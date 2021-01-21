謝金河：五條好漢撐起台股一片天

【文／謝金河】

在台積電帶路下，台股一路奔馳，元月十五日台積電寫下六二五元天價，加權指數也創下一六○四一．五九的歷史新高，指數到了萬四、萬五，都是見關不是關，到了一萬六也是飛奔探頭。這樣凌厲的漲勢，不但散戶投資人很緊張，就連中央官員也都示警說，台股有泡沫化的危險。

其實台股的大漲，集中在權值股四檔個股，包括台積電、聯發科、台達電、聯電，今年鴻海加速前進，從去年底迄今，台股加權指數上漲三六一五點，但這五檔個股貢獻了二七○九點，在上市九四八家企業中，其他九四三家才貢獻了九一○點。換句話說，台積電等五檔個股貢獻了七五％的上揚指數，其他二五％才貢獻了四分之一。如果買到不對的股票，例如，過去最優秀成長股大立光從五○○○元一直跌到二七七○元，一下子跌了四四．五％，台股大漲，股價大跌的大有人在。

資金集中在優勢產業

從這個現象來看，這是一個競爭集中化的世界，資本市場的資金集中在優勢產業，台積電、聯電代表的是晶圓代工，聯發科代表ＩＣ設計產業，如果把台達電、鴻海放在一起，可以視為電動車產業未來的領航者，這背後代表台灣三大未來產業。從選股的角度來看，半導體產能吃緊的現象迄今難解，照這個態勢來看，台積電會漲到哪裡？沒有標準答案，而台股加權指數單是台積電就占了三二％的權重，台積電的漲跌撼動台股，這已沒有什麼疑義，因此，與其大家擔心台股崩盤，不如注意台積電何時成長到盡頭。

台積電實現了六○○元目標價，大盤指數也到了一萬六千點，這個時候有人想到聯電，外資把聯電目標價調升到六三元，十九日聯電一口氣大漲六．七五％，成為帶領台股上漲的新尖兵，照這個態勢來看，跟晶圓有關的包括茂矽、華邦、世界先進，甚至力積電及台積電周邊的精材、創意，及供應鏈相關成員家登、洋基工程等也會跟著迎風而上，還有聯電再度搶上市值第七大寶座，聯家軍也會趁勢而起，這個晶圓代工產業撐起台灣半導體的護國群山，看起來熱度仍持續，這也是台股不易大跌主因。

台股的指數基本上由市值最大的台積電、第二的鴻海、老三的聯發科、第六的台達電，及第七的聯電挺出來的，這五檔個股的未來也決定台股的指數空間，這五檔個股上漲，台股一定上漲。這其中日月光投控這幾個月終於搭上車，公布去年第四季淨利逾一○○億，全年淨利二七五．九四億元，全年ＥＰＳ六．四七元，第四季ＥＰＳ二．三五元，假如從這個基礎出發，今年ＥＰＳ有機會從八元起跳，股價進入一○○～一五○元的區間，如果再加一把勁，以現在四五七○億的市值，再多三○○億即可追過富邦金成為第十大市值企業，到時候半導體族群由台積電、聯發科、聯電，一直到日月光，如果前十大有四席是半導體企業，這又更進一步代表半導體的護國群山角色有多麼重要。

航運股令市場錯愕

在半導體路上奔馳的黑馬是黃崇仁，去年力積電掛牌興櫃，這是風風雨雨的力晶風暴得出的美果。過去一年來，跟黃崇仁有關的愛普一口氣漲到六六○元，ＩＰ服務的力旺漲到七四三元，十一月晶相光電發揮一輪漲勢，股價衝到一四七．五元，從這個脈絡來看，興櫃的力積電在五○元以下換手，籌碼沉澱後，可望有一波行情。

台股漲到一萬六千點，半導體、ＩＣ設計，最近加上電動車概念，這是拉升台股重中之重的重點，這當中牽引的是基本面，台積電第四季淨利創新高，毛利率五四％，這是股價大漲最重要動能，基本面與籌碼面兼具，缺一不可，最近最令市場感到錯愕的是三大貨櫃航運股。