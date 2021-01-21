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誰來挑戰股王？

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

稱霸股王多年的大立光，因華為禁令導致去年營運遭遇逆風，引發法人紛紛下修目標價，更一度讓出股王寶座給緊追在後的股后矽力。

這波台股多頭榮景造就出七檔千金股，尤其，以半導體中的IC設計族群最為強勢，因應5G、AI、電動車等應用興起，以及美中貿易戰持續延燒，使得國內廠商得以受惠。接下來，還有哪些準千金股？快來卡位布局吧！

過去股市老手總會說，一個市場的多空行情研判，可從股王股價表現來看，但自去年開始，套用在台股顯然失靈。自從二○一四年八月大立光站穩股王寶座之後，已經長達近六年多，無人能挑戰其地位。大立光更在二○一七年八月二十五日攀上六○七五元天價，改寫台股最高價紀錄，至今尚未被打破。不過，自去年以來，因美國對華為實施禁售令，直接影響大立光營運。由於華為是大立光第二大手機鏡頭客戶，僅次於蘋果；自華為禁令開鍘之後，等於大立光高階手機鏡頭訂單僅剩下蘋果，加上去年疫情干擾與台幣強勢升值，使得大立光去年毛利率與獲利表現並不理想，全年稅後淨利二四五．二億元，年減十三％，ＥＰＳ一八二．八六元。受到基本面影響，去年股價從年初最高五○九○元一路下跌，完全與大盤走勢背道而馳。

大缺貨 矽力拚當股王

日前大立光法說會，執行長林恩平仍對於今年首季營運保守看待，造成股價跌破三千關卡，最低下探至二七七○元，也讓股后ＩＣ設計矽力ＫＹ一度超越大立光。相較於大立光股價相對疲弱，這波台股資金明顯轉向半導體族群，除了護國神山台積電之外，ＩＣ設計龍頭聯發科股價也一度逼近九○○元大關，顯示出資金集中在半導體族群相當明顯。目前千元以上的高價股共有七檔，其中有四檔均為ＩＣ設計股，除了矽力之外，其餘三檔分別為伺服器遠端管理晶片（ＢＭＣ）信驊、高速傳輸介面廠祥碩與譜瑞ＫＹ等，由於ＩＣ設計股本身股本小且籌碼集中，加上每年年初往往是作夢行情，因此，也會促使股價表現最為活潑。

此外，因美中科技戰火持續延燒，中國去美化，培養自主化的半導體產業鏈為國家政策，關鍵技術仍被美國管制，中國尚不具備自行開發替代品的能力，自製率提升緩慢，僅能從台灣供應鏈尋求解決方案，透過增加台廠晶片供應比重達成去美化目的，台灣ＩＣ設計公司技術領先，是中國在扶植自主初期合作不可或缺的對象，因而成為兩強相爭下的受惠者。

因應５Ｇ終端需求於今年起爆發，對於ＰＭＩＣ（電源管理供應器）的需求量可望相較４Ｇ倍增。過去一支４Ｇ手機的ＰＭＩＣ顆數只需要一顆，但５Ｇ手機卻要三顆，等於需求一下子增加二倍。不過，ＰＭＩＣ主要在八吋廠生產，相關產能非常吃緊，無法滿足市場需求。矽力受惠中國大陸半導體自主發展，晶片出貨強勁成長，去年業績續攀歷史高峰，年增二九．三％，若以美元來計算，業績年增幅更達三五．二％；去年前三季獲利為二一．九六億元，年增逾三成，每股純益二三．九八元，法人全年可望賺超過三個股本。雖然就本益比而言，矽力本益比高達六○倍，遠高於大立光的十五倍，但就營運成長動能，矽力優於大立光，因此，未來矽力股價不排除超越大立光，成為新股王。

在家上班讓網路應用和ＡＩ高速運算資料傳輸速度需求升級，例如：智慧型手機升級到５Ｇ，也驅動其他網路設備升級，伺服器在Intel、AMD CPU陸續支援PCIe 4.0新規範，帶動周邊晶片新商機，PC/NB端則隨著USB 4.0技術逐漸成熟，推升高速傳輸晶片新需求，今年的ＩＣ設計將啟動新一輪的成長循環。在雲端資料中心業者營運持續高速成長，加上新應用亦將帶來更多運算需求下，今年全球伺服器市場將進一步回溫、並於第二季起有感成長。英特爾（Intel）宣布，十奈米的Ice Lake處理器已出貨，且將持續擴大產能，此消息讓伺服器供應鏈吃下定心丸，也為今年提供美好的開始。英特爾為伺服器處理器龍頭，市占率高達九成以上，即使近期超微（AMD）在ＰＣ市場勢如破竹，然在伺服器市場，英特爾仍然取得絕對優勢。在今年ＣＥＳ展中，英特爾宣布，已經開始出貨代號Ice Lake的十奈米製程第三代Xeon Scalable伺服器處理器，並將在第一季加速提升其產量。

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