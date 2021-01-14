多引擎齊發 散熱廠喜年來

【文／吳旻蓁】

在5G手機、伺服器、NB、車用等各項應用帶動下，散熱需求持續水漲船高，台灣散熱產業在去年下半年強勁表態後，今年表現有望再更上層樓。

當「輕薄」、「高效能」與「多功能」逐漸成為科技新品追求的關鍵指標時，意味「散熱」產品的效能必須因應需求而與時俱進，且隨著全球邁入５Ｇ時代，物聯網、車聯網、智慧製造、智慧城市等新興應用的蓬勃發展，更是推著散熱需求持續水漲船高。綜觀全球散熱廠商競爭者眾多；其中，台灣因技術基礎厚實，加上相關零組件供應鏈完整，台灣散熱產業在全球占比就高達七成，布局廣泛涵蓋散熱風扇、液態冷卻系統、散熱鰭片、熱導管、均溫板等，具有舉足輕重的地位。

去年受疫情衝擊，使原先期待的手機熱板整體市況疲軟，但所幸下半年起受惠宅商機的興起以及車用電子快速發展，帶動ＰＣ、ＮＢ、伺服器、車用等散熱需求強勁，讓眾散熱大廠營運報喜，包括雙鴻、超眾、泰碩、安力ＫＹ、動力ＫＹ、力致、奇鋐等去年全年營收均同寫歷史新高紀錄，近期族群股價在雙鴻的帶動下，有重新回溫跡象。

健策伺服器、車用成推手

雙鴻營運持續受惠旗下筆電客戶拉貨動能較往年強勁，據悉已與客戶討論今年筆電新機種訂單，預期整體出貨動能將一路延續至下半年；再者，英特爾（Intel）的Whitley平台伺服器處理器新品即將上市，預計新品效能、ＡＳＰ等均會有所提升，可望挹注毛利率成長。法人看好，雙鴻因手握全球各大筆電品牌廠散熱模組訂單，今年營運有機會再勝去年。股價自高點回落後，重新出量，攻擊態勢浮現。

根據市調機構表示，在超大型資料中心對高效能運算、高密度機櫃、儲存與網通產品需求增加之下，去年台灣伺服器營收超過一．五兆元、年增十一％，且在北美與中國的超大型資料中心持續擴張下，今年台灣伺服器業者營收可望再比今年增加七．六％，有望帶動相關廠商繳出營運佳績。在眾多供應鏈中，健策主力產品為均熱片，並專攻超微（AMD）伺服器處理器相關應用，去年出貨受惠AMD市占大增起舞，推升全年營收年成長二四．七％。

隨著在雲端資料庫中心散熱需求更為殷切，市場對於均熱片尺寸要求越來越大，生產難度亦不斷攀升，健策因兼具沖壓、鍛造、電鍍等技術優勢，在各領域均熱片市占皆快速成長，並持續投入發展超薄均熱板；此外，公司一四年就切入車用產品，從原有的車用ＬＥＤ導線架逐步發展至電動車逆變器ＩＧＢＴ（絕緣柵雙極電晶體）水冷散熱模組，由於ＩＧＢＴ主要功能為電動車逆變器功率模組的散熱冷卻，提高逆變器效率與壽命，使馬達穩定運轉，可說是車用關鍵零組件中的明日之星，因此在全球電動車滲透率快速成長之際，ＩＧＢＴ將成為健策營運成長的重要推手之一。