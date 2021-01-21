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富爸爸餵養 富小孩跑得快

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

許多公司為因應趨勢，分割、整合子公司；另外，透過入股購併也是另一種方式，而若能被選中並且納入麾下，在營運或股價上皆可望增長。

市場上許多公司為了因應市場的瞬息萬變，以及新興應用跨領域整合的需求，紛紛透過入股併購、策略結盟，以及分割子公司來擴充產品線與增加產品整合度，全球產業整併風潮已蔚為趨勢，也使得市場上諸多公司在富爸爸光環下發光發熱，其實，擁有富爸爸在背後當靠山，確實可以幫公司加分不少，若這時富爸爸能全力支援，不管是在營運或股價上，皆可望有相當優異的表現。

仔細搜尋，盤面上其實有相當多公司背後擁有強大的富爸爸全力支援，而使其營運狀況表現進入佳境，例如台積電旗下的精材、創意、世界、鴻海的廣宇）、鴻準、群創、天鈺、乙盛ＫＹ、帆宣；聯電的聯陽、聯詠等，都是相當有名的例子。

精材營運快速成長

要提到在富爸爸全力加持下身價水漲船高的範例，不得不提到近期在盤面上相當活躍的精材，擁有台積電的全力支援，無論是在股價還是營運表現，精材可說是相當亮眼。會得到台積電的全力扶持，並非沒有道理，精材主要業務為晶圓級晶片尺寸封裝及晶圓級厚護層封裝，更是第一家將WLCSP商品化的公司。

相較於傳統封裝，晶圓級晶片尺寸封裝擁有低成本、小尺寸與較佳電性與散熱性能等優勢，因此廣泛應用於行動裝置ＩＣ；而對於半導體整體後端製程中，晶圓測試程序有助降低整體封裝與測試成本、提高產品良率，並縮短上市時間，因此晶圓測試程序更顯關鍵。精材就是站在這立足點之上，深獲台積電青睞，成為持股高達四一％的子公司，營運表現也是在台積電全力扶持之下，一九年ＥＰＳ由虧轉盈，完成營運體質調整，使整體營運鍵入轉佳；尤其是在退出十二吋晶圓級封裝業務後，精材便積極布局八吋晶圓級封裝領域，將既有產能直接轉換為八吋產線，成功搭上CMOS影像感測元件熱潮，營運從二○年下半年開始快速向上成長，自從七月營收創下六．一一億元當年新高後，營收便一路成長，八至十月更連續三個月營收站上七億元大關，接連創下歷史新高，推升第三季ＥＰＳ較過去幾個季度明顯跳升，來到二．二元，前三季ＥＰＳ更是大幅優於一九年全年的○．六七元，達三．三元；十二月營收一舉躍上八億元大關，創下八．三四億元歷史新高，繳出月增八．五％、年增一一○．七％雙增的好成績，全年營收七二．七八億元，成長五六．四％。

隨著台積電在竹南的後段封裝新廠專注於晶片堆疊的前端３Ｄ製程，精材在後端先進封裝測試階段扮演舉足輕重的角色，再加上台積電持續擴大先進封裝業務，預估將占精材晶圓級封測業務達六○％～七○％，未來台積電的外包訂單可望持續挹注精材成長動能。

立訊力挺 宣德擴大腳步

營運的好成績也表現在股價表現上，自創下歷史新高二一三．五元之後便回檔整理，在整理一段時間之後隨即沿著五日線往上前進，並在二○○元附近上下震盪，同時，外資法人更是買多賣少，從一月第一個交易日至十八日買超逾八千張，若股價能站穩二○○元，再加上買盤不減，有利股價突破二一三．五元高點並向上挺進。

另外，值得注意的還有塑膠射出大廠台翰精密。連接器廠宣德在二○年十二月底公告將砸二．七四億元投資台橋投資股份有限公司，而目前台橋持有台翰股權近兩成，大約十九．四七％，並掌握台翰三席董事，換句話說，宣德將間接持有台翰股權，而台翰將成為宣德間接持股的孫公司。

事實上，宣德與立訊精密關係其實相當緊密，在一二年立訊精密透過一○○％轉投資公司聯滔電子入主宣德三○．九八％股權，並取得主導權，在立訊的力挺下，宣德不僅成為蘋果AirPods供應商，在消費電子、伺服器及車用電子接單及製造能力也大躍進，進而帶動公司近兩年業績穩定成長；而宣德也挾著立訊的奧援，近年來持續擴大腳步，例如在二○年九月底時宣布以每股三十元參與認購岱煒科技私募普通股，以十九．五七％成為最大股東；以及宣布以上限五○○萬美元購買Cyber Acoustics七○％的發行股數。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2127期；訂閱先探投資週刊電子版

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