT業者雲創通訊。其中，元太於關鍵材料電子紙市場占比逾九成，具有寡占性的重要地位。

元太、晶宏與天鈺法說會不約而同表示，ＥＳＬ市場不僅趨勢看俏，且成長力道持續強勁，由於新冠肺炎疫情導致工作人力減少，並帶動無接觸式需求大幅增加，為業者帶來更高效率營運成果明確，消費者亦能獲取更多資訊與良好的購物體驗，目前ＥＳＬ占整體標籤市場市占率仍低於五％，正處於萌芽後進入高成長的拐點。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2127期；訂閱先探投資週刊電子版

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