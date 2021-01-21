【文／方亞申】

台積電持續盤堅，高價股精測及聯發科挑戰千元，台股指數仰攻一萬六千點，惟即將進入春節長假前，成交量可能下降，操作上可先減量經營，但對於業績成長股可沿均線操作；傳產股航運、鋼鐵加上塑化股獲利依然亮眼，可採大箱型操作。而疫情及美股還是須密切注意。

美國疫情並未隨著疫苗開始施打而減緩，並影響到經濟，難怪聯準會主席鮑威爾認為寬鬆政策不變，繼任的葉倫也持相同看法；而摩根大通、花旗集團、富國銀行發布放款備抵呆帳準備超過五○億美元，雖小於原先預料，但摩根大通提醒，全球經濟面臨新冠肺炎疫情風險仍然嚴峻。摩根大通的授信準備超過三百億美元，即反映近期經濟不確性仍高。市場還是擔心經濟前景，尤其進入元月份，包括德國及日本都實施封城至月底，雖說是想用激烈手段一次根絕或阻斷疫情發展，但若是時間拉長，則原本預估今年復甦的經濟勢必隨著時間而受影響，目前只能寄望疫苗有效預防。

殖利率高 台股上漲有理

企業財報陸續公布，華爾街預期標普五百企業去年第四季獲利，將較一九年同期萎縮十二％，不過隨著二○年第一季新冠疫情爆發，基期變低，只要疫情獲得控制，接下來下一季季報應該將不錯。美股低基期的像是銀行股，二○年底通過壓力測試，二一年還可以買庫藏股；能源股則有國際油價回到五○美元之上，兩者對於股市低檔支撐將有一定功效。

歐洲股市也大多回測月線及十日線之間；亞洲股市日、韓則在十日線上下，三星及浦項鋼鐵這次回檔較深，但ＬＧＤ姿態就較高；日本則是被動元件相關的如太陽誘電及京瓷走勢就較強；倒是中國深滬指數反彈，重新站回所有均線之上，指數還在相對高檔；而預期拜登政府可能對中政策較和緩，科技股反彈頗強，其中以CMOS為主的韋爾最強；香港開始補漲，恆生及國企股指數都將挑戰近兩年高點，包括美團、騰訊、富智康、鴻騰及舜宇光學都大漲。中港股市算是跟上這波美日韓台股的大漲。而綜觀全球股市，都還屬於高姿態。

台股近一周受到院內感染疫情擴散而不安，不過從發生第一、二例到現在五例，對股市影響漸小，一如國外股市一樣，主要是資金多。但是若出現封院或確診人數大增，則影響性將大。至於產業方面還是利多不斷、漲價聲頻傳，包括半導體、塑化、鋼鐵、航運都是。而資金湧向重量級電子權值股台積電、日月光、聯電、鴻海、聯發科等，這四檔今年以來平均漲幅達二五．六％，超過大盤上漲的八％三倍。其中日月光及鴻海各上漲三四．六％及二九．三％，高居權值股之冠，主要是去年漲幅小或下跌，後續漲升力道仍可留意。

台灣半導體產業去年成長超過二成，相較於全球衰退，表現非常出色，而龍頭台積電總市值已超過股神的波克夏，居全球第十名，再上去就頂到阿里巴巴、騰訊及臉書，也居亞洲第三名，也拉升台股指數逼近一萬六千點。台股的總體股價淨值比也超過二．二倍。而股市的股價淨值比到底多少合理，很難有一定標準，金融海嘯時達二．二五倍，網路泡沫時更高達三倍以上；不過這次台股較不同的是企業獲利大增，去年前三季上市櫃公司總獲利是一．六九兆，第四季上市櫃營收依然亮眼，單單十二月就有超過一七○家公司營收創歷史新高，以此推估全年獲利將超過二．四五兆，創歷史紀錄，那麼今年配息就相對較高，這也就是台股為何漲到一萬六千點附近，股息殖利率預估仍有三％左右。所以台股基本上低檔有支撐。

不過從十一月開始單月上漲一一七六點、十二月上漲一○○九點、元月份至今又上漲超過一千一百點，連續大漲，指數創高點後，與年線乖離約二九．四％，按過去經驗：台股一二六八二高點、一○二五六高點和一○三九三高點，和年線正乖離率剛好都在二九至三○％；中期累積漲幅也相當大，容易引發獲利回吐賣壓而震盪或拉回。短線上以月線為強弱關卡。

車電刺激晶圓代工喊漲

再者，距離農曆封關二月五日十一個交易日，一般賣壓在提前一周會出現，直到最後五個交易日上漲機率才會提高至六五％左右，因之接下來一周部分個股可能震盪較激烈。此外，融資不宜單日增加超過二五億元或是連續增加超過五十億元，這是回檔訊號之一。至於今年外資已買超逾四○○億元，而從去年聖誕節之前十二月二十一日開始大買至今，買超金額近千億元，相對去年賣超約五千七百億元，回補尚不到一半，外資買賣超也將影響台股。

這次主導台股挑戰一萬六千點要角就是台積電、聯發科及鴻海，這三家公司正好是占台股指數前三名權值股。台積電法說會釋出利多，最重要是今年資本支出高達二五○至二八○億美元，相當於超過七千四百億台幣以上，而台灣一年國防預算不過三千五百億元，台積電一家公司資本支出規模是國防預算的兩倍，由此就可知道其威力。龐大資金主要在投資先進製程及封裝，對於國內外供應鏈如艾斯摩爾、應材、漢唐、精測、帆宣、萬潤、弘塑都是利多。重點在於市場對於讓人驚奇的資本支出，部分外資認為將影響配息及獲利，有的甚至逆向調降目標價至四二八元；但更多是調高升評價至八百、甚至出現一千元報告。去年外資賣超台股最多的就是台積電，而推升主要力量來至國內壽險等法人資金，等到外資正是大舉回補已是十二月下旬的事，當時股價約在五二○元左右，而外資將台積電股價推升至六四○元附近，總市值六千億美元，居全球第十名，股價正在走波段上升，直到跌破月線才算休息。

而近期屢屢傳出中美歐洲等國家汽車生產出狀況，主要在於車用晶片供應不足，甚至來台透過政府高層向業界要產能，台灣晶圓代工全球市占率單單台積電加聯電就占有六二．五％，地表上幾乎有三分之二的晶圓代工產能是靠台灣，而汽車電子化加速，晶圓代工原本就有３Ｃ商用及伺服器等客戶，龐大汽車電子要擠進來當然會刺激晶圓代工漲價，所以台積電、聯電、世界先進、力積電等，台積電及世界股價都創歷史新高。